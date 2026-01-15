Tg5, festa con annuncio di Pier Silvio Berlusconi: "Lo faremo anche in Spagna e Germania"
Festa a Roma per il compleanno del TG5. Pier Silvio Berlusconi celebra la redazione e annuncia l’espansione internazionale del modello informativo Mediaset.
Una festa, ma anche una visione sul futuro. Pier Silvio Berlusconi ha fatto visita alla redazione del TG5 a Roma per celebrare i 34 anni del telegiornale di Canale 5. Un momento simbolico che si è trasformato in un’occasione per riflettere sul valore dell’informazione Mediaset e sulle nuove sfide che attendono il gruppo MFE. Tra orgoglio per il percorso fatto e ambizioni internazionali, l’amministratore delegato ha ribadito il ruolo centrale del TG5 come punto di riferimento di qualità, garbo e autorevolezza.
34 anni di TG5: identità, stile e valore nel tempo nel discorso di Pier Silvio Berlusconi
Nel suo discorso, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come il TG5 sia diventato un punto di riferimento per autorevolezza, modernità e attenzione al pubblico, valori che hanno permesso al telegiornale di distinguersi nel corso dei decenni. "Trentaquattro anni di modernità, di tempismo, di autorevolezza, di presenza costante, di garbo, che è una parola che per me ha davvero tanta importanza", ha spiegato, evidenziando quanto lo stile del TG5 rifletta sensibilità e cura nei confronti degli argomenti trattati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un ruolo fondamentale, ha aggiunto, è stato svolto dal direttore Clemente J. Mimun, che guida il TG5 da 19 anni. Berlusconi ha paragonato il telegiornale a "un buon vino: è una cosa preziosa e abbastanza unica. Il buon vino, e il nostro telegiornale, migliora con il tempo. Ma per poter migliorare con il tempo deve essere fatto ad arte, deve essere curato con grande attenzione, con un grande lavoro e deve essere fatto, cito il nostro direttore, da una squadra coesa". La redazione, secondo l’AD, è infatti il cuore del successo: "Oggi quella squadra si è allargata: ci sono elementi fondanti, importantissimo, e ci sono tante presenze nuove. È questo che vi rende davvero unici. Siete fantastici. Grazie".
MFE guarda all’Europa: tra sfide del mercato e nuove opportunità
Dalla celebrazione del passato, Berlusconi ha spostato il discorso sulle ambizioni internazionali di MFE. Ha ricordato le difficoltà affrontate nel portare il modello Mediaset in Germania, definendo il traguardo raggiunto come "l’inizio dell’inizio" di una sfida complessa. "La televisione è un business maturo. Una fetta sempre più grande della pubblicità di cui ci nutriamo noi è mangiata dal web, che vuol dire al 99% da queste gigantesche multinazionali americane, non da realtà locali. E questo non è bello per noi che siamo europei e viviamo invece di tradizione e di forza sul territorio", ha affermato.
Il progetto europeo punterà sull’innovazione tecnologica e sull’intelligenza artificiale, senza però rinunciare al legame con i territori: "Manteneremo e vogliamo rafforzare il legame con il territorio nei singoli Paesi", ha aggiunto.
Potrebbe interessarti anche
Addio a Gianluigi Armaroli, storico corrispondente del Tg5 dall’Emilia Romagna
È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, volto storico del Tg5. Il direttore Mimun ...
Addio Claudio Fico, vicedirettore del Tg5: le cause della morte, la malattia e l’annuncio in TV
Lutto nel mondo della televisione e dell’informazione italiana: il noto giornalista ...
Mediaset, Pier Silvio chiude l’anno con stoccata alla Rai: “Ascolti in assoluto più alti di quelli del servizio pubblico”
Nel suo recente discorso al Tg5, Berlusconi ha sottolineato i grandi risultati otten...
Grande Fratello, dopo il flop (storico) parla Simona Ventura: “Impegnativo”. E svela un retroscena su Anita
La conduttrice dell'ultima edizione del reality ha tracciato un bilancio (onesto) ai...
Pier Silvio Berlusconi, chi è la madre Carla Elvira Lucia Dall’Oglio: l'amore con Silvio, la vita all’estero e il ricovero
Dal matrimonio durato vent'anni con l’ex premier e leader di Forza Italia sono nati ...
Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti
Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co-conduttrice a...
Sanremo ‘floscio’, Pier Silvio Berlusconi prepara il ribaltone (con Gerry Scotti)
Con un Sanremo 2026 senza superbig e già criticato sui social, Pier Silvio Berluscon...
Myrta Merlino cambia rete, la svolta dopo il flop di Pomeriggio Cinque: cosa farà
Nuovo progetto editoriale per la conduttrice, pronta a tornare a Mediaset in primave...