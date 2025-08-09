Temptation Island, “Simona e Sonia B si sono lasciati”: la decisione di lei sul bambino in arrivo
Stando a un'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, Simone e Sonia B di Temptation Island non starebbero più insieme. Lei porterà avanti la gravidanza.
Si è da poco conclusa l’edizione dei record (visto gli ascolti incredibili) ma Temptation Island continua a far parlare di sé, o meglio, alcune delle coppie che vi hanno partecipato. Questa volta è il caso di Simone e Sonia B, i quali, dopo un acceso falò di confronto dove lei lo aveva lasciato per i comportamenti di lui (soprattutto dopo averlo visto chiuso in bagno con la tentatrice Rebecca), un mese dopo si erano dati un’altra possibilità. Ma la cosa che aveva spiazzato i fan era stata la notizia della gravidanza di lei. I due sembravano felici, ma qualcosa è cambiato. Una recente indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni, riporta che la coppia non starebbe più insieme. Vediamo tutti i dettagli.
Temptation Island, l’indiscrezione su Simone e Sonia B e la decisione di lei sul bambino
C’era stato un ritorno di fiamma (se così si può dire) tra Simone e Sonia B, una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione, o semplicemente, avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. Un mese dopo, al confronto con Filippo Bisciglia, la coppia era apparsa felice, soprattutto pe una notizia in particolare: la gravidanza di lei. Sia Simone che Sonia si erano detti pronti ad accogliere questa vita ed erano pronti ad affrontare tutto insieme. Ma, nelle scorse ore, una recente indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni ha ribaltato tutto. Stando a quanto si legge nella sua storia Instagram, i due non starebbero più insieme: "Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come procede tra Simone e Sonia B.: alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la reg del mese dopo (ovviamente, come vi dicevo, li rivedremo a UeD per un confronto. Le, comunque, ha deciso di tenere il bambino ugualmente. Io vi avevo accennato a qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? PARLIAMO DI INDISCREZIONI, vedremo!".
Ovviamente, come ha anche precisato Pugnaloni, si tratta di dicerie e non di fatti confermati, quindi, prendete questa notizia con la massima cautela.
Il futuro (incerto) di Simone e Sonia B
Già una settimana fa, più o meno, circolavano voci sulla presunta rottura tra Simone e Sonia B. È probabile che i due tornino a parlare della loro situazione, forse a Uomini e Donne, come spesso accade dopo Temptation Island. Sonia è concentrata sulla gravidanza, mentre Simone evita i riflettori. Quella che sembrava una concreta seconda possibilità è ormai una convivenza a distanza, più simbolica che reale.
