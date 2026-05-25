Il trash italiano regna in questo programma tv che ti fa vincere 50.000 euro: ecco come Il montepremi di The 50 può arrivare fino a 50.000 euro e il vincitore sarà estratto tra il pubblico di spettatori da casa

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Amazon Prime Video sta provando a rivoluzionare il mondo dei reality show con The 50, nuovo programma da poco rilasciato sulla piattaforma, il cui montepremi non va al vincitore finale… ma a uno dei suoi follower da casa! A una prima occhiata sembra un normalissimo survival game: 50 celebrity e influencer famosi vengono rinchiusi in un castello medievale pronti a sfidarsi in dinamiche psicologiche e prove fisiche senza sosta. Ma la vera novità, appunto, risiede in come viete gestito il (potenzialmente molto ricco) premio finale. Ecco come vincere fino a 50.000 euro con The 50, in streaming su Amazon Prime Video.

The 50 ti fa vincere fino a 50.000 euro: ecco come

Se nei reality show tradizionali il pubblico si limita a commentare e, alla peggio, votare tramite sms, con The 50 può arrivare a vincere fino a 50.000 euro stando comodamente seduto in poltrona davanti alla tv. A seconda dei risultati dei concorrenti, infatti, il montepremi finale cresce. E non sarà incassato dal VIP di turno, ma da chi avrà scelto e "scommesso" sulla vittoria di quella celebrity. Se quel concorrente arriverà fino alla fine e alzerà la coppa, tutti gli spettatori che avevano puntato su di lui entreranno nel pool dei finalisti. Tra questi, un unico fortunato verrà estratto per portarsi a casa l’intera somma convertita in utili buoni acquisto.

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Per partecipare occorre innanzitutto guardare le puntate, durante le quali viene trasmesso un QR code da inquadrare per partecipare. Mediante esso sarà infatti possibile votare il proprio concorrente preferito. Da quel momento, ogni prova superata o eliminazione evitata da parte della celebrity che si sarà scelta porterà un passettino più vicino alla vittoria finale il prossimo 5 giugno.

Reality Show fa sempre (o quasi) rima con Trash

Anche The 50, di cui sono già disponibili le prime puntate in streaming su Amazon Prime Video, non esula da questo adagio. Tra le protagoniste assolute delle ultime ore, in tal senso, ci sono Helena Prestes e Antonella Elia (fresca di podio al GF Vip), finite indirettamente al centro di uno scontro nato dopo una decisione presa durante una prova del reality. Nel corso di una di esse, infatti, Prestes è riuscita a guadagnarsi l’immunità, evitando di conseguenza l’eliminazione dal programma. La modella brasiliana, però, ha deciso di non usare il bonus per sé, ma di regalarlo a un altro influencer a rischio eliminazione, mandando di conseguenza a rischio Eva Grimaldi.

Per spiegare il motivo della sua decisione, Helena ha fatto riferimento alla relazione tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, anche lei presente tra i concorrenti a rischio. Una volta rientrati al castello, la discussione non si è conclusa e ha anzi visto l’ingresso nel dibattito da parte di Antonella Elia, che ha definito Helena Prestes "gatta morta viscida". Tra gli altri concorrenti, Antoella Mosetti ha accusato Floriana Secondi di averla spintonata e fatta cadere nel gioco della sedia. E non solo, Francesco Chiofalo ha avuto diversi diverbi con Paola Caruso mentre Mila Suarez sembra più concentrata su Simone Dell’Agnello che a conquistare lo scettro finale. Insomma, l’ennesima fiera del trash.

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