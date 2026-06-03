The 50, concorrenti dimezzati: quando escono gli altri episodi, i finalisti e quanto guadagnano gli influencer Ormai metà dei concorrenti di The 50 sono stati eliminati e il programma è arrivato alle battute finali: chi riuscirà a convincere Il Leone?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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The 50, il particolare reality show di Amazon Prime Video, adattamento italiano del format francese Les Cinquante, si avvia alle battute finali. Dei 50 concorrenti iniziali, vip e celebrità della televisione e dei social, oltre la metà è stata eliminata. Nell’arco degli ultimi tre episodi, che usciranno in streaming su Prime Video il prossimo 5 giugno, scopriremo chi è il vincitore finale. Ma quanto hanno guadagnato i concorrenti di The 50 e quanto vale il montepremi di ciascun vip?

Quanto hanno guadagnato i concorrenti di The 50?

Il cachet iniziale sarebbe stato integrato da un compenso di circa 400 euro per chi fosse arrivato al quinto giorno, oltre a bonus di 4.000 euro aggiuntivi per chi riusciva a raggiungere le otto giornate di registrazione. Un partecipante particolarmente noto avrebbe potuto incassare circa 4.000euro semplicemente accettando di partecipare, cifra a cui si sarebbero sommati altri compensi legati alla permanenza nel programma.

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Per chi è riuscito ad arrivare fino alla fine, il guadagno complessivo potrebbe aver superato i 18.000 euro, considerando anche il bonus previsto per il vincitore di 10.000 euro. Molto meno remunerati gli influencer eliminati nelle prime giornate, che avrebbe ricevuto un compenso nell’ordine dei 1.000 euro.

Quali sono i concorrenti ancora in gara a The 50?

Da venerdì 5 giugno saranno disponibili le ultime tre puntate di The 50 e in quel momento sapremo il nome del vincitore finale. Dei 50 concorrenti iniziali ne sono rimasti in gioco solamente 22, con 28 che hanno dovuto abbandonare la gara tenuta nel suggestivo castello medievale. Tra gli influencer ancora in gara Edoardo Tavassi, Paola Caruso, Helena Prestes (al centro di un una querelle di cui vi abbiamo parlato giorni fa) e Matteo Diamante, mentre tra gli eliminati ci sono Antonella Elia, Floriana Secondi, Drusilla Gucci.

Tra i nomi più accreditati dal pubblico e dagli appassionati per la vittoria finale del programma spiccano proprio Prestes e Tavassi, ma anche Shaila Gatta e Gianmarco Zagato, protagonisti di gran parte delle dinamiche più seguite della stagione. I più attenti, però, anche individuato nel Musazzi e in Federico Fusca dei possibili outsider in grado di sorprendere nelle battute finali del gioco. Secondo molti dei giocatori bisognerà puntare sull’eliminazione del duo "Valespo", formato da Sespo e Valerio Mazzei, per riuscire a riottenere un equilibrio tra le varie fazioni che si sono venute a creare. Insomma, di carne al fuoco ce n’è ancora parecchia. Non resta che aspettare il 5 giugno per scoprire chi ha davvero convinto Il Leone e si sarà portato a casa l’intero montepremi.

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