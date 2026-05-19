Teresa Potenza, chi è l’ospite di Belve Crime: gli omicidi, la ribellione contro il boss e la promessa fatta al figlio
La collaboratrice di giustizia sarà tra i protagonisti del programma di Francesca Fagnani in onda questa sera. Era sposata a un potente capo mafioso di Cerignola.
Teresa Potenza è il volto scelto da Francesca Fagnani per raccontare, a Belve Crime su Rai 2, una delle storie più dure e meno conosciute della mafia foggiana. Quella di una donna che è stata per anni accanto a un boss di Cerignola e che, a un certo punto, ha trovato il coraggio di fuggire e collaborare con la giustizia. Nel suo racconto c’è tutto: violenze, omicidi confessati con freddezza, minacce di morte e la decisione di rompere il silenzio per dare a suo figlio la possibilità di crescere libero. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Chi è Teresa Potenza e cosa racconterà a Belve Crime
Nella puntata di stasera, martedì 19 maggio, in onda alle 21.20 su Rai 2, Teresa Potenza si presenta con la voce lucida e ferma di chi ha deciso di non nascondersi più. È l’ex moglie di Giuseppe Mastrangelo, detto "’u cecato", uno dei boss più influenti della mafia di Cerignola, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi, anche grazie alle sue dichiarazioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Con la Fagnani, Teresa ripercorre gli anni passati accanto al capomafia, segnati da torture, umiliazioni e un controllo totale. "Una sera mi portò in aperta campagna", dice, "mi mise la pistola in bocca poi in testa, mi prese per i capelli, mi urinò in faccia e mi disse: ‘Tu che vuoi scappare da me meriti questo’". In un episodio particolarmente agghiacciante, Mastrangelo l’avrebbe costretta a scegliere tra essere violentata dai suoi uomini o subire uno sfregio permanente al viso: un modo per ribadire che il suo corpo e la sua vita erano di sua esclusiva proprietà.
Nel corso dell’intervista, Potenza ricostruisce anche la guerra di mafia di Cerignola, citando il triplice omicidio di tre ragazzi poco più che ventenni, fatti sparire solo perché ritenuti vicini a un clan rivale. "Sono stato io ad ammazzare quei tre ragazzi", le avrebbe detto il boss, aggiungendo: "Loro piangevano, gridavano come conigli. Uno ha visto morire l’altro". Sono frasi che lei dice di non riuscire a togliersi dalla testa, e che restituiscono la brutalità di una stagione criminale fatta di regolamenti di conti, sparizioni e corpi sepolti per sempre.
Teresa Potenza, la vittima mancata di mafia
E ancora, Teresa definisce se stessa "una vittima mancata di lupara bianca", spiegando di aver temuto più volte di essere uccisa e fatta sparire. Ricorda una crisi in cui Mastrangelo, alterato dalla cocaina, le puntò ancora la pistola addosso gridando: "Io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui. Tu non sai cosa ho insegnato io ai ragazzi sotto di me…Ho insegnato come si ammazzano le persone…come si seppelliscono le persone".
La fuga, la collaborazione e la battaglia per essere riconosciuta
Tutto cambia, per Teresa Potenza, quando dopo settimane di sequestro da parte del boss riesce a fuggire mentre è incinta del figlio di Mastrangelo. Ed è proprio pensando a quel bambino che la donna decide di rompere per la prima volta il muro di omertà: "L’ho fatto per dare la possibilità a mio figlio di crescere libero".
Da testimone di giustizia, Potenza collabora con i magistrati e racconta nei dettagli tutto ciò che ha visto e sentito vivendo vicino al clan. Le sue dichiarazioni diventano un tassello decisivo dell’operazione "Cartagine", la maxi inchiesta che negli anni ’90 manda al tappeto la mafia di Cerignola. Proprio per questo viene indicata come la prima donna ad aver rotto il silenzio sulla mafia foggiana, aprendo una breccia in un contesto dominato da paura, violenza e omertà. Da anni si batte per vedersi riconosciuto lo status di "vittima innocente di mafia in vita".
Potrebbe interessarti anche
Belve crime, annunciati gli ospiti di stasera: il caso della Uno Bianca e le scintille tra Fagnani e la Mantide di Parma
Si prospetta un viaggio nelle zone più oscure della cronaca nera italiana tra confes...
Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è
Dopo il successo di Belve, arriva Belve Crime: più puntate e nuovi casi di cronaca n...
Roberto Savi, chi è il capo della ‘Uno Bianca’: chi ha ucciso, poteri oscuri, nuove rivelazioni e cosa fa oggi
Insieme ai fratelli Alberto e Fabio, il poliziotto-killer è stato responsabile dell'...
Netflix, Robert De Niro nel buio dei sussurri, il killer dei bambini torna e riapre ferite di un passato oscuro: ecco quando vivrete l’incubo
In The Whisper Man, Robert De Niro guida un incubo crime tra scomparse, sussurri e p...
Fagnani cancellata, perché stasera è saltata la puntata di Belve: la scelta della Rai e quando torna in Tv
Oggi lo spin-off Crime della trasmissione cult non verrà trasmesso in prima serata. ...
Pif ha fatto ridere dell'orrore e svelato i segreti più scomodi: ecco come e dove
Non solo attore: Pif è noto anche come regista e nei suoi 4 film ha raccontato i seg...
Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: “Ossessivo e pericoloso". La parole sull'alcolismo
Ospite di Francesca Fagnani nella prossima puntata in onda su Rai 2, l’attrice danes...
Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate
Da Amanda Lear alla versione più oscura con la possibile partecipazione di Raffaele ...