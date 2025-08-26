Trova nel Magazine
Libero Magazine

Torna Temptation Island, il viaggio nei sentimenti non si ferma: lo ‘specialone’ arriva in autunno in prima serata

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è pronto a fare ritorno su Canale 5 per lo speciale “E poi… e poi” con aggiornamenti sulle coppie: il rumor

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island non si ferma. Dopo l’edizione dei record andata in onda quest’estate (con ascolti stellari oltre il 30% di share), il reality show di Filippo Bisciglia è pronto a fare ritorno su Canale 5 per uno speciale in prima serata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Temptation tornerà a settembre per un’ultima puntata con gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste della 13esima edizione. Dal matrimonio di Valentina e Antonio alla neonata relazione tra Valerio e Ary: cosa sarà successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island e poi… e poi, un nuovo speciale su Canale 5: quando va in onda

Lo scorso 31 luglio è calato il sipario sulla 13esima edizione di Temptation Island – già passata alla storia per i record di ascolti – con lo speciale ‘Un mese dopo’. Stando a un’indiscrezione rilanciata da Dagospia, Lorenzo Pugnaloni e anche FanPage, tuttavia, i ‘viaggi nei sentimenti’ dei protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia non sarebbero finiti qua, anzi. Temptation sarebbe pronto a tornare in onda proprio con un nuovo speciale in prima serata su Canale 5. Si chiamerà Temptation Island e poi… e poi e svelerà gli ultimi sviluppi della storia delle coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma. Si legge su Dagospia: "Appassionati di Temptation Island (…) tornerà nella terza settimana di settembre con lo specialone Temptation Island e poi…e poi, dedicato ai viaggi nei ri-sentimenti delle coppie che hanno incollato alla tv milioni di spettatori".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Maria De Filippi e Fascino avrebbero deciso dunque di cavalcare il clamoroso successo di quest’estate con un nuovo speciale, ispirato probabilmente al format spagnolo El Debate de las Tentaciones e che si terrà in studio. Stando a quanto ipotizzato da BlogTvItaliana la sede prescelta potrebbe essere proprio lo studio di Uomini e Donne. Le registrazioni sarebbero invece fissate per il prossimo 7 settembre e proseguiranno fino al 9. La messa in onda è prevista per la settimana successiva, quindi per la terza settimana di settembre, ad anticipare l’inizio della nuova stagione di U&D.

La coppie dopo Temptation: cos’è successo

C’è ovviamente tanta attesa e curiosità per scoprire cos’è successo alle coppie di Temptation Island 2025 dopo tutto questo tempo. Al termine di un’edizione che ha visto varie rotture (ma anche riconciliazioni), i protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno continuato a fare parlare di sé. Dopo la proposta arrivata al falò di confronto Valentina e Antonio sono pronti per le nozze e si parla di fiori d’arancio anche per Sonia M. e Alessio; Valerio e Ary sono stati avvistati insieme e proseguono la loro nuova relazione mentre Rosario e Lucia sono al centro di numerosi gossip più o meno dubbi. A settembre, però, tutto potrebbe essere più chiaro.

Potrebbe interessarti anche

Valentina e Antonio - Temptation Island

Temptation Island, Antonio chiede a Valentina di sposarlo: la risposta (sorprendente) della fidanzata

Stando alle ultime anticipazioni nel triplo appuntamento di questa settimana del rea...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni (29 luglio): nuove corna, matrimoni e il gran ritorno di Alessio e Sonia. Cosa vedremo

Oggi martedì 29 luglio va in onda il primo dei tre appuntamenti finali del reality c...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni settima puntata: Alessio si autospende e Angelo cede alla tentatrice. Cosa vedremo

Oggi mercoledì 30 luglio va in onda il penultimo appuntamento del reality show di Fi...
Temptation Island

Temptation Island 2025, anticipazioni: Alessio torna, falò a sorpresa e tavoli che volano. Cosa vedremo stasera

Oggi giovedì 10 luglio va in onda il secondo appuntamento del reality show condotto ...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni ‘un mese dopo’: Sonia e Alessio di nuovo insieme, colpo di scena Marco-Denise

Oggi mercoledì 31 luglio va in onda l’ultimo appuntamento del reality show di Filipp...
Temptation Island 2025 novità video

Temptation Island 2025, si parte: falò di confronto immediato e polemiche sulle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera

Oggi giovedì 3 luglio inizia il “viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Biscigl...
Sonia M. e Alessio - Temptation Island 2025

Temptation Island, Sonia e Alessio “si devono sposare”: l’indizio sul matrimonio in vista

Dopo essersi cancellati dall’Ordine degli avvocati, i protagonisti del reality show ...
Filippo Bisciglia

Temptation Island, la quarta puntata: il primo tradimento e Antonio scappa dal villaggio. Anticipazioni e cosa vedremo

Oggi mercoledì 23 luglio va in onda il quarto appuntamento del reality condotto da F...
Temptation Island 2025 - Filippo Bisciglia

Temptation Island, anticipazioni: Sonia e Alessio (finalmente) al falò, crisi e sceneggiata di Antonio. Cosa vedremo stasera

Oggi giovedì 17 luglio va in onda la terza puntata del reality show dei record, cond...

Personaggi

Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Valentina Riccio

Valentina Riccio
Javier Martinez

Javier Martinez
Ida Platano

Ida Platano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963