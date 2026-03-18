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Ténor - La grande occasione: la tragedia dietro le quinte che ha cambiato per sempre il film francese su rap e lirica

Dalla banlieue al Palais Garnier: il sorprendente viaggio di un talento nascosto (interpretato da una star della musica francese) e la dedica che ha commosso la Francia

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Ténor - La grande occasione
Rai - Ufficio stampa

Ténor – La grande occasione è una delle opere francesi più sorprendenti degli ultimi anni. Uscito nel 2022 e diretto da Claude Zidi Jr. – figlio del celebre cineasta Claude Zidi, autore di commedie cult del secolo scorso come Asterix & Obelix contro Cesare – , Ténor è un racconto che intreccia musica, riscatto sociale e un percorso di formazione capace di avvicinare mondi apparentemente inconciliabili: la periferia parigina e il tempio dell’opera, il rap e il canto lirico, la vita di strada e la disciplina artistica.

Ténor – La grande occasione: la storia del film che unisce banlieue e lirica

Il protagonista è Antoine, giovane fattorino della banlieue che consegna sushi per mantenersi e che coltiva la passione per il rap e il beatboxing insieme agli amici. La svolta arriva durante una consegna al Palais Garnier, quando viene sorpreso a cantare da Madame Loyseau, insegnante di canto dal fiuto infallibile.

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La donna riconosce in lui una voce rara e decide di guidarlo in un percorso di formazione che lo porterà a confrontarsi con un ambiente elitario, distante anni luce dal suo quotidiano. Da quel momento, Antoine si trova diviso tra la sua banlieue e l’universo elitario dell’opera, costretto a mentire a chi lo circonda per non rovinare la propria reputazione pur di inseguire un sogno che non aveva mai immaginato.

Il cast del film tra volti emergenti e guest star d’eccezione

A interpretare Antoine è Mohammed Belkhir, più conosciuto col nome d’arte di MB14, rapper e beatboxer francese molto famoso in patria che qui porta sullo schermo autenticità e freschezza. Accanto a lui spicca Michèle Laroque nel ruolo della severa ma sensibile Madame Loyseau. Completano il cast Guillaume Duhesme, Samir Decazza, Marie Oppert e un cameo prestigioso: il tenore Roberto Alagna, che aggiunge credibilità al rigoroso mondo dell’opera rappresentato nel film.

Il lato più intimo di Ténor: la dedica al fratello Julien del regista

Uno degli aspetti più toccanti legati a Ténor – La grande occasione è la dedica del regista Claude Zidi Jr. al fratello Julien Zidi, scomparso tragicamente il 9 maggio 2021 a 48 anni a seguito di un incidente in moto in Spagna. Anche lui regista e sceneggiatore, Julien aveva diretto episodi di serie di successo e si era costruito una carriera solida e rispettata.

Il toccante ricordo nei credits finali assume così un valore speciale: Ténor diventa non solo una storia di crescita e scoperta, ma anche un tributo personale, un modo per trasformare un dolore privato in un’opera che parla di speranza, passione e seconde possibilità.

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