È morto Terence Stamp, leggenda di Superman e Priscilla: i suoi film imperdibili e dove guardarli in streaming Dalla nomination all’Oscar con Billy Budd al cult Priscilla, fino a Fellini e Lucas: la carriera di Terence Stamp e i suoi capolavori da vedere in streaming.

Il cinema ha perso un altro dei suoi volti più iconici e straordinari di sempre. Nelle scorse ore, abbiamo appreso la notizia della morte di Terence Stamp, l’indimenticabile Generale Zod nei film di Superman, e celebre anche per altri ruoli. L’attore inglese aveva 87 anni e, a dare il triste annuncio, è stata la sua famiglia ma, le cause non sono state ancora svelate. Sono tantissimi i fan che, da oggi, piangono la sua scomparsa perché consapevoli di aver perso un talento incredibile. Ma tutti noi possiamo vedere i suoi film in streaming e noi siamo qui per dirvi su quali piattaforme. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Terence Stamp, dove vedere in streaming i suoi migliori film

Terence Stamp è stata e rimarrà, senza ombra di dubbio, una delle figure più importanti e indimenticabili del cinema. Debuttò sul grande schermo nel 1962 con Billy Budd di Peter Ustinov, ruolo che gli valse una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Diventato una star, recitò poi in Il collezionista (1965) di William Wyler con Samantha Eggar, in Modesty Blaise – La bellissima che uccide (1966) di Joseph Losey con Monica Vitti e in Via dalla pazza folla (1967) di John Schlesinger con Julie Christie. Di seguito, troverete quelli che, secondo noi, sono i suoi cinque migliori film e dove vederli in streaming:

Superman (1978) – L’ascesa del Generale Zod

Nel 1978 Terence Stamp diede vita al Generale Zod in Superman, diretto da Richard Donner. Il film racconta come un alieno proveniente da Krypton diventa l’eroe della Terra. Stamp riuscì a rendere il suo personaggio minaccioso e affascinante allo stesso tempo. Accanto a lui c’erano Christopher Reeve nei panni di Superman e Gene Hackman come Lex Luthor. La pellicola è disponibile in streaming su: NOW, Rkuten TV, Prime Video ed Apple TV.

Superman II (1980) – Il ritorno di Zod

Dopo il successo del primo capitolo, due anni dopo, Terence Stamp tornò a vestire nuovamente i panni del Generale Zod in Superman II di Richard Lester. La trama vede Zod e i suoi alleati arrivare sulla Terra per conquistarla, dando vita a uno scontro sempre più drammatico con Superman. Nel cast figurano ancora Christopher Reeve, Margot Kidder e Gene Hackman, mentre la performance di Stamp rafforza la sua fama di villain memorabile. In streaming su: Rakuten TV, Prime Video, NOW ed Apple TV.

Il Collezionista (The Collector, 1965)

Altro film da non perdere è Il Collezionista, diretto da William Wyler. Qui, Stamp interpreta Freddie Clegg, un uomo introverso e disturbato che rapisce una giovane donna, interpretata da Samantha Eggar, nel tentativo di farla innamorare di lui. La pellicola fu apprezzata dalla critica e consolidò la sua reputazione di attore versatile. Attualmente non è disponibile per lo streaming.

L’Inglese (The Limey, 1999)

Nel corso della sua carriera, Stamp interpretò anche Wilson in The Limey, di Steven Soderbergh. Ma chi era Wilson? Trattasi di un ex galeotto britannico che arriva a Los Angeles per vendicare la morte della figlia. Nel cast figuravano anche Peter Fonda e Luis Guzmán. La pellicola è in streaming su Rakuten TV, Apple TV e Prime Video.

La grande carriera di Terence Stamp e l’annuncio della famiglia

La carriera di Terence Stamp è stata lunga, piena di successi e decisamente lodevole. Debuttò nel 1962 in Billy Budd, ottenendo una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Negli anni Sessanta recitò in film internazionali e collaborò con grandi registi italiani come Fellini, Pasolini e Nelo Risi. Dalla metà degli anni Settanta interpretò principalmente ruoli da comprimario in film come Wall Street e Il siciliano. Nel 1994 si distinse in Priscilla – La regina del deserto, conquistando una candidatura al Golden Globe. Successivamente lavorò con registi come Steven Soderbergh e George Lucas e prestò la voce a Jor-El in Smallville (2003-2011). Tra il 2000 e il 2020 apparve in numerosi film, concludendo la carriera cinematografica nel 2021 con Ultima notte a Soho.

