Temptation Island, tatuaggio insieme per Sara e Soraya (e si scatena il gossip sul flirt): cosa c'è tra le due Le due ex protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia si sono tatuate una frase in comune per ricordare l’esperienza su Canale 5 (e non solo)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’avventura a Temptation Island è finita, ma per Sara Palumbieri e Soraya Sabetta i riflettori sembrano essere ancora ben accesi. Le due ex protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia, infatti, hanno scelto di imprimere sulla pelle un ricordo della loro esperienza condividendo lo stesso tatuaggio, accompagnato da una frase destinata inevitabilmente a far discutere: "Niente è come sembra". Un gesto che, oltre a raccontare il legame nato durante il programma, ha alimentato le indiscrezioni su un possibile flirt tra le due. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Sara Palumbieri e Soraya Sabetta, il tatuaggio dopo Temptation Island riaccende il gossip

A poche settimane dal gran finale di Temptation Island 2026 Sara e Soraya hanno mostrato sui social il nuovo tatuaggio, realizzato nella parte alta della coscia. La frase scelta, "Niente è come sembra", potrebbe rappresentare una sorta di sintesi dell’esperienza vissuta nel villaggio calabrese nel corso dell’esperienza all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Entrambe, infatti, durante il percorso televisivo hanno mostrato aspetti della propria personalità e delle proprie relazioni che, almeno inizialmente, non erano così evidenti. Il tatuaggio condiviso, però, ha attirato l’attenzione soprattutto per la complicità mostrata dalle due anche lontano dalle telecamere. Da qui sono partite le ipotesi di un possibile flirt, rilanciate anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social ha parlato della nascita di una "fortissima attrazione" tra due ex fidanzate di Temptation Island.

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Dal ricordo del reality alla ricerca di una nuova visibilità

Il gesto delle due ragazze ha comunque dei precedenti nel mondo di Temptation Island. In passato altri protagonisti avevano scelto di trasformare l’esperienza nel reality in un ricordo indelebile. Mirko Brunetti e Greta Rossetti, dopo aver lasciato il programma insieme, si erano fatti tatuare la frase "I tuoi occhi, la mia cura", mentre Massimo Colantoni e Vittorio Collina avevano impresso sulla pelle le coordinate dell’Is Morus Relais, a testimonianza dell’amicizia nata nel villaggio. Più controverso il caso di Flavio Zerrella e della tentatrice Diana Danilescu, che nel 2016 si erano tatuati lo stesso numero, poi rimosso. Oggi, per Sara e Soraya, il tatuaggio potrebbe essere semplicemente il simbolo di un rapporto nato durante un’esperienza fuori dal comune, magari puntando a nuove esperienze nel mondo del piccolo schermo, magari sedendosi sul Trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

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