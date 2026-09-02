Temptation Island, anticipazioni choc sullo speciale: Soraya e Cristian pronti al confronto sui tradimenti La nuova puntata speciale potrebbe riportare al centro della scena una delle coppie più discusse dell’edizione 2026, con un faccia a faccia destinato a riaprire nuove ferite.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le storie nate e finite durante Temptation Island potrebbero non essere ancora arrivate al loro capitolo conclusivo. Lo speciale dedicato alle coppie dell’edizione 2026, registrato nelle scorse ore, promette infatti nuovi momenti di confronto e, secondo le anticipazioni diffuse dopo la registrazione, tra i protagonisti ci sarebbero anche Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Una reunion che potrebbe riportare alla luce questioni particolarmente delicate e sulle quali, fino a questo momento, i diretti interessati hanno scelto di non intervenire pubblicamente.

Temptation Island: un nuovo faccia a faccia dopo la rottura

Cristian e Soraya avevano già avuto modo di incontrarsi dopo la fine della loro esperienza nel programma, confrontandosi davanti a Filippo Bisciglia nella puntata realizzata un mese dopo il percorso nel villaggio. La loro storia, tuttavia, potrebbe essere destinata a tornare nuovamente sotto i riflettori.

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Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni dopo la registrazione del primo settembre 2026, infatti, i due sarebbero stati protagonisti di un "confronto choc" all’interno dello speciale. Al momento non sono stati resi noti tutti i dettagli dell’incontro, ma proprio questa definizione lascia intendere che il momento potrebbe essere particolarmente intenso.

Il caso dei presunti tradimenti di Christian

A rendere ancora più delicato il possibile confronto è una vicenda emersa nelle settimane successive alla conclusione del programma. Lorenzo Pugnaloni aveva infatti parlato di presunti tradimenti che Cristian avrebbe commesso all’inizio della relazione con Soraya. La questione avrebbe portato i due a un confronto anche lontano dalle telecamere. Stando alle informazioni circolate, Cristian avrebbe inizialmente negato quanto contestato, salvo poi ammettere la situazione durante il confronto con l’ex compagna. Soraya, dal canto suo, sarebbe rimasta ferma sulla propria posizione. È importante sottolineare che né Cristian né Soraya hanno confermato pubblicamente queste ricostruzioni, motivo per cui la vicenda resta legata alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Soraya potrebbe chiedere nuove spiegazioni

Lo speciale potrebbe dunque rappresentare l’occasione per affrontare nuovamente una questione rimasta finora sospesa. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, Soraya potrebbe arrivare al confronto con ulteriori elementi, comprese alcune chat con altre ragazze che avrebbe già avuto modo di leggere.

Non è ancora chiaro quali saranno le domande rivolte a Cristian né quale sarà la sua eventuale risposta, ma l’ipotesi di un nuovo confronto potrebbe trasformare la puntata in uno dei momenti più attesi dello speciale. Dopo una stagione che ha raccolto grande attenzione da parte del pubblico, Temptation Island tornerà a raccontare ciò che accade alle coppie anche dopo la fine ufficiale del loro percorso, riportando davanti alle telecamere una storia che potrebbe avere ancora qualcosa da chiarire.

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