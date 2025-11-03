Il creatore di Ken Il Guerriero 'diventa' uno dei grandi Maestri dell’Arte degli Uffizi: il gesto che lo consacra Il maestro del manga Tetsuo Hara entra nella storia: il creatore di Ken il Guerriero dona il suo autoritratto agli Uffizi, primo mangaka nella celebre Galleria.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dalle arene apocalittiche di Ken Il Guerriero alle sale rinascimentali degli Uffizi: il sensei Tetsuo Hara, nella giornata di ieri, domenica 1° novembre 2025, ha vissuto un momento incredibile che unisce Oriente e Occidente come mai accaduto prima d’ora. Il celebre mangaka, ospite d’onore del Lucca Comics & Games, ha varcato le porte del museo fiorentino tra capolavori di Michelangelo e Raffaello, e con un gesto ha lasciato un segno destinato a rimanere nella storia. Vediamo cos’è successo.

Tetsuo Hara, il ‘padre’ di Ken Il Guerriero entra agli Uffizi e dona il suo autoritratto

Per la prima volta un mangaka entra nella prestigiosa collezione di autoritratti degli Uffizi. Il grande autore giapponese Tetsuo Hara, creatore di Ken Il Guerriero, ha donato al museo fiorentino il proprio autoritratto, in occasione della sua visita accompagnato da una delegazione di Lucca Comics & Games, dove è stato ospite d’onore con la mostra Come un fulmine dal cielo, dedicata alle sue tavole originali. Gli Uffizi hanno collaborato all’esposizione lucchese prestando tre disegni cinquecenteschi di Baccio Bandinelli — Figura maschile, Studi di braccia e Tre figure maschili — provenienti dal Gabinetto Disegni e Stampe. Ad accogliere Hara nelle Gallerie sono stati il direttore Simone Verde e Emanuele Merlino, in rappresentanza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha omaggiato l’artista con una riproduzione della statua Il pugile a riposo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante la visita, durata oltre un’ora, Hara ha ammirato il Tondo Doni e la sala di Michelangelo e Raffaello, rimanendo affascinato soprattutto dal Laocoonte di Bandinelli, fonte d’ispirazione per la sua opera Il Salvatore nell’arena esposta a Lucca. Il maestro si è detto "felice ed emozionato" per la sua prima visita agli Uffizi e ha espresso il desiderio di realizzare in futuro un lavoro ispirato al museo. Il direttore Verde ha definito la visita "un onore" e ha auspicato nuove collaborazioni con Lucca Comics & Games, ipotizzando anche una futura mostra dedicata ai manga. La giornata di Hara a Firenze si è conclusa con una visita privata al Museo Gucci.

Altri progetti di Tetsuo Hara e dove vedere Ken Il Guerriero in streaming

Testuo Hara è, indubbiamente, uno dei mangaka più influenti del Giappone. La sua opera più famosa è Hokuto no Ken (Ken Il Guerriero), creata con Buronson nel 1983, ambientata in un mondo post-apocalittico e seguita dalle avventure di Kenshiro, maestro dell’arte marziale Hokuto Shinken. Hara ha poi illustrato Sōten no Ken, prequel ambientato negli anni ’30, e Hana no Keiji, manga storico sul periodo Sengoku. Se desiderate vedere Ken Il Guerriero, lo trovate in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche