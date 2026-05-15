Scarlett Johansson 'tradisce' Marvel e passa a DC: sarà la star del film più atteso del 2027 La diva di Hollywood cambia fazione e infiamma la rivalità tra i due colossi dei supereroi: Matt Reeves l'ha scelta per il suo prossimo film

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Raiplay

CONDIVIDI

Da eroina della Marvel a star della DC è un passo breve: lo sa bene Scarlett Johansson, che ha deciso di accettare la proposta del regista Matt Revees ed entrare nel cast del film più atteso del 2027.

Scarlett Johansson (e un’altra star Marvel) sbarcano in DC per The Batman II: quale sarà il suo ruolo?

L’attrice farà infatti parte di The Batman II, il tanto atteso sequel del film del 2022 con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Come sua abitudine, il regista Matt Reeves ha confermato la notizia sui social pubblicando una serie di GIF che ritraggono i nuovi attori del film. Proprio da questo annuncio scopriamo che la Johansson non è l’unica celebre star della Marvel ad aver cambiato ‘fazione’. Ci sarà infatti anche Sebastian Stan (noto per il ruolo del Soldato d’Inverno nei film Marvel), e al suo fianco troveremo Charles Dance (l’indimenticabile Tywin Lannister di Il Trono di Spade) e Sebastian Koch.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche se i dettagli della trama sono ancora segreti, le prime indiscrezioni svelano già ruoli molto importanti per le star annunciate. Sebastian Stan che sarà Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City destinato a trasformarsi nel cattivo "Due Facce". L’attore si è detto entusiasta di lavorare con Reeves, definendo il progetto "davvero ambizioso". Charles Dance dovrebbe interpretare Christopher Dent, il padre di Harvey, mentre Scarlett Johansson, secondo l’ipotesi più accreditata dai fan e dai movimenti social del regista, interpreterà Gilda Dent, la moglie di Harvey. Va detto che si tratta ancora di indiscrezioni in attesa di conferma ufficiale.

Cosa ci aspetta in The Batman 2

Nel secondo capitolo della saga, ritroveremo ovviamente Robert Pattinson come protagonista, affiancato da Jeffrey Wright (il capo della polizia Jim Gordon), Andy Serkis (il maggiordomo Alfred) e Colin Farrell nei panni del Pinguino. Non ci sarà invece Zoë Kravitz: la sua Catwoman, a quanto pare, non tornerà in questo nuovo episodio. Le riprese di The Batman 2 inizieranno proprio in questa primavera del 2026, mentre l’uscita nelle sale è prevista per il 1° ottobre 2027.

Per Scarlett Johansson si preannuncia dunque un periodo davvero intenso: oltre a questo film, l’attrice è attualmente impegnata sul set del nuovo L’esorcista (diretto da Mike Flanagan) e sarà la protagonista del prossimo thriller di James Gray, Paper Tiger.

Potrebbe interessarti anche