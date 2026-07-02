Temptation Island, Gabriele fuori controllo: fuga dal villaggio e frasi choc contro Sara. L'ira dei social: "Fermatelo subito" Il popolo del web non resiste e si scaglia contro Sara e Gabriele di Temptation Island. Cosa è successo e i commenti più accaniti

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La seconda puntata di Temptation Island è stata caratterizzata dall’attesa di ciò che Sara e Gabriele avrebbero potuto regalare al pubblico di Canale 5. Tra indiscrezioni e smentite su una possibile cancellazione del loro percorso, a seguito di video intimi scoperti dopo la messa in onda della prima puntata, il sospetto che abbiano finto per trarne popolarità si fa sempre più fitto. La produzione ha deciso però di continuare e l’appuntamento di stasera è stato proprio caratterizzato da una scena surreale che li riguarda, oltre ai commenti furiosi del popolo del web.

Temptation Island: Gabriele sbrocca contro Sara, volano frasi fortissime

Gabriele ha perso il controllo dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata Sara vicina al tentatore da lui soprannominato "Hulk". Si è reso protagonista di frasi come: "Faccio il delirio", oppure "Me ne prendo due, tre e le limono", e ancora, "Questa non ha capito con chi sta". Dopo aver visto dei video in cui il tentatore si lasciava andare a dei massaggi sul fondoschiena di lei e un bagno di notte tra i due, non ci ha visto più. Si è lanciato in una corsa verso l’altro villaggio, colpendo un cameraman e minacciando il tentatore con frasi ed epiteti di cattivissimo gusto. Scene che, più o meno, siamo abituati a vedere nel programma. Qui però il limite e stato ampiamente superato. Mai tanta figa, mai tanta furia, mai la sensazione che tutto questo sia enormemente sbagliato e dannoso, soprattutto da vedere. Il popolo del web non è riuscito a mostrare indifferenza e non solo per la scena in sé, ma anche e soprattutto per i pregressi della coppia.

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Temptation Island 2026: i commenti del web dopo l’ira di Gabriele

"Che paura" e "Mi urta seguire la loro storia. Tanto mentono". Un mix di disgusto per le affermazioni forti e borderline di Gabriele, miste a quello che, una settimana fa, li ha resi protagonisti di uno scandalo che avrà delle conseguenze irreversibili. I telespettatori del programma non dimenticano. Non possono farlo a distanza di appena una settimana. Il fatto è che al dubbio del "sono veri o fasulli" si è aggiunto lo sgomento per quello che è andato in onda su Canale 5. Gabriele è l’esempio di come una relazione possa degenerare da un momento all’altro senza che entrambe le parti se ne rendano conto. Controllo, furia e possesso sono passati dal piccolo schermo alle case degli italiani con una naturalezza che fa paura. Il percorso dei due pare volgere al termine e forse, al di là dei video diffusi questa settimana, avrebbero comunque contribuito a una rapida e inesorabile disfatta nel villaggio di Temptation Island.

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