Torna Temptation Island, il viaggio nei sentimenti non si ferma: lo ‘specialone’ arriva in autunno in prima serata Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è pronto a fare ritorno su Canale 5 per lo speciale “E poi… e poi” con aggiornamenti sulle coppie: il rumor

Temptation Island non si ferma. Dopo l’edizione dei record andata in onda quest’estate (con ascolti stellari oltre il 30% di share), il reality show di Filippo Bisciglia è pronto a fare ritorno su Canale 5 per uno speciale in prima serata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Temptation tornerà a settembre per un’ultima puntata con gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste della 13esima edizione. Dal matrimonio di Valentina e Antonio alla neonata relazione tra Valerio e Ary: cosa sarà successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island e poi… e poi, un nuovo speciale su Canale 5: quando va in onda

Lo scorso 31 luglio è calato il sipario sulla 13esima edizione di Temptation Island – già passata alla storia per i record di ascolti – con lo speciale ‘Un mese dopo’. Stando a un’indiscrezione rilanciata da Dagospia, Lorenzo Pugnaloni e anche FanPage, tuttavia, i ‘viaggi nei sentimenti’ dei protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia non sarebbero finiti qua, anzi. Temptation sarebbe pronto a tornare in onda proprio con un nuovo speciale in prima serata su Canale 5. Si chiamerà Temptation Island e poi… e poi e svelerà gli ultimi sviluppi della storia delle coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma. Si legge su Dagospia: "Appassionati di Temptation Island (…) tornerà nella terza settimana di settembre con lo specialone Temptation Island e poi…e poi, dedicato ai viaggi nei ri-sentimenti delle coppie che hanno incollato alla tv milioni di spettatori".

Maria De Filippi e Fascino avrebbero deciso dunque di cavalcare il clamoroso successo di quest’estate con un nuovo speciale, ispirato probabilmente al format spagnolo El Debate de las Tentaciones e che si terrà in studio. Stando a quanto ipotizzato da BlogTvItaliana la sede prescelta potrebbe essere proprio lo studio di Uomini e Donne. Le registrazioni sarebbero invece fissate per il prossimo 7 settembre e proseguiranno fino al 9. La messa in onda è prevista per la settimana successiva, quindi per la terza settimana di settembre, ad anticipare l’inizio della nuova stagione di U&D.

La coppie dopo Temptation: cos’è successo

C’è ovviamente tanta attesa e curiosità per scoprire cos’è successo alle coppie di Temptation Island 2025 dopo tutto questo tempo. Al termine di un’edizione che ha visto varie rotture (ma anche riconciliazioni), i protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno continuato a fare parlare di sé. Dopo la proposta arrivata al falò di confronto Valentina e Antonio sono pronti per le nozze e si parla di fiori d’arancio anche per Sonia M. e Alessio; Valerio e Ary sono stati avvistati insieme e proseguono la loro nuova relazione mentre Rosario e Lucia sono al centro di numerosi gossip più o meno dubbi. A settembre, però, tutto potrebbe essere più chiaro.

