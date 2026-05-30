Teo Mammucari molla (per sempre) Domenica In, niente ultima puntata e l’addio a Mara Venier: cosa succede
Il conduttore dà forfait per la seconda volta consecutiva e lascia Mara Venier sola a chiudere la stagione: dietro l'assenza, malumori con la Rai.
Sembra proprio che Mara Venier chiuderà da sola l’ultima puntata di Domenica In: Teo Mammucari non ci sarà, proprio come la settimana scorsa. Un’assenza che parla chiaro, figlia di un rapporto con la Rai ormai incrinato. Sul tavolo, due delusioni difficili da mandare giù: il progetto per i palinsesti estivi respinto e la cancellazione di Lo Spaesato, il programma su cui il conduttore aveva puntato. Il verdetto ufficiale è fissato per il 3 luglio, ma la sensazione è che i giochi siano già fatti. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Domenica In, Teo Mammucari ‘lascia sola’ Mara Venier: perché non sarà presente all’ultima puntata
Stando a quanto riportato da Fanpage, Teo Mammucari non parteciperà nemmeno all’ultima puntata di Domenica In, lasciando Mara Venier a chiudere la stagione da sola per il secondo weekend consecutivo. Dietro l’assenza ci sarebbero il rifiuto della Rai a un suo progetto estivo e la mancata conferma di Lo Spaesato per la prossima stagione. Notizia che, pur non essendo ancora ufficiale (l’annuncio è previsto il 3 luglio ad Ancona), circolerebbe già con certezza negli ambienti interni.
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Teo Mammucari, tensione alle stelle con la Rai: il retroscena sui motivi
Domenica scorsa, nella penultima puntata di Domenica In, Teo Mammucari era assente senza una spiegazione apparente. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, la causa sarebbe una doppia tensione con la Rai: come vi abbiamo già spiegato, i vertici avrebbero bocciato un suo progetto estivo top secret e tenuto in stand by la nuova stagione de Lo Spaesato su Rai 2. Mammucari era presente alle prove il giorno prima, ma avrebbe mostrato grande nervosismo verso l’azienda. Il rapporto con Mara Venier, che lo aveva voluto lei stessa al suo fianco, era già in crisi da marzo, quando si era parlato di un ultimatum della conduttrice nei suoi confronti ("Sei un pirla, non capisci i momenti", si era conclusa una puntata del format nel mese di marzo, dove la conduttrice aveva perso la pazienza e inveito contro Teo Mammucari per aver rovinato il momento dei saluti). Ora la situazione sembra essersi allargata: il problema non è solo con la Venier, ma anche con la dirigenza.
Secondo Candela, anche la sua presenza all’ultima puntata stagionale è incerta, e un suo ritorno nella prossima stagione appare improbabile: "Venier lo ha voluto quest’anno al suo fianco ma in caso di riconferma il ritorno di Mammucari non sarebbe previsto e, al momento la sua presenza nell’ultima puntata stagionale non è affatto certa".
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