The 50 Italia 2, caos tra i concorrenti della seconda stagione: Aida Nizar quasi alle mani, e qualcuno ha già detto addio al gioco La seconda stagione del reality di Prime Video è ancora in fase di registrazione, ma emergono già tensioni, un presunto ritiro e una prima eliminazione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È tutto pronto (o quasi) per The 50 Italia 2, la seconda stagione dello show di Prime Video, le cui registrazioni sono ancora in corso. Tuttavia, sono già trapelata le prime anticipazioni e, a quanto pare, ci sarebbero non pochi colpi di scena. Al centro dei rumors ci sarebbe anche Aida Nizar, protagonista di un confronto particolarmente acceso con due volti noti del programma. Inoltre, un’altra concorrente avrebbe scelto di ancora prima di cominciarla davvero. Ma cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

The 50 Italia 2, anticipazioni sulla seconda stagione: le indiscrezioni

Tensioni, possibili abbandoni e una prima eliminazione: la seconda edizione di The 50 Italia sembra essere già ricca di colpi di scena, ancora prima del debutto su Prime Video. Le registrazioni sono infatti in corso e iniziano a emergere i primi retroscena sulle dinamiche che starebbero coinvolgendo i 50 concorrenti. A raccontare alcune delle anticipazioni è Lorenzo Pugnaloni, che ha riferito di un episodio particolarmente acceso durante una delle prove. Al centro della situazione ci sarebbe stata Aida Nizar, che avrebbe avuto un confronto molto teso con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini. Secondo Pugnaloni, nei confronti della concorrente si sarebbe verificato una sorta di "accanimento a branco", con una discussione arrivata al punto che Aida Nizar e le altre due concorrenti sarebbero state vicine allo scontro fisico. Si tratta comunque di indiscrezioni sulle registrazioni, che dovranno essere verificate quando gli episodi arriveranno in streaming.

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Non mancherebbero poi le defezioni. Jessica Morlacchi, secondo quanto riportato ancora da Pugnaloni, avrebbe deciso di lasciare il reality "prima ancora di iniziare". Un destino diverso sarebbe toccato a Stefania Orlando, che sarebbe invece uscita dal gioco nelle prime fasi. A far scattare i sospetti sulla sua eliminazione è stata una sua Instagram Story: la showgirl ha pubblicato un selfie dal treno scrivendo "si torna a casa".

The 50 Italia 2, il cast della seconda stagione: chi sono i concorrenti

Il nuovo cast mette insieme numerosi personaggi già noti al pubblico televisivo e del web. Tra gli ex protagonisti del Grande Fratello troviamo:

Aida Nizar

Aida Yespica

Alberto Mezzetti

Alex Belli

Clizia Incorvaia

Dayane Mello

Elenoire Ferruzzi

Genny Urtis

Guendalina Tavassi

Ibiza Altea

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lorenzo Spolverato

Maria Teresa Ruta

Matilde Brandi

Oriana Marzoli

Renato Biancardi

Sonia Lorenzini

Stefania Orlando

Stefano Bettarini

Nel cast, stando alle anticipazioni di Amedeo Venza, ci sarebbero inoltre:

Il Masseo

Il Rosso di TikTok

Giovanni Urso Fatturage

Eugenio Colombo

Daniele Tosto di Ex On The Beach Italia

Simone Margagliotti di Temptation Island

José Carlos Montoya di Temptation Island Spagna

Il format prevede una serie di prove attraverso le quali i 50 partecipanti devono cercare di resistere e conquistare il montepremi. Il denaro, però, non finisce nelle mani del concorrente che arriva alla vittoria: sarà infatti uno dei suoi follower a ricevere il premio. Nella prima edizione italiana era stato Matteo Diamante a conquistare la vittoria. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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