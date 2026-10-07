I testi degli 883 trent'anni dopo, Max Pezzali e Mauro Repetto i più snobbati: il duo senza meriti diventa pioniere della trap. Ed è il più imitato A pochi giorni dal debutto del sequel di "Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883", ci chiediamo cosa rimane oggi degli 883. E la risposta non è quella che vi aspettate

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Per quasi tutti gli anni Novanta la critica musicale italiana ha trattato gli 883 come un fatto di costume, mai come un fatto musicale. Posizione comodissima: spiegava le vendite senza l’incombenza fastidiosa di ascoltare le canzoni. Più o meno come recensire un ristorante contando i coperti dalla vetrina.

Trent’anni dopo l’alibi non regge più. Non perché il tempo abbia migliorato quei dischi – il tempo non fa questi favori a nessuno – ma perché è la musica venuta dopo ad averli resi finalmente leggibili.

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Oggi buona parte di ciò che diamo per scontato nel pop italiano passa di lì: la geografia minima, i nomi propri delle cose, il parlato al posto del verso, i marchi usati come vocabolario e l’inadeguatezza maschile trattata come materia seria anziché come barzelletta. Max Pezzali e Mauro Repetto hanno portato a termine un’operazione linguistica piuttosto precisa, archiviata in fretta come fenomeno sociologico per due ragioni poco nobili: arrivava dal posto sbagliato e parlava al pubblico sbagliato.

Ma di tutto quello che è stato scritto, oggi cosa sopravvive davvero?

La provincia nei testi degli 883: Pavia come stato d’animo

L’Italia aveva già cantato la provincia, ma quasi sempre dal punto di vista di chi se n’era andato. Nella tradizione cantautorale – Guccini, Dalla, in parte De André – il paese piccolo è memoria e origine: ottima materia prima, a patto di scriverne bene e preferibilmente da lontano. Una provincia al passato remoto.

Il rock italiano degli stessi anni la raccontava invece in chiave epica. Ligabue metteva in musica Correggio e trasformava il bar e la notte in luoghi di possibilità, posti dove qualcosa poteva ancora succedere. Di solito succedeva.

L’operazione di Max Pezzali e Mauro Repetto è diversa perché nei loro testi non succede niente. E, soprattutto, nessuno si aspetta che succeda. La nebbia non è atmosfera, è una condizione meteorologica. Il benzinaio non è un simbolo del capitalismo, è l’unico posto illuminato dopo le dieci. L’estate non è la stagione delle promesse, è un tempo lungo da attraversare restando esattamente dove si è.

È realismo, ed è il registro che alla canzone italiana era sempre mancato: descrivere la mediocrità senza trasfigurarla e senza prenderla in giro.

Il secondo elemento è il montaggio tra immaginario importato e paesaggio reale. I testi degli 883 sono pieni di America – fumetti, supereroi, New York, televisione commerciale – appoggiata su una pianura dove quell’America non arriverà mai. Non è citazionismo postmoderno ma è il modo in cui la cultura di massa viene consumata in periferia, cioè integralmente e a distanza.

Da qui la portata universale di quei dischi. Pavia funziona come nome tecnico di una condizione anagrafica prima che geografica: avere l’età in cui dovrebbe accadere tutto e abitare un posto in cui non accade niente. Condizione che si verifica anche all’ultima fermata della metropolitana di Milano, ed è il motivo per cui quelle canzoni hanno funzionato ben oltre il loro bacino d’origine.

Perché Mauro Repetto ha lasciato gli 883 nel 1994 (e perché contava)

Curriculum di Mauro Repetto: non cantava, dal vivo non suonava, sul palco ballava. Con i criteri abituali per assegnare il merito artistico – la voce, lo strumento, la firma – è il tipo di figura destinata a sparire dal bilancio alla prima revisione dei conti.

Il suo contributo era però di scrittura e di direzione. Claudio Cecchetto ha raccontato che Pezzali tendeva ad autocensurarsi, giudicando certe proprie idee troppo sopra le righe, e che Repetto non si limitava a convincerlo a scriverle: ci aggiungeva del suo. Buona parte dell’eccesso che rende riconoscibili quei testi arriva da qualcuno che su quei dischi, tecnicamente, non si sente.

