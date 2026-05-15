Scarlett Johansson 'tradisce' Marvel e passa a DC: sarà la star del film più atteso del 2027
La diva di Hollywood cambia fazione e infiamma la rivalità tra i due colossi dei supereroi: Matt Reeves l'ha scelta per il suo prossimo film
Da eroina della Marvel a star della DC è un passo breve: lo sa bene Scarlett Johansson, che ha deciso di accettare la proposta del regista Matt Revees ed entrare nel cast del film più atteso del 2027.
Scarlett Johansson (e un’altra star Marvel) sbarcano in DC per The Batman II: quale sarà il suo ruolo?
L’attrice farà infatti parte di The Batman II, il tanto atteso sequel del film del 2022 con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Come sua abitudine, il regista Matt Reeves ha confermato la notizia sui social pubblicando una serie di GIF che ritraggono i nuovi attori del film. Proprio da questo annuncio scopriamo che la Johansson non è l’unica celebre star della Marvel ad aver cambiato ‘fazione’. Ci sarà infatti anche Sebastian Stan (noto per il ruolo del Soldato d’Inverno nei film Marvel), e al suo fianco troveremo Charles Dance (l’indimenticabile Tywin Lannister di Il Trono di Spade) e Sebastian Koch.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Anche se i dettagli della trama sono ancora segreti, le prime indiscrezioni svelano già ruoli molto importanti per le star annunciate. Sebastian Stan che sarà Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City destinato a trasformarsi nel cattivo "Due Facce". L’attore si è detto entusiasta di lavorare con Reeves, definendo il progetto "davvero ambizioso". Charles Dance dovrebbe interpretare Christopher Dent, il padre di Harvey, mentre Scarlett Johansson, secondo l’ipotesi più accreditata dai fan e dai movimenti social del regista, interpreterà Gilda Dent, la moglie di Harvey. Va detto che si tratta ancora di indiscrezioni in attesa di conferma ufficiale.
Cosa ci aspetta in The Batman 2
Nel secondo capitolo della saga, ritroveremo ovviamente Robert Pattinson come protagonista, affiancato da Jeffrey Wright (il capo della polizia Jim Gordon), Andy Serkis (il maggiordomo Alfred) e Colin Farrell nei panni del Pinguino. Non ci sarà invece Zoë Kravitz: la sua Catwoman, a quanto pare, non tornerà in questo nuovo episodio. Le riprese di The Batman 2 inizieranno proprio in questa primavera del 2026, mentre l’uscita nelle sale è prevista per il 1° ottobre 2027.
Per Scarlett Johansson si preannuncia dunque un periodo davvero intenso: oltre a questo film, l’attrice è attualmente impegnata sul set del nuovo L’esorcista (diretto da Mike Flanagan) e sarà la protagonista del prossimo thriller di James Gray, Paper Tiger.
Potrebbe interessarti anche
Game of Thrones incontra Batman: Matt Reeves punta in alto con uno dei protagonisti della serie nel cast clamoroso
Il "patriarca" di Game of Thrones, Charles Dent, è in trattative per interpretare il...
Robert Pattinson torna nel suo ruolo più amato dopo The Drama: "Non vedo l'ora di farlo di nuovo"
Dopo il tour promozionale di The Drama, Robert Pattinson si prepara a tornare nei pa...
The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi
Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...
Scarlett Johansson: tutti vogliono lei, anche questo noto regista non ha dubbi. Ecco come ha convinto l'attrice a recitare nel suo nuovo film
Dopo Eddington, Ari Aster riparte con Scapegoat e affida il ruolo principale a Scarl...
Netflix rilancia un cult dimenticato: la ‘tata’ Scarlett Johansson torna tra lusso ed eccessi in una veste inedita
Netflix sta lavorando a una serie basata su Il Diario di una Tata (The Nanny Diaries...
Leonardo Maria Del Vecchio inarrestabile: adesso 'vuole' Cannes e la Palma d'Oro. Il cinema italiano ha finalmente il suo asso nella manica
L'erede dell'impero Luxottica è pronto a sbarcare sulla Croisette con Paper Tiger, f...
Clayface, l'incubo prende vita: l'agghiacciante trasformazione che sconvolge l’universo di Batman vi farà perdere il sonno
Dopo l'anteprima al CinemaCon, DC Studios ha svelato il trailer di Clayface, horror ...
L’Esorcista, un’altra star amatissima affiancherà Scarlett Johansson nel reboot del film: l’incubo prende forma
Laurence Fishburne si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo e inquietante L’Esorcist...