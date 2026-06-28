The 50, Valeria Marini si aggiunge al cast della stagione 2? I rumor (pazzeschi) sui prossimi concorrenti del reality La soubrette potrebbe entrare nel cast della nuova stagione del reality show, assieme ad altre personalità della tv e del web italiane

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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La stagione 1 di The 50, il reality di Amazon Prime Video in cui cinquanta influencer e celebrity si sono sfidati in giochi finché non ne è rimasto solo uno, si è conclusa da poco con la vittoria di Matteo Diamante, ma tra gli appassionati è già partito il toto-nomi per la prossima edizione. Al momento non esistono annunci ufficiali in merito ai partecipanti della stagione 2 di The 50, ma tra i rumor che si stanno inseguendo in queste ore c’è anche quello che vorrebbe Valeria Marini nel cast. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.

Valeria Marini nel cast della stagione 2 di The 50

Come detto, non ci sono annunci ufficiali in merito ai concorrenti della prossima stagione del reality, ma le prime voci di corridoio parlano di Marina La Rosa, Filippo Nardi, Jonathan Kashanian, Veronica Ciardi, Sarah Nile e Margherita Zanatta. Ci sarebbero poi anche Guendalina Tavassi insieme alla madre Emanuela Fuin, alla figlia Gaia Nicolini e le sorelle Clizia e Micol Incorvaia. Oltre a Le Donatella. Spazio anche a personaggi della televisione dell’intrattenimento , come Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Francesca Manzini, Raffaello Tonon, Flavia Vento, Lisa Fusco, Sarah Altobello, Genny Urtis, Elenoire Ferruzzi e Manila Gorio, oltre a Rossella Erra e Pino Strabioli.

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Stando a quanto emerso, ci potrebbero essere anche personaggi del web come Rita De Crescenzo, Jenny De Nucci, Francesco Cicconetti, Cecilia Cantarano, Kine Ndoye, Naomi Akano e diversi membri del Breakfast Club, composto da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi.

Quando esce la stagione 2 di The 50

Chiudiamo questa carrellata di nomi con alcuni provenienti da vecchie annate de Il Collegio, come Mario Tricca e Maria Sofia Pia Federico, ma anche Maurilio La Barbera e Yomely Fernandez da da Too Hot To Handle Italia, oltre a concorrenti, tentatori, tronisti e personaggi con un passato a Uomini e Donne, Temptation Island, Amici e Grande Fratello.

I concorrenti saranno, come pronosticabile, vari e variegati, andando a comporre un potpourri di tutto il "trash" italiano. Come nella scorsa edizione si dovranno scontrare in svariati giochi, andando non solo a salvaguardare la propria permanenza nella trasmissione, ma anche a comporre il montepremi che andrà al follower che avrà scommesso su di loro in partenza. Non abbiamo news ufficiali nemmeno sulla data di uscita, siccome la produzione è ancora in fase embrionale. Se volete rimanere aggiornati sulla seconda stagione del reality show The 50 non avete che da rimanere sintonizzati su queste pagine.

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