La funzione ha un nome nel pop anglosassone, dove è riconosciuta da decenni: l’hypeman, da Flavor Flav a Bez degli Happy Mondays. Un ruolo tecnico, non esecutivo quindi non interpreta il pezzo ma stabilisce il registro con cui va ascoltato. Repetto indicava al pubblico come andavano prese canzoni che parlavano di vite mediocri, non come lamento, ma come festa.

Nell’aprile 1994, al massimo del successo, se ne va. Racconta di aver detto a Pezzali "Vado a Miami e non so se torno", che è il tipo di frase che di solito si pronuncia in un film e non in una sala prove. Negli Stati Uniti insegue una relazione e una carriera nel cinema, e non ottiene né l’una né l’altra; il disco da solista del 1995 passa inosservato. Finisce a Parigi rispondendo a un annuncio per fare il cowboy a Disneyland, dove resterà anni, arrivando a ruoli dirigenziali. Come svolta narrativa, difficilmente prevedibile.

Intorno a quell’uscita di scena sono fiorite diverse leggende: la malattia, i giri loschi, il costume di Pippo. Nessuna era fondata, e vale la pena notare che fossero tutte punitive. Se il successo è l’unica misura riconosciuta, chi lo abbandona volontariamente va spiegato con una disgrazia: l’alternativa sarebbe ammettere che si possa semplicemente non volerlo.

Anche la riscoperta recente – la serie di Sydney Sibilia, il libro, lo spettacolo teatrale – si spiega così. Repetto occupa una casella per cui il racconto pubblico italiano ha poche categorie disponibili: ha lasciato la cosa più grande del pop nazionale perché non gli corrispondeva, ha fallito quasi tutto quello che era andato a cercare, e non presenta la vicenda come un dramma.

È il complemento esatto del lavoro di Pezzali, che ha scritto la colonna sonora di chi resta. Dei due, Repetto è l’unico ad essere andato via sul serio, e il mito si regge anche su questo: raccontano la stessa provincia dai due lati del confine.

Cosa deve la trap italiana a Hanno ucciso l’Uomo Ragno

All’origine del progetto c’è il rap. Prima di chiamarsi 883 il duo si chiamava I Pop, e Repetto ha raccontato che da ragazzi i Run DMC contavano più di De André. Alla prima apparizione televisiva Jovanotti li presentò come un gruppo che faceva rap mescolato a rock in italiano. Perfino il nome arriva da un oggetto di consumo: è la cilindrata di una Harley-Davidson.

Il gesto tecnico di Max Pezzali è la rimozione del filtro poetico. La canzone italiana ammetteva due registri alti, il lirico e il civile; il parlato quotidiano entrava di norma solo in chiave comica, come ospite che fa ridere e poi torna a casa. Nei testi degli 883 entra invece come registro ordinario: la marca del motorino, l’insegna del locale, il programma televisivo, il nome dell’amico, la cifra esatta che si aveva in tasca il sabato sera.

Quei marchi sono unità di misura sociale. In provincia, a vent’anni, la posizione si dichiara attraverso gli oggetti, perché gli altri indicatori – il quartiere, il titolo di studio, il mestiere – non sono ancora disponibili oppure non distinguono nessuno.

C’è poi la metrica, cioè l’elemento che tutti hanno educatamente ignorato. Molte strofe non sono cantate ma dette sopra un tempo: prosa misurata a sillabe, dizione chiara, quasi informativa, con il ritornello che fa da gancio. È una struttura di derivazione hip hop pubblicata come pop, il che spiega perché nessuno l’abbia riconosciuta.

Vent’anni dopo, la trap italiana lavora sugli stessi elementi: prima persona, presente quotidiano, marchi al posto degli aggettivi, dizione parlata appoggiata al beat. Il segno è rovesciato – i marchi di Pezzali segnalano una posizione modesta, quelli della trap un arrivo – ma la struttura è identica: dire chi si è elencando ciò che si ha intorno.

Nel mezzo è passata la generazione dell’ItaPop – I Cani, Calcutta, Carl Brave, i Pinguini Tattici Nucleari – che ha ripreso lo stesso procedimento e si è vista consegnare l’etichetta di cantautorato con tanto di fiocco. Agli 883 quella parola non è stata quasi mai applicata. La differenza non sembra di tecnica, ma di contesto: l’anno, il pubblico, pure il circuito di provenienza.

