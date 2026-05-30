The 50 Italia, Helena Prestes insultata da Eva Grimaldi: "Le sputo in faccia". Poi i social in rivolta e le scuse pubbliche Nel reality di Prime Video la modella brasiliana guida la rivolta dei creator e manda a casa i veterani (inviperiti) del piccolo schermo

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Il reality show The 50, disponibile sulla piattaforma Prime Video, sta entrando nel vivo delle sue dinamiche con la pubblicazione della quinta puntata, confermandosi come uno dei titoli più discussi del momento. Al centro dell’attenzione c’è una spaccatura netta e ormai insanabile all’interno del cast, che vede contrapposti da una parte i creator e i tiktoker legati al mondo dei social e dall’altra i personaggi con una lunga carriera sul piccolo schermo. Questa rivalità generazionale e professionale è esplosa definitivamente a causa della strategia coordinata da Helena Prestes. La modella brasiliana, già nota al pubblico per le sue passate edizioni del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, ha preso in mano le redini del gioco alleandosi con la fazione degli influencer. Una mossa calcolata che ha stravolto gli equilibri della casa, portando a una vera e propria eliminazione di massa che ha colpito duramente i volti storici della televisione italiana.

La strategia di Helena Prestes e la rivolta dei veterani della tv

Chi si aspettava una Helena Prestes mossa solo dall’istinto ha dovuto cambiare idea di fronte alla freddezza tattica mostrata in questa fase del programma. Sfruttando una fitta rete di alleanze e salvataggi incrociati, la modella ha spostato l’asse delle nomination, lasciando esposti i concorrenti più esperti. A fare le spese di questa operazione sono stati in rapida sequenza personaggi come Antonella Mosetti, Imma Battaglia, Francesco Nozzolino e soprattutto Eva Grimaldi e Antonella Elia. Consapevole del proprio operato, la modella ha ammesso apertamente davanti alle telecamere di sentire il potere del proprio piano in evoluzione.

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La reazione degli esclusi non si è fatta attendere, trasformando il momento dei saluti in un regolamento di conti. Eva Grimaldi, poco prima di scoprire il verdetto, ha promesso battaglia contro l’intero gruppo avversario, per poi togliersi un sassolino dalla scarpa al momento del congedo definitivo. Indossando gli occhiali per guardare tutti negli occhi, ha invitato i compagni rimasti a diffidare di chi lancia il sasso e nasconde la mano. Un chiaro riferimento a Helena, che ha subito rivendicato l’azione definendola semplicemente come parte del proprio percorso: "Non ha detto una bugia, è la verità, ma è il mio gioco".

Le dure parole di Antonella Elia e le scuse pubbliche di Eva Grimaldi

La tensione accumulata durante le votazioni è proseguita anche al di fuori del set, con dichiarazioni decisamente pesanti da parte delle eliminate. Antonella Elia non ha usato mezzi termini per commentare l’accaduto, definendo i giovani concorrenti in modo molto colorito e indicando Helena come la figura più furba e pericolosa del gruppo, descrivendola esplicitamente come una gattamorta capace di muoversi con troppa agilità nell’ombra. Ancora più accesa è stata la reazione iniziale di Eva Grimaldi, che subito dopo l’uscita dal gioco ha manifestato la propria rabbia affermando che non avrebbe mai ringraziato la modella brasiliana, arrivando a dire che le avrebbe sputato in faccia: "Sono contenta di aver detto quello che pensavo. Non voglio ringraziare Helena, le sputo in faccia".

Questa frase, pronunciata a caldo sotto l’influsso della delusione, ha fatto immediatamente il giro dei social network, scatenando accese discussioni tra i telespettatori. A distanza di qualche ora, tuttavia, l’attrice ha deciso di tornare sui suoi passi. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, Grimaldi ha preso nettamente le distanze da quel comportamento, confessando di non essersi riconosciuta in quelle immagini. L’attrice ha voluto chiedere sinceramente scusa sia a Helena per l’espressione volgare utilizzata, sia a tutte le donne, sottolineando come nella vita sia normale commettere degli errori ma diventi fondamentale saper riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa pubblicamente.

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