Terence Hill da prete ad avvocato: dopo Don Matteo è costretto a lottare in questa serie su RaiPlay Lo storico volto di Don Matteo è protagonista di una miniserie Rai in cui veste i panni di un ex avvocato alle prese con le restrizioni dell'UE

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

A volte, un attore è talmente legato a un determinato personaggio che, al semplice nominarlo, il collegamento mentale è immediato. Un caso lampante è Terence Hill, che con Don Matteo (ma anche con Trinità) ha un legame indissolubile e cementato nel subconscio del pubblico italiano. Non è un caso che gli altri film e serie che può aver interpretato, soprattutto nell’ultimo periodo, siano passati in sordina. Uno di questi, una miniserie in cui Terence Hill è un insospettabile produttore di formaggio, è disponibile in streaming senza costi su RaiPlay.

La trama di L’uomo che sognava con le aquila con Terence Hill in streaming su RaiPlay

Rocco Ventura (Hill) è un ex avvocato che si è ritirato sull’Aspromonte dove produce formaggio secondo un’antica ricetta tradizionale, tramandata di generazione in generazione. Sui possedimenti terrieri di Ventura, però, ha messo gli occhi un avido imprenditore edile che vorrebbe usare i terreni per costruire un complesso turistico. L’uomo è in combutta con il sindaco, che ricorre alle direttive della Comunità Europea per far dichiarare fuori norma il formaggio di Rocco. Nel frattempo arriva in paese, assieme alla madre Giulia (Michelle Bonev), Roberto, un bambino appena guarito da una grave malattia. Rocco decide così di non arrendersi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è Terence, ma quante ingenuità

Vittorio Sindoni dirige questa miniserie in due episodi, che parte con buoni presupposti (quelli di cercare di raccontare una fiaba in terra calabra) ma che naufraga sotto il peso di numerose ingenuità. Prima fra tutte una trama scontata e banale, con dialoghi spesso ai limiti dell’assurdo. Dal punto di vista della verve recitativa, poi, si salva solo l’inossidabile Terence, per quanto relegato a un ruolo decisamente più piatto e monodimensionale del Don Matteo che tutti abbiamo amato. Al suo fianco Michelle Bonev, attrice (per così dire) di origini bulgare che purtroppo rende decisamente palese la differenza qualitativa tra i due.

Scontato e smielato anche il finale, intuibile sin dalle primissime battute della miniserie. Molto apprezzabili, se non altro, gli scorci dell’estremo Appennino calabrese, che Terence affronta a cavallo come ai bei tempi di Trinità.

Dove vedere L’uomo che sognava con le aquile in streaming

Se comunque volete dare una possibilità a questa miniserie, trovate L’uomo che sognava con le aquile in streaming senza costi su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche