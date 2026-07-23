Temptation Island, Sabrina prende una decisione drastica dopo la puntata: "Che schifo". Commenti impietosi e il profilo Instagram sparisce
Temptation Island, il caso Sabrina esplode sui social: dopo le critiche del pubblico il suo profilo Instagram scompare nel nulla
La puntata di Temptation Island in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 22 luglio 2026 ha riservato come sempre colpi di scena a profusione. Tra le coppie più chiacchierate sui social, sicuramente quella formata da Giovanni e Sabrina. Quanto visto nel corso dell’appuntamento con Filippo Bisciglia e i relativi commenti sui social hanno probabilmente portato la protagonista di questa storia a eliminare il suo profilo Instagram. Vediamo che cosa è successo.
Temptation Island, Sabrina bersagliata sui social: che cosa è successo
Sabrina ha parlato negativamente di Giovanni nel villaggio. Ha parlato di un ragazzo troppo legato al giudizio della madre, poco evoluto e assente nella relazione. Si è poi avvicinata al single Lory, rifiutando due falò di confronto con il fidanzato, che nella puntata di ieri sera sembra aver finalmente aperto gli occhi avvicinandosi a una single. Sabrina guarda i video e vede avvicinamenti, attenzioni, sguardi complici. Cosa fa? Piange, dice che Giovanni "le fa schifo" e che lei, in confronto, non ha fatto nulla di male. Il web è esploso nei suoi confronti dandole dell’incoerente e, soprattutto, additandola per il fatto di sentirsi ancora più autorizzata ad avvicinarsi a Lory ora che anche Giovanni "ha sbagliato".
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Temptation Island: Sabrina cancella il suo profilo Instagram durante la puntata
La situazione si è fatta ancora più spinosa quando, dopo aver visto i video, Sabrina ha elemosinato un bacio da Lory. Ha chiesto, si è spinta oltre arrivando ad assumere un atteggiamento che l’ha quasi umiliata davanti a tutta l’Italia. I commenti sui social sono stati unanimi: il suo comportamento non è piaciuto soprattutto in relazione a sé stessa e a quanto poco si voglia bene comportandosi in questo modo. L’esperto social Lorenzo Pugnaloni, poi, ha rivelato poi in una sua indiscrezione, che i familiari di Giovanni, sarebbero rimasti molto male dinanzi a determinati comportamenti. Proprio mentre il web si scatenava nel suoi confronti, il profilo Instagram di Sabrina è scomparso. Lo ha eliminato a seguito dei commenti letti nel corso della puntata? Si sarà forse resa conto che quel tipo di atteggiamento, in effetti, è stato totalmente sbagliato e ingiusto, in primis nei confronti di sé stessa? Da questi segnali sembra ormai chiaro che il percorso con Giovanni sia finito male e la storia si sia interrotta. E per quanto riguarda il single Lory? Tra i commenti sulle principali piattaforme social emerge un solo sentiment: il tentatore è pagato, quello è il suo lavoro e l’interesse per Sabrina è pari a zero.
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