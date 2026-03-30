Terremoto in Rai: Nek lascia Dalla Strada al Palco, Paola Perego scaccia i The Jackal da The Floor Tra addii che pesano e nuovi ruoli inattesi, la prima serata Rai si prepara a una stagione di transizione che promette di cambiare equilibri, volti e dinamiche consolidati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata Rai si prepara a vivere settimane di assestamento che, secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio, non si limiteranno a semplici ritocchi di palinsesto ma andranno a incidere in modo piuttosto evidente su format, conduzioni e identità di alcuni programmi chiave. Due titoli in particolare catalizzano l’attenzione: Dalla Strada al Palco, che torna con una formula profondamente rivisitata, e The Floor pronto a ripartire con una nuova conduzione e diversi aggiustamenti strutturali.

Dalla Strada al Palco Special: l’assenza di Nek è il format rivoluzionato

Il talent dedicato agli artisti di strada torna su Rai 1 da venerdì 10 aprile con una novità già nel titolo: la quinta edizione si chiamerà Dalla Strada al Palco Special. Ma il vero elemento di rottura, che inevitabilmente farà discutere il pubblico, è un altro. Per la prima volta il programma sarà privo di una conduzione vera e propria, scelta che segna un cambio netto rispetto alle edizioni precedenti.

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Nelle prime tre stagioni, in onda su Rai 2, il volto di riferimento era Nek, mentre nella quarta, approdata su Rai 1, il cantante era stato affiancato da Bianca Guaccero. Ora, invece, quel ruolo viene meno. E se formalmente si parla di un rafforzamento della giuria, nella sostanza si tratta di un’assenza pesante: Nek non sarà più al centro del progetto, e questo rappresenta probabilmente la trasformazione più significativa dell’intero impianto. La scena verrà occupata dai cosiddetti "passanti importanti", che diventeranno presenza fissa. In giuria siederanno Bianca Guaccero, Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica. Una configurazione stabile, diversa rispetto al passato quando i giurati cambiavano di puntata in puntata. Accanto a loro, una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia.

Il meccanismo resta fedele allo spirito originario: artisti italiani e internazionali porteranno sul palco le proprie storie, il talento e la creatività maturati in strada, affiancati da ospiti vip, dalla band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi e da un corpo di ballo che accompagnerà duetti e momenti speciali. Le puntate previste sono sei. Nelle prime cinque verrà scelto il miglior performer della serata e un ulteriore concorrente da portare in finale; nell’ultima si decreterà il miglior artista di strada d’Italia, con un premio di 10.000 euro in gettoni d’oro. Tuttavia, al di là delle dinamiche, resta la curiosità di capire come il pubblico reagirà a un’edizione senza un vero padrone di casa.

The Floor cambia tutto: addio ai The Jackal, arriva Paola Perego accompagnata

Anche The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si prepara a una ripartenza che, come anticipato da Davide Maggio, passa prima di tutto dalla conduzione. Non ci saranno più i The Jackal, presenza costante nelle precedenti edizioni, e al timone arriverà Paola Perego, già volto di Citofonare Rai 2. La terza stagione, in onda su Rai 2 con cinque puntate a partire da lunedì 6 aprile, vedrà la conduttrice affiancata da Gabriele Vagnato, scelto dalla produzione Blu Yazmine come spalla comica. Una combinazione inedita che punta a rinfrescare il ritmo e a dare una nuova impronta narrativa al game show.

Il format conferma il suo impianto monumentale: un campo da gioco gigante, 100 concorrenti, 100 categorie diverse e 45 secondi per vincere. I duelli restano il cuore pulsante del programma: chi perde viene eliminato, chi vince conquista la casella dell’avversario ampliando il proprio territorio. Al termine di ogni episodio, i due concorrenti con più caselle si sfideranno per un premio di puntata che da quest’anno sale a 10.000 euro. Non mancano ulteriori novità, tra cui la Golden Star: chi vince tre duelli consecutivi ottiene cinque secondi di vantaggio per una sfida successiva e un premio di 1.000 euro. Nell’ultima puntata, i due finalisti si affronteranno al meglio dei tre duelli per conquistare il montepremi finale di 100.000 euro.

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