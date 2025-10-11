Terence Hill da prete ad avvocato: dopo Don Matteo è costretto a lottare in questa serie su RaiPlay
Lo storico volto di Don Matteo è protagonista di una miniserie Rai in cui veste i panni di un ex avvocato alle prese con le restrizioni dell'UE
A volte, un attore è talmente legato a un determinato personaggio che, al semplice nominarlo, il collegamento mentale è immediato. Un caso lampante è Terence Hill, che con Don Matteo (ma anche con Trinità) ha un legame indissolubile e cementato nel subconscio del pubblico italiano. Non è un caso che gli altri film e serie che può aver interpretato, soprattutto nell’ultimo periodo, siano passati in sordina. Uno di questi, una miniserie in cui Terence Hill è un insospettabile produttore di formaggio, è disponibile in streaming senza costi su RaiPlay.
La trama di L’uomo che sognava con le aquila con Terence Hill in streaming su RaiPlay
Rocco Ventura (Hill) è un ex avvocato che si è ritirato sull’Aspromonte dove produce formaggio secondo un’antica ricetta tradizionale, tramandata di generazione in generazione. Sui possedimenti terrieri di Ventura, però, ha messo gli occhi un avido imprenditore edile che vorrebbe usare i terreni per costruire un complesso turistico. L’uomo è in combutta con il sindaco, che ricorre alle direttive della Comunità Europea per far dichiarare fuori norma il formaggio di Rocco. Nel frattempo arriva in paese, assieme alla madre Giulia (Michelle Bonev), Roberto, un bambino appena guarito da una grave malattia. Rocco decide così di non arrendersi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
C’è Terence, ma quante ingenuità
Vittorio Sindoni dirige questa miniserie in due episodi, che parte con buoni presupposti (quelli di cercare di raccontare una fiaba in terra calabra) ma che naufraga sotto il peso di numerose ingenuità. Prima fra tutte una trama scontata e banale, con dialoghi spesso ai limiti dell’assurdo. Dal punto di vista della verve recitativa, poi, si salva solo l’inossidabile Terence, per quanto relegato a un ruolo decisamente più piatto e monodimensionale del Don Matteo che tutti abbiamo amato. Al suo fianco Michelle Bonev, attrice (per così dire) di origini bulgare che purtroppo rende decisamente palese la differenza qualitativa tra i due.
Scontato e smielato anche il finale, intuibile sin dalle primissime battute della miniserie. Molto apprezzabili, se non altro, gli scorci dell’estremo Appennino calabrese, che Terence affronta a cavallo come ai bei tempi di Trinità.
Dove vedere L’uomo che sognava con le aquile in streaming
Se comunque volete dare una possibilità a questa miniserie, trovate L’uomo che sognava con le aquile in streaming senza costi su RaiPlay.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova 'fuori' da Don Matteo, “torna Terence Hill”: l’ipotesi clamorosa dopo il caso
A seguito del caso mediatico e giudiziario emerso nelle ultime settimane, l’attore p...
Don Matteo 15, il mega-spoiler sulla coppia Diego-Giulia accende i fan: cosa succederà
Secondo le ultime indiscrezioni, sul set di Spoleto si sarebbe verificato un evento ...
Barbora Bobulova è spietata in questa miniserie su RaiPlay: vi farà tremare dalla paura
L'attrice, prima del successo con Il sol dell'avvenire, ha vestito i panni di una di...
Raoul Bova, deciso il suo futuro in ‘Don Matteo’: la scelta (giusta) di Rai e Lux Vide
Smentite le le indiscrezioni su un possibile addio: Raoul Bova sarà ancora Don Massi...
Bianca Guaccero sfida la cucina internazionale (e l'amore) in questa fiction su RaiPlay
Tra sogni, cucina e sentimenti: Bianca Guaccero protagonista di una miniserie con Gi...
Don Matteo 15, Raoul Bova a Spoleto dopo lo scandalo: partono le riprese con Diletta Leotta
La quindicesima stagione della fiction Rai farà tappa nella cittadina umbra dall'8 s...
Anna Foglietta fa piangere il cuore su RaiPlay: il dolore è di tutta l'Italia in questa serie Tv
L'attrice romana veste i panni di Franca Rampi nella serie basata sulla storia vera ...
Paolo Bonolis abbandona Mediaset e fa "scandalo" in questa commedia su RaiPlay
Il conduttore romano sfida i cinepanettoni e veste i panni di un corrotto politico i...