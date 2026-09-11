Affari Tuoi, Thanat svela perché è stato tagliato fuori e parla di De Martino: "Nessuna comunicazione" Il volto storico del pubblico. del programma racconta come ha scoperto di non essere stato confermato nella nuova edizione, e chiarisce il rapporto con De Martino.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’assenza di Thanat Pagliani dalla nuova edizione di Affari Tuoi non è passata inosservata agli spettatori che negli ultimi anni avevano imparato a conoscerlo nel pubblico del programma. A fare chiarezza è stato lo stesso 37enne, che in un’intervista a Fanpage.it ha raccontato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sulla sua esclusione, nonostante fosse abituato a essere contattato nei mesi precedenti alla ripartenza della trasmissione.

Thanat Pagliani e la scoperta dell’esclusione da Affari Tuoi

Thanat ha spiegato di non sapere quale sia stata la ragione precisa della sua mancata conferma: "Non ne ho idea. Avrà deciso così la produzione. Non ne ho davvero la minima idea", ha raccontato, aggiungendo che nessuno lo avrebbe avvisato direttamente della decisione. Negli anni precedenti, infatti, la chiamata per il nuovo contratto arrivava generalmente tra giugno e luglio, mentre questa volta non è arrivato alcun contatto.

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Inizialmente lui e Lupo avevano pensato che la produzione potesse semplicemente farsi sentire più avanti, ma con il passare del tempo è diventato evidente che la loro presenza non era stata prevista per la nuova edizione. Una situazione che Thanat ammette di aver vissuto con un po’ di delusione, senza però trasformarla in una polemica: "Sono rimasto un po’ deluso, però si va avanti. Nel mondo della televisione funziona così, le cose cambiano spesso nei programmi, si cambia cast. Non ne faccio un dramma".

Il rapporto di Thanat con Stefano De Martino

Particolarmente interessante è il retroscena relativo a Stefano De Martino. Thanat era presente alla cena di fine stagione raccontata da Lupo e conferma che, in quell’occasione, il conduttore sembrava disponibile a portare entrambi nella nuova versione milanese del programma: "Sì, c’ero anch’io e confermo ciò che ha detto Lupo. Stefano era disponibile a portarci a Milano. Poi magari le cose sono cambiate, può darsi che abbia deciso la produzione". Nonostante l’epilogo, Thanat non ha cambiato opinione sul conduttore: "Continuo a pensare che sia una persona simpatica e disponibile". I due, però, non si sono più sentiti e Thanat non possiede nemmeno il suo numero di telefono.

Nessuna polemica dopo l’addio

Dopo aver pubblicato sui social un messaggio che aveva alimentato qualche commento, Thanat ha voluto chiarire di non aver mai cercato compassione né una seconda possibilità. "Sì, perché, io non sputo nel piatto in cui ho mangiato". Il suo post, ha spiegato, era nato semplicemente dalle numerose domande ricevute dai fan sulla sua presenza nella nuova stagione. L’esperienza a Affari Tuoi, comunque, ha lasciato un segno importante. Thanat racconta di essere diventato molto meno timido, anche grazie allo spazio conquistato con De Martino, quando da semplice figurante è diventato figurante speciale, partecipando agli sketch e presentando le specialità gastronomiche delle diverse regioni italiane. Ora guarda al futuro, senza escludere nemmeno un eventuale ritorno accanto a De Martino: "Se Stefano volesse me e Lupo, ci andremmo volentieri".

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