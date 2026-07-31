Arnold Schwarzenegger torna a sfidare il futuro: Terminator 2 torna al cinema in una veste inedita e ora c’è un motivo in più per rivederlo Dopo 35 anni il capolavoro di James Cameron torna nelle sale italiane restaurato in 4K: Arnold Schwarzenegger e il T-1000 sfidano ancora una volta il futuro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Trentacinque anni dopo aver terrorizzato il pubblico con il T-1000 dal volto di metallo liquido, Terminator 2: Il giorno del giudizio si prepara a tornare dove è nato per essere visto: il grande schermo. Dal 28 agosto, il film con Arnold Schwarzenegger e che James Cameron trasformò in uno spartiacque per la storia del cinema riapproda nelle sale italiane grazie a un restauro in 4K, in concomitanza con la data simbolica raccontata nella saga. Un’operazione nostalgia, certo, ma non solo: perché lo stesso regista, a distanza di così tanto tempo, ha scelto di rompere il silenzio su un dettaglio della trama che in pochi avevano notato, e che oggi assume un significato del tutto inaspettato.

Terminator 2: Il Giorno del Giudizio al cinema in 4k, le parole di Cameron sul film con Arnold Schwarzenegger

Uscito al cinema nel 1991, Terminator 2: Il giorno del giudizio è ancora oggi considerato uno dei più grandi film d’azione e fantascienza della storia del cinema. Diretto da James Cameron, il film rappresentò una svolta grazie agli effetti visivi rivoluzionari, alle innovative tecnologie utilizzate e a scene d’azione che ridefinirono gli standard del blockbuster moderno. All’epoca la pellicola più costosa mai realizzata, vinse quattro Premi Oscar e conquistò un grande consenso. Per celebrare il 35° anniversario e il simbolico 29 agosto, il "Giorno del Giudizio" della saga, STUDIOCANAL, Fathom Entertainment e Rialto Pictures riportano il film nelle sale di tutto il mondo con il restauro in 4K del 2017. In Italia la distribuzione sarà curata da Lucky Red dal 28 agosto al 2 settembre. Protagonisti dell’iconica pellicola sono Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong e Robert Patrick, interprete del letale T-1000.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

James Cameron, a tal proposito, ha dichiarato: "Terminator 2 è stato concepito per essere visto al cinema, il modo migliore in assoluto per rivedere il film. Dopo 35 anni si possa parlare liberamente della trama, quindi: attenzione spoiler… i buoni sconfiggono la superintelligenza artificiale! E forse è proprio un messaggio di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno quest’estate".

La trama di Terminator 2

Dieci anni dopo il primo film, Sarah Connor è rinchiusa in un ospedale psichiatrico perché nessuno crede ai suoi racconti su un Terminator proveniente dal futuro. Suo figlio John, destinato a diventare il leader della resistenza contro le macchine, vive a Los Angeles sotto tutela. Dal futuro arrivano due cyborg: il T-1000, inviato per eliminare John, e il T-800, programmato dalla resistenza per proteggerlo. Dopo aver liberato Sarah, John e il T-800 iniziano una fuga per sfuggire al nemico. Durante il viaggio scoprono che l’unico modo per evitare il futuro dominato dalle macchine è impedire la creazione dei Terminator, distruggendo le tecnologie che ne permetterebbero lo sviluppo. La loro missione, però, richiederà grandi sacrifici. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche