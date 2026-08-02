Crollo della palazzina a Messina, l'ex tronista Teresa Cilia racconta il dramma con parole fortissime: "Ero lì due minuti prima" L'ex tronista di Uomini e Donne si trovava a pochi metri dalla palazzina crollata nella zona di Pistunina. Dopo la paura, lo sfogo contro chi ha messo in dubbio la sua versione dei fatti

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Il protagonista di questa storia non è il mondo dei social, ma la tragedia sfiorata a Messina. È da qui che parte il racconto di Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, che il 30 luglio si è trovata a pochi passi dalla palazzina parzialmente crollata nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche e che, come riportato anche dal Corriere della Sera, ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo il cedimento dell’edificio. Il bilancio avrebbe potuto essere ben peggiore se alcune persone non si fossero allontanate pochi istanti prima. Secondo quanto emerso nelle ricostruzioni, una giovane è rimasta coinvolta nel crollo ed è stata estratta viva dalle macerie. Il resto è questione di secondi. O di destino.

Teresa Cilia sulla tragedia di Messina: "Sono stata là tutto il giorno a dare il mio contributo."

Tra chi si trovava in quella zona c’erano anche Teresa Cilia e il fratello. L’ex volto di Canale 5 ha affidato ai social il racconto di quei momenti, spiegando di aver realizzato solo dopo quanto fossero stati vicini alla tragedia. "Noi eravamo lì due minuti prima. Abbiamo visto chi c’era, dov’era la ragazza. Stiamo ringraziando Dio in ginocchio perché poteva esserci lì anche Ciccio". Parole che restituiscono tutta la tensione vissuta in quelle ore. Teresa ha raccontato di essere rimasta sul posto anche dopo il crollo, cercando di dare una mano durante le concitate fasi dei soccorsi. A trasformare una vicenda già difficile in una polemica social ci hanno pensato però alcuni utenti, che hanno contestato la ricostruzione temporale fornita dall’ex tronista. Alcuni dettagli sugli orari non coincidevano e in molti hanno insinuato che il suo racconto fosse impreciso.

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Lo sfogo social di Teresa Cilia

Per mettere fine alle accuse, Teresa ha pubblicato un nuovo video mostrando gli elementi che, a suo dire, chiariscono definitivamente la vicenda. Ha spiegato che l’orologio della cassa del negozio in cui si trovavano era impostato con un orario differente rispetto a quello reale e che, incrociando i dati delle transazioni elettroniche, è stato possibile verificare che il pagamento effettuato dal fratello risaliva a circa un minuto prima del crollo. Ma ciò che più l’ha ferita non è stato dover ricostruire quei minuti, quanto sentirsi costretta a difendersi dopo un evento tanto traumatico. "Io sono stanca di dover dare giustificazioni in una situazione del genere. La vita è un soffio e voi la sprecate usando l’unico mezzo che vi rimane: la cattiveria. Abbiate rispetto". Uno sfogo che sposta l’attenzione su un tema più ampio. Di fronte a una tragedia sfiorata, il punto non dovrebbe essere dimostrare di essere stati lì un minuto prima o un minuto dopo, ma ricordare quanto possa essere fragile il confine tra una giornata qualunque e un evento destinato a cambiare tutto. Il crollo di Messina, prima ancora che una vicenda social, resta infatti una storia di paura, soccorsi e vite salvate per una manciata di istanti.

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