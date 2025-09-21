Temptation Island, Sonia B. e Simone: svelato il sesso del bambino in arrivo e cosa è successo tra loro L'indiscrezione dolce amara su una delle coppie più discusse dell'edizione 2025 del viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia

Una delle coppie più seguite della trionfale edizione di Temptation Island 2025 è stata senz’altro quella formata da Sonia B. e Simone. I due infatti, sono stati i protagonisti di un viaggio nei sentimenti che definire turbolento è dire poco.

Appena entrata nel villaggio infatti, Sonia aveva scoperto di essere stata tradita da Simone, personal trainer e convinto terrapiattista, che aveva spiegato di fare un lavoro in cui ci sono molte tentazioni e anche di aver ceduto a tali tentazioni. Dopo di che, la ragazza aveva dovuto assistere anche a un tradimento nel villaggio, dopo il quale Simone, pentitissimo aveva dichiarato di aver capito che Sonia era la vera e unica donna per lui. Peccato che, arrivati al falò, Simone era stato accolto tra urla di "mi fai schifo!" e inviti a "non mi toccare non ti avvicinare". Sonia lo aveva dunque piantata in asso, decisa a chiudere quel capitolo della sua vita.

Sonia B e Simone: svelato il sesso del bebè in arrivo

A Sonia e Simone dobbiamo anche il più grande colpo di scena della puntata "un mese dopo", quando si è scoperto che la ragazza era incinta ed entrambi erano felici ed emozionati di questa notizia e, pur essendo ancora separati, avevano deciso di vedere come sarebbero andate le cose.

Come effettivamente si siano evoluti i loro rapporti, il pubblico di Canale 5 lo scoprirà domani sera con la seconda e ultima puntata dell’appendice autunnale di Ti, ovvero Temptation Island e poi…e poi…, Domani sera vedremo insieme alle coppie formate da Sonia M e Alessio (gli avvocati) , Antonio e Valentina, Maria Concetta e Angelo, anche Sonia B e Simone accomodarsi nel bungalow di Filippo Bisciglia per raccontare come sono andate le ultime settimane. Intanto però, arriva un’anticipazione bomba dai social di Lorenzo Pugnaloni che si dice in grado di svelare il sesso del bambino in arrivo.

"Sonia B. aspetta un maschio", dice Pugnaloni. Sarà quindi un fiocco azzurro ad allietare la casa in cui Sonia e Simone continuano a vivere sotto lo stesso tetto ma, secondo il beneinformato Pugnaloni "niente di più". Scrive infatti sul suo seguitissimo profilo social l’esperto di gossip: "Sonia B. e Simone hanno subito vari alti e bassi durante l’estate" E aggiunge, con tono sicuro: "Loro ad oggi non stanno insieme ma chiaramente hanno un rapporto da neo genitori. Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei sta pensando a sè stessa e al piccolino in arrivo".

Dunque la situazione dall’ultima volta che si sono confessati con Filippo Bisciglia non sarebbe cambiata, se non per la notizia tanto attesa, del sesso del bebè in arrivo. Sarà davvero così? Basterà attendere lunedì sera per scoprirlo.

