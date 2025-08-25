Temptation Island, retroscena inatteso su una coppia: DAZN spoilera la frequentazione A diverse settimane dalla fine dello show, la coppia formata da Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Arianna Mercuri è stata ripresa per caso dalle telecamere.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island abbiamo visto la coppia formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al programma a seguito di alcuni problemi di coppia e mancanze reciproche. Durante il loro percorso, Sarah ha rivelato di sentirsi fortemente trascurata dal fidanzato, e per questo di aver accettato anche le attenzioni di altri ragazzi con incontri segreti per dei caffè, mentre Valerio si è avvicinato a una tentatrice. Alla fine, i due sono usciti dal programma separati e Valerio ha continuato la sua nuova frequentazione con la single Arianna Mercuri. Ma, ad oggi, i due si vedono ancora? Negli ultimi tempi ne sono state dette tante, ma a rivelare esattamente come stanno le cose è stata la piattaforma DAZN che ha immortalato per caso Valerio e Arianna insