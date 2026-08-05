Temptation Island, Rosario spoilera il ritorno con una puntata speciale: cosa potrebbe accadere a settembre Dopo il successo senza precedenti dell'ultima edizione, uno dei protagonisti anticipa un ritorno del reality già a settembre con un appuntamento speciale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima edizione di Temptation Island ha chiuso i battenti facendo registrare ascolti da record e un entusiasmo raramente visto negli ultimi anni. Proprio quando sembrava che il viaggio nei sentimenti fosse definitivamente terminato, una dichiarazione di Rosario Monetti ha riacceso l’attenzione dei telespettatori, lasciando intendere che il programma potrebbe tornare in onda già a settembre con un appuntamento del tutto inedito. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione, ma le parole dell’ex protagonista hanno inevitabilmente alimentato aspettative e curiosità.

Lo spoiler di Rosario Monetti su Temptation Island

Nel corso di un’intervista concessa a Vincenzo Galasso, Rosario ha spiegato di non poter raccontare come si sia evoluta la sua storia con Alessandra Ciociola dopo la conclusione dell’esperienza televisiva. Il motivo sarebbe legato proprio a un possibile ritorno del programma. "Non posso dire nulla adesso", ha lasciato intendere, facendo capire che gli sviluppi della loro relazione potrebbero essere raccontati direttamente davanti alle telecamere. Secondo quanto emerso, la produzione starebbe valutando la realizzazione di una puntata speciale in prima serata, prevista indicativamente per settembre, con l’obiettivo di aggiornare il pubblico sulle vicende rimaste in sospeso dopo il finale della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le storie ancora senza un vero finale

Tra i casi che potrebbero trovare spazio nello speciale ci sarebbe proprio quello di Rosario e Alessandra. Dopo aver lasciato insieme il villaggio, la loro situazione si è complicata quando lei ha scelto di prendere le distanze per riflettere sul futuro della relazione, chiedendo tempo dopo quanto vissuto durante il percorso nel reality.

Anche Danilo D’Angelo e Francesca Coppola potrebbero tornare protagonisti. Nell’ultimo confronto avevano raccontato di essersi lasciati dopo la fine delle registrazioni, una decisione maturata da Danilo in seguito alla scoperta di alcuni messaggi tra Francesca e il tentatore Marco Fatata. Da allora, però, nuove indiscrezioni hanno ulteriormente acceso i riflettori sulla vicenda, compresa quella diffusa dalla tiktoker Simona Giordano, che ha sostenuto di aver frequentato Danilo dopo il programma. Si tratta comunque di voci che non hanno trovato conferme ufficiali.

Anche Giovanni, Sabrina e Cristian nello speciale separato da Uomini e Donne

Tra le situazioni che potrebbero essere approfondite ci sarebbe anche quella di Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. Sebbene i due abbiano intrapreso strade diverse, Giovanni è recentemente intervenuto pubblicamente per difendere l’ex compagna dagli attacchi ricevuti sui social, un gesto che ha fatto discutere molti spettatori e alimentato nuove ipotesi sul loro rapporto. Resta poi da chiarire anche la posizione di Cristian Mascolino, finito al centro di alcune indiscrezioni riguardanti un presunto tradimento nei confronti dell’ex fidanzata Soraya Sabetta. Anche in questo caso si tratta di rumor che, qualora trovassero conferma, potrebbero rappresentare uno degli argomenti principali di un eventuale nuovo confronto televisivo.

Negli anni passati gli aggiornamenti sulle coppie di Temptation Island sono spesso arrivati attraverso Uomini e Donne. Questa volta, però, l’enorme successo ottenuto dall’ultima edizione avrebbe spinto la produzione a valutare una formula completamente diversa, con uno speciale autonomo in prima serata capace di raccogliere nuovamente davanti allo schermo milioni di telespettatori.

Potrebbe interessarti anche