Il terribile segreto di Luca Argentero: cosa nasconde a tutti Tra incomprensioni e situazioni al limite, quattro amici si ritrovano coinvolti in un’avventura più grande di loro. Luca Argentero in lutto apre la serie di sfortunati eventi.

In Noi e la Giulia, diretto da Edoardo Leo, un gruppo di amici decide di trascorrere le vacanze in modo originale: ristrutturare e portare in giro una vecchia Alfa Romeo Giulia trasformata in camper. Tra di loro c’è Luca Argentero, il cui personaggio si trova a dover affrontare problemi personali, come la perdita del padre, che mettono a dura prova l’equilibrio del gruppo: alle difficoltà meccaniche e logistiche del viaggio si aggiungono ansie sentimentali e scelte di vita complicate, che generano tensioni ma anche momenti di grande comicità.

Noi e la Giulia va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

