Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il terribile segreto di Luca Argentero: cosa nasconde a tutti

Tra incomprensioni e situazioni al limite, quattro amici si ritrovano coinvolti in un’avventura più grande di loro. Luca Argentero in lutto apre la serie di sfortunati eventi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Noi e la Giulia, diretto da Edoardo Leo, un gruppo di amici decide di trascorrere le vacanze in modo originale: ristrutturare e portare in giro una vecchia Alfa Romeo Giulia trasformata in camper. Tra di loro c’è Luca Argentero, il cui personaggio si trova a dover affrontare problemi personali, come la perdita del padre, che mettono a dura prova l’equilibrio del gruppo: alle difficoltà meccaniche e logistiche del viaggio si aggiungono ansie sentimentali e scelte di vita complicate, che generano tensioni ma anche momenti di grande comicità.

Noi e la Giulia va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Noi e La Giulia, Luca Argentero protagonista del film in streaming su Netflix

Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix

Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillus...
Poli opposti in streaming su RaiPlay

Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo

Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...
Scordatevi il Dottor Fanti: Luca Argentero è un duro in questo film in streaming su RaiPlay

Scordatevi il Dottor Fanti: Luca Argentero è un duro in questo film su RaiPlay

Il volto di Doc - Nelle tua mani veste i panni di un pugile galeotto nelle pellicola...
Smetto Quando Voglio, la trilogia di film con Edoardo Leo è in streaming su Netflix

Su Netflix la banda criminale più geniale d'Italia è guidata da Edoardo Leo

Tre capitoli esilaranti, un cast stellare e tanta satira sull’Italia di oggi: Edoard...
Edoardo Leo protagonista del film Per Te

Edoardo Leo, investimenti in rosso tra cinema e ristoranti: ora la speranza arriva da Mattarella e un bimbo

Tra i conti in perdita di Alea Film e del ristorante a Milano, l’attore si affida a ...
Non Si Ruba a Casa dei Ladri, il film con Manuela Arcuri è in streaming su Netflix

Manuela Arcuri più seducente che mai: scoprite cosa ha combinato su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truff...
Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso

Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia ...
Luca Argentero e Belen Rodriguez in streaming su Prime Video

Che coppia Argentero e Belen su Prime Video: un film per tutta la famiglia

La modella argentina presta la propria voce a Diana, dea della caccia, nel film d'an...
Generazione 1000 euro con Carolina Crescentini su Netflix

Netflix sceglie Carolina Crescentini per dare voce ai Millennials: un film dal sapore agrodolce

Carolina Crescentini, su Netflix, esplora la realtà dei giovani italiani: lavoro pre...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Maurizio Micheli

Maurizio Micheli
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963