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Temptation Island, ricovero choc per l’ex concorrente Valentina Riccio: “Stanno facendo il possibile per evitare che il mio piccolo nasca prima”

La protagonista della scorsa edizione del reality ha annunciato ai fan di essere finita in ospedale. Al momento è in attesa del suo primo figlio dal compagno Antonio Panico.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Arriva un colpo durissimo per i fan di Temptation Island. L’ex concorrente Valentina Riccio, entrata nel reality lo scorso anno insieme al compagno Antonio Panico, ha annunciato sui social il ricovero improvviso in ospedale. Due storie Instagram, una delle quali ricondivisa dal profilo di Panico, hanno confermato la notizia e il legame con la gravidanza dell’influencer. A quanto pare, sarebbero in corso cure per evitare che il bambino in arrivo nasca prima del tempo. Ecco qui sotto tutti i dettagli che abbiamo scoperto.

Temptation Island, il ricovero choc di Valentina Riccio in ospedale

La gravidanza dell’ex concorrente di Temptation Island Valentina Riccio si complica. È stata proprio lei a comunicarlo ai followers, prima in maniera vaga (mandano purtroppo nel panico tantissimi utenti) e poi con un messaggio chiarificatore. Che però non spegne l’apprensione per la salute di Valentina e per la coppia formata con il compagno Antonio Panico.

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La prima storia, ricondivisa diverse ore fa da Riccio, proviene in realtà dal profilo di Antonio. Mostra quello che appare come un cardiotocografo (CTG), cioè un monitor ostetrico utilizzato in gravidanza e durante il travaglio per controllare il battito cardiaco del feto e le attività uterine. Nella foto non compare Valentina, ma solo una frase di accompagnamento che crea subito spavento: "Stai calmo amore mio ci vuole ancora tempo non fare scherzi aspetta altri due mesi".

Poi arriva la seconda storia, stavolta pubblicata direttamente dalla futura madre, in cui vediamo il suo braccio intubato e la mano stretta in quella del fidanzato. In questo caso, la spiegazione di quanto accaduto è più chiara, anche se ugualmente preoccupante: "Amici, grazie infinite per i tantissimi messaggi e per le chiamate", scrive l’ex Temptation, "come sempre, non ci sono parole per ringraziarvi per tutto l’affetto che mi state dimostrando". E infine rivela: "Sono ricoverata in ospedale e stanno facendo tutte le cure e tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto. In momenti come questo mi affido completamente ai medici e, soprattutto, alla speranza che tutto andrà bene".

La crisi (smentita) tra Valentina Riccio e Antonio Panico

Non si conoscono altri dettagli, al momento, sulle condizioni di Valentina. Ma rincuora il fatto che sia seguita da vicino in ospedale. L’ex concorrente del reality Mediaset si era fatta conoscere per i suoi dubbi sulla relazione con Antonio Panico, motivo per cui la coppia era entrata nel programma nel 2025. La relazione, dopo aver resistito alle turbolenze dello show, aveva portato all’annuncio più bello la scorsa primavera. All’epoca era stata Riccio a raccontare di essere al terzo mese di gravidanza, rimandando poi la rivelazione del sesso del bambino a una festa da fare a Napoli.

Nell’ultimo mese, però, si sono accavallate tensioni e incertezze. I due fidanzati, come ricorda in dettaglio Fanpage, sono finiti al centro del gossip a metà luglio dopo uno scontro reso pubblico sui social. In quel periodo, Valentina avrebbe anche raccontato di essere andata in ospedale senza Antonio al suo fianco, facendo ipotizzare una crisi in atto. Poi, nei giorni successivi, sono esplosi i rumor e la stessa Riccio si è vista costretta a intervenire, anche duramente, scagliandosi contri alcuni profili anonimi che l’attaccavano. Infine, poche settimane dopo, Valentina ha precisato pubblicamente che Antonio ha vissuto con lei ogni momento della gravidanza: "Antonio si è goduto ogni mese e ogni momento di questa gravidanza, ed è giusto che venga detto".

Smentita definitivamente la crisi, resta adesso tanta apprensione per il figlio in arrivo. Valentina ha concluso il suo messaggio social di oggi con un pensiero per il fidanzato: "Grazie a te vita mia che non ci lasci un solo secondo. Ti amo". Attendiamo ulteriori aggiornamenti dalla coppia.

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