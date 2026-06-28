Temptation Island, Sara e Gabriele come Stefano De Martino: la coppia travolta dai video hot sul web ed emerge un dettaglio inatteso Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, la coppia di Temptation Island più discussa del momento, alle prese con video hot, ma c'è una 'soluzione': la bonifica totale

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Negli ultimi giorni non si parla d’altro: Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, la coppia di Temptation Island più ‘calda’ e discussa del momento, sono protagonisti di alcuni video hot che stanno girando in rete e che i due fidanzati avevano registrato tempo addietro. Si tratterebbe infatti di spezzoni di una diretta realizzata circa quattro anni fa, quindi molto prima della partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra polemiche e lacrime, Sara e Gabriele si trovano ora in una situazione alquanto imbarazzante e complicata da gestire. Le immagini spinte che stanno circolando in queste ore hanno alzato un vero e proprio polverone e messo a disagio la coppia. Sarà difficile cancellare quei video dal web, come accaduto nel caso di Stefano De Martino, e le immagini intime dalla memoria di chi le ha viste. Ma andiamo per gradi.

Temptation Island, i video hot di Sara e Gabriele e la possibile soluzione al problema

Dopo l’inizio di Temptation Island, i video privati di Sara e Gabriele, pubblicati 4 anni fa, sono diventati virali sul web. Ora la situazione è ancora più calda perché di recente la testata FanPage ha reso pubblico che i due ragazzi avrebbero fatto delle dirette su un sito in cui è possibile fare donazioni tramite token, oltre a svelare che su alcuni canali di Telegram circolano ancora loro video. Ed è qui che è emerso un altro particolare inatteso: un utente sui social, infatti, ha diffuso il nickname del profilo aperto su questo portale da Sara e Gabriele per condividere i loro contenuti intimi, che qualcuno avrebbe registrato e suddiviso in più video per poi condividerli su vari siti di cam. L’unica soluzione adesso sarebbe l’eliminazione di tali filmati dalle varie piattaforme/canali social, e pare che chi di dovere stia già effettuando tutti i controlli del caso e lavorando per rimuoverli dal web, probabilmente su richiesta della stessa coppia di Temptation Island. Una soluzione che però è difficile da attuare fino in fondo, come dimostra il caso di Stefano De Martino: alcuni suoi video privati girano tuttora su Telegram e altre app di questo tipo, anche se non sono più virali da tempo.

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Il caso di Stefano De Martino e il video provato hackerato

Il caso di Stefano De Martino e Caroline Tronelli torna protagonista. La notte del 9 agosto 2025 è stato violato il sistema di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli, 22enne e compagna di Stefano De Martino lo scorso anno. Una volta superate le barriere di protezione, questa persona – pare un tecnico della sicurezza che aveva accesso all’abitazione di Caroline Tronelli – ha rubato un video intimo della coppia. Qualche ora dopo, le immagini sono state diffuse sui social, in particolare su Telegram, e diventate virali sul web. Il conduttore di Affari Tuoi ha poi fatto regolare denuncia nella notte tra il 17 e il 18 agosto, ma solo dopo essersi accertato dell’esistenza di un suo video intimo in circolazione.

In seguito alla diffusione sul web e sui social di questi filmati intimi estratti illecitamente, il Garante per la Privacy è intervenuto per bloccarne l’ulteriore condivisione, disponendo il blocco definitivo e immediato di qualsiasi diffusione e avvertendo che la successiva condivisione di tali materiali costituiva un illecito perseguibile.

Le parole dell’avvocata Claudia Trombetti

Da sottolineare è che nessuno è autorizzato a condividere filmati senza il consenso dei diretti interessati, anzi c’è il rischio di prendere una multa che va da 5.000 a 15.000 euro. A spiegare bene il problema è stata l’avvocata Claudia Trombetti a Today: "La vera questione non è l’esistenza di quel video, ma la decisione di qualcuno di divulgarlo senza il consenso delle persone ritratte. Anche chi, dopo averli ricevuti o visti, li inoltra o li diffonde ulteriormente contribuendo alla loro circolazione. È un aspetto che troppo spesso viene dimenticato". E ha aggiunto: "Anche se la diretta fosse rimasta all’interno della loro pagina del sito, ciò non autorizza nessuno a copiare il video e divulgarlo".

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