Un dettaglio utile, a proposito dell’etichetta di pop commerciale: in un’intervista di qualche anno fa Pezzali raccontava di cercarsi i produttori meno noti di Atlanta per capire come usavano le 808 e gli hi-hat raddoppiati. L’attenzione al linguaggio altrui, nel suo caso, non si è mai interrotta.

Dagli esordi a La dura legge del gol: come invecchiano i testi degli 883

Un gruppo pop tende a congelare l’età dei propri personaggi: a vent’anni ci si entra e non si esce più. Gli 883 hanno fatto il contrario. I protagonisti dei testi invecchiano disco dopo disco, in parallelo con chi ascoltava.

1992, Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Tutto al presente, il tempo misurato in sabati sera, il futuro trattato come un’ipotesi remota. Il problema non è la vita: è che non è ancora cominciata.

1993, Nord sud ovest est. La mappa si allarga e l’orizzonte è ancora una promessa. È anche l’epoca di Gli anni, dove si trova l’anomalia più interessante di tutta la vicenda: un brano sulla memoria scritto da due venticinquenni. Avevano capito con largo anticipo che per quella generazione la nostalgia non sarebbe stata un sentimento tardivo, ma un elettrodomestico di uso quotidiano.

1995, La donna, il sogno & il grande incubo. Dieci settimane al primo posto in classifica e un incubo nel titolo. Il picco commerciale e l’ingresso di una tonalità più scura coincidono, il che non capita spesso: di norma il successo spinge nella direzione opposta, verso i colori pastello.

1997, La dura legge del gol!. Il titolo contiene la tesi dell’album: si può giocare meglio e perdere lo stesso. Affermazione adulta, che smentisce la promessa implicita dei vent’anni, cioè che il merito prima o poi venga riconosciuto.

Ascoltati in sequenza, questi dischi registrano una perdita precisa: la compagnia. Qualcuno si sposa, qualcuno si trasferisce, qualcuno semplicemente smette di uscire. Non è un evento drammatico ed è difficilissimo da mettere in canzone, perché non ha un momento in cui accade.

È il materiale della Generazione X italiana, arrivata all’età adulta mentre il lavoro stabile smetteva di essere la norma, senza un’ideologia da ereditare e senza una fase di espansione da attraversare. Non aveva una crisi da raccontare, ma un logoramento.

Con cinque milioni di copie vendute tra il 1992 e il 1999, tutto questo è stato archiviato alla voce intrattenimento leggero ma in realtà era anche un resoconto piuttosto accurato di una transizione generazionale.

Ci rimane il titolo Nessun rimpianto, che è esattamente la formula che si usa quando i rimpianti ci sono eccome. Pezzali la impiega con piena consapevolezza, ed è il punto in cui quella scrittura si eleva e diventa finalmente adulta.

Perché le canzoni degli 883 funzionano ancora

Gli 883 non hanno bisogno di una rivalutazione, che è un’operazione prevalentemente affettiva. Hanno bisogno di essere analizzati come si fa con qualunque altro repertorio.

La rivalutazione, di norma, funziona così: si riprende qualcosa che si era liquidato, lo si avvolge in ironia e nostalgia, se ne ricava una serie televisiva e un bel po’ di biglietti, e si chiude la questione senza averla mai aperta. È un rischio concreto proprio adesso, con gli stadi pieni e un intero decennio disponibile come merce.

L’analisi porta invece a un fatto verificabile: tra il 1992 e il 1997 due autori senza formazione né accreditamento hanno risolto un problema che la canzone italiana aveva lasciato in sospeso, cioè come dire la vita ordinaria con parole ordinarie, senza nobilitarla e senza irriderla. Era una questione di lingua, ed è stata letta come una questione di gusto e, in parte, di provenienza sociale.

Va aggiunto un elemento che il pop italiano successivo, pur mediamente scritto meglio, possiede di rado: gli 883 la provincia non la osservavano dall’alto, la abitavano. Lo sguardo è interno, e per questo riesce a essere severo senza risultare condiscendente.

La spiegazione più probabile del successo che continua è che la condizione descritta non sia mai finita: avere l’età in cui dovrebbe accadere tutto e il sospetto crescente che non accadrà. Nel 1992 si chiamava provincia; oggi ha altri nomi e molti più schermi.

Il Paese che per trent’anni non ha trovato il tempo di ascoltarli oggi li canta negli stadi. È una correzione tardiva, e varrebbe la pena portarla a termine: non come recupero nostalgico di un decennio, ma come riconoscimento di un lavoro di scrittura. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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