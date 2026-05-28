Shaila Gatta ed Helena Prestes a The 50, da nemiche giurate al GF Vip alle risate al castello: l’alleanza impossibile su Prime Video sconvolge l’Italia Dopo mesi di guerra al Grande Fratello Vip, Shaila Gatta e Helena Prestes stupiscono tutti: su Prime Video nasce un'alleanza che il pubblico non si aspettava.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Chi le aveva seguite durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2024 non avrebbe mai scommesso su una tregua. Eppure, dopo diverso tempo, Shaila Gatta ed Helena Prestes si ritrovano fianco a fianco in un castello medievale, protagoniste di un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. The 50 Italia è il nuovo game show di Prime Video, un format di Banijay Entertainment già declinato in sei versioni internazionali, che riunisce cinquanta personaggi del mondo della TV, dei reality e dei social. Tutti loro saranno alle prese con sfide mentali e fisiche sotto la guida dell’enigmatico Leone, un padrone di casa spietato e sarcastico con una maschera dorata dalla criniera appuntita. Nel cast ci sono anche le due ex gieffine e, da giorni, la loro inaspettata distanza sta facendo discutere.

The 50 Italia, Shaila Gatta ed Helena Prestes più unite che mai nel reality di Prime Video

Chi lo avrebbe mai detto? Shaila Gatta ed Helena Prestes di nuovo insieme davanti alle telecamere ma, questa volta, non al Grande Fratello Vip, bensì su Prime Video nel reality The 50 Italia. Due donne che il pubblico ha imparato a conoscere per i loro litigi, tensioni e scontri accesi, e che ora si ritrovano a condividere non solo uno spazio di gioco, ma forse qualcosa di più. Un ritorno sullo schermo che in molti attendevano come un ‘To Be Continued’ di un duello mai davvero concluso e che, invece, sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Il casting di The 50 punta esplicitamente su personalità già note per conflitti, rivalità pregresse e dinamiche controverse sviluppatesi in precedenti esperienze televisive: con le due ex gieffine è in atto un colpo di scena vero e proprio. Nelle prime quattro puntate, anziché sfidarsi, le due sembrano essersi avvicinate. Il pubblico sui social ha notato i segnali di una possibile alleanza, commentando con entusiasmo ogni piccola scena condivisa.

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The 50 Italia, l’alleanza tra Shaila Gatta ed Helena Prestes scatena i social: "Ma si sono date un pezzo di cuore"

Ovviamente, la loro inaspettata complicità ha scatenato i commenti degli utenti sui social: "Ho visto le 4 puntate di #the50italia #thefifty #the50 e posso dire che Helena e Shaila che all’inizio non si calcolavano nella 4 puntata ho visto una sorte di avvicinamento (più da Shaila) gioco sulla sedia le ho viste ridere insieme e quando Helena ha vinto il gioco lei", ha scritto un utente. E ancora: "Comunque questa alleanza tra di loro mi sta piacendo, forse con il tempo hanno capito che è inutile farsi la guerra inutilmente, perché in quella topaia del GF c’erano di mezzo gli autori che facevano cose assurde."

I commenti si moltiplicano: "Ma si sono date un pezzo di cuore"; "Guardate come si sorridono"; "Girl power", "Si sono chiarite lontano dalle telecamere"; "Non hanno dato soddisfazione a chi le ha volute in questo programma solo per vederle litigare, brave"; "Loro avevano un buon rapporto prima che Shaila si mettesse con Lorenzo, quindi non è così assurdo tutto ciò"; "Quest’alleanza mi sta piacendo"; "Sono anche sedute vicine"; "Sono scioccata ma felice, brave." Insomma, sembra che l’ascia di guerra sia stata momentaneamente seppellita. Sarà davvero così?

Guida TV

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The Americans 4 | 13 Sky Atlantic 10:30

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