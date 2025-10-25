Trova nel Magazine
Su Netflix, il film con Teresa Saponangelo vi terrà con il fiato sospeso

Su Netflix c'è un thriller italiano che non vi deluderà: Teresa Saponangelo protagonista di una serie in cui, dopo eventi drammatici, cerca solo la verità.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Teresa Saponangelo sbarca su Netflix con una serie che merita di essere vista, e non lo diciamo tanto per. Diretta da Carmine Elia, questo thriller è composto da ben sei episodi, ed è tratto dalla saga letteraria Le indagini di Sara di Maurizio De Giovanni. Nel cast, troviamo anche: Flavio Furno, Claudia Gerini, Peppino Mazzotta e tanti altri. Di seguito, tutti i dettagli.

Sara – La Donna Nell’Ombra, Teresa Saponangelo affronta il dolore in questa serie

Su Netflix è disponibile una serie bella e fresca, Sara – La Donna Nell’Ombra, diretta da Carmine Elia e con protagonista Teresa Saponangelo. Sara, ex agente dei servizi segreti interni, vive isolata dopo la morte prematura del figlio. Affranta da questo grande dolore, decide di scoprire la verità, e si rivolge a Teresa (Claudia Gerini), un’ex collega e amica. Tuttavia, nono si fa niente per niente: per ottenere il suo aiuto, deve tornare in azione e riprendere il ruolo che l’aveva resa leggendaria: da tutti era soprannominata la "Donna invisibile", capace di infiltrarsi ovunque. E così, indagando sul passato del figlio, Sara si ritrova coinvolta in un pericoloso intreccio che la costringe a fare i conti con i propri fantasmi. Grazie alla sua determinazione e al suo coraggio, riesce a ritrovare se stessa e quel senso di giustizia che l’ha sempre distinta dagli altri. Ciò che rende bella questa serie non è tanto il susseguirsi di misteri e di casi su cui indagare, ma la straordinaria capacità di una madre di reagire dinanzi a un dolore immenso: quello della perdita di un figlio

Infatti, il ritorno di Sara al ruolo di agente segreto nasce dal dolore per la morte del figlio, più che dal desiderio di giustizia. La serie mette al centro il lato umano e il tema del lutto, mostrando il percorso di una madre che cerca risposte nel passato. Teresa Saponangelo interpreta con grande intensità il conflitto interiore tra fragilità e determinazione.

Qualche curiosità sulla serie e dove vedere in streaming Sara – La Donna Nell’Ombra

Il personaggio di Sara Morozzi, creato da De Giovanni, è un’ex agente segreto capace di leggere le labbra e osservare dettagli invisibili agli altri, metafora della condizione femminile. La serie è prodotta da Palomar in collaborazione con Netflix e si svolge tra Napoli e Roma, con la città partenopea protagonista. Le location, come la Galleria Principe e il belvedere di via Manzoni a Posillipo, riflettono proprio il tono malinconico che pervade l’intera serie. Sara – La Donna Nell’Ombra è visibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Programmi

