Tensione a 'In Onda', Telese: “Picierno è la Vannacci di sinistra”. Lei irrompe (furiosa) in diretta: “Questo no” Momenti di forte tensione a In Onda su La7: Luca Telese paragona politicamente Pina Picierno a una “Vannacci di sinistra”, lei replica duramente.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

IPA; La7

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Momenti di alta tensione nell’ultima puntata di In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Al centro del dibattito c’è stata la recente scelta di Pina Picierno di lasciare il Partito Democratico e il gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo per approdare in Renew Europe e dare vita al progetto politico Spazio Pubblico. Durante la trasmissione, alcune considerazioni di Telese sul futuro politico dell’europarlamentare e un paragone azzardato con Vannacci hanno provocato una reazione immediata della stessa Picierno, che ha telefonato in diretta per chiarire il suo pensiero.

In Onda, Telese paragona Pina Picierno a Vannacci: cosa è successo

Nel corso della puntata, Luca Telese ha ripercorso le tappe che hanno portato Pina Picierno a rompere con il Partito Democratico. Il giornalista ha sottolineato come la vicepresidente del Parlamento europeo abbia maturato la decisione senza essere stata oggetto di provvedimenti disciplinari o esclusioni interne, nonostante in più occasioni si fosse discostata dalla linea ufficiale del partito su questioni particolarmente delicate. Secondo il direttore de Il Centro, il passaggio più significativo sarebbe arrivato nel momento in cui si è aperta la questione della vicepresidenza del Parlamento europeo e delle regole di rotazione previste dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Da qui la scelta di lasciare prima il Pd e successivamente anche il gruppo europeo.

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Partendo da questa ricostruzione, Telese ha avanzato una riflessione sul possibile ruolo politico che Picierno potrebbe assumere nei prossimi mesi. Il conduttore ha ipotizzato che l’eurodeputata possa puntare a diventare un punto di riferimento dell’area moderata e centrista, arrivando a definirla, dal punto di vista elettorale, una possibile "Vannacci di sinistra", ovvero una figura capace di sottrarre consenso al centrosinistra tradizionale e attrarre un nuovo elettorato.

La telefonata in diretta di Picierno: "Su Vannacci non posso transigere"

Le parole di Telese hanno però provocato una reazione immediata della diretta interessata. Pochi minuti dopo, infatti, Pina Picierno è intervenuta telefonicamente in trasmissione. "Mi hanno riferito che Telese mi avrebbe definita in diretta una Vannacci", ha esordito l’europarlamentare. A quel punto il conduttore ha cercato di precisare il senso delle sue affermazioni: "No, guardi, è incompleto. Dico che lei potrebbe essere elettoralmente una Vannacci di sinistra, cioè una persona che porta via un pezzo di consenso alla coalizione del campo largo".

Una spiegazione che non ha convinto Picierno. "Non posso però transigere quando lei mi paragona a Vannacci, perché questa è una questione che riguarda i valori, le cose in cui credo e tutto quello che io ho sempre combattuto", ha dichiarato. E ancora: "Mi oppongo in maniera totale, convintissima a tutto quello che Vannacci è e rappresenta". Telese ha quindi mantenuto toni più distesi, ribadendo che il suo ragionamento era esclusivamente di natura politica ed elettorale e non valoriale. "Siamo contenti che lei ce lo dica, ma non era in discussione", ha risposto il giornalista.

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