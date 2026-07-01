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The Bear 5, come finisce l'ultima stagione: nel finale anche l'omaggio che quasi nessuno ha colto

Dopo cinque stagioni, The Bear chiude con un finale sorprendente per tutti i protagonisti, e nasconde un tributo a Rob Reiner che (forse) nessuno ha notato.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Purtroppo è così. Anche The Bear ha chiuso i battenti con una quinta stagione che ha regalato ai fan ciò che non avrebbero mai immaginato: una conclusione umana, imperfetta e sorprendentemente commovente. Ma il finale nasconde anche qualcosa di più intimo: un omaggio silenzioso che pochissimi spettatori avranno colto al volo. Per capirlo fino in fondo bisogna conoscere un pezzo di storia del cinema, e sapere cosa è successo dietro le quinte durante la lavorazione dell’ultima stagione.

The Bear 5, come finisce la quinta stagione: spiegazione finale

Qualche giorno fa, i fan di The Bear hanno assistito al finale della quinta stagione, in cui non sono mancate lacrime e colpi di scena. Fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. Carmy attraversa una fase di forte incertezza e pensa seriamente di lasciare la cucina per dedicarsi all’architettura, arrivando anche a fare un colloquio per uno stage. Nel finale, però, è di nuovo al suo posto in cucina: la serie non dice esplicitamente se abbia rinunciato all’idea, ma lascia intendere che abbia raggiunto una maggiore stabilità interiore. Il suo messaggio a Mikey, "Va tutto bene", sintetizza questo cambiamento. Sydney ottiene un riconoscimento importante con due stelle Michelin per il ristorante, coronando il suo percorso di crescita. Richie affronta un cambiamento radicale e parte per il Giappone per una nuova esperienza lavorativa.

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Gli altri membri del team trovano anche loro una chiusura significativa: Tina viene promossa chef de cuisine, Marcus continua il suo percorso di formazione dopo il distacco dal mentore Luca e riceve i libri di cucina di Carmy, mentre Ebra riesce a sviluppare il progetto delle ghost kitchen per espandere The Original Beef. La storia tra Carmy e Claire rimane in bilico ma è più equilibrata, senza tensione e senza la possibilità di un futuro insieme.

The Bear 5, l’omaggio a La Storia Fantastica nel finale della quinta stagione

ATTENZIONE, SPOILER. Nella stagione finale di The Bear, disponibile su Disney+, è presente un omaggio discreto ma significativo al personaggio di Albert, interpretato da Rob Reiner. Albert, introdotto nella quarta stagione, è un esperto uomo d’affari che aiuta Ebra a sviluppare l’idea del chiosco di panini accanto al ristorante principale, contribuendo a trasformarlo in un possibile progetto di franchising. Nella stagione finale, a causa dell’assenza dell’attore, il personaggio non appare mai in scena ma continua a essere presente tramite telefonate con Ebra, senza che la sua voce venga mai udita.

Nel finale, dopo aver ottenuto il via libera da Carmy (Jeremy Allen White), Ebra aggiorna Albert sui progressi del progetto e chiude la conversazione con la frase "Come desideri", che diventa un riferimento diretto a La Storia Fantastica. Un dettaglio, questo, che appare più come omaggio alla carriera di Reiner e al suo contributo alla serie.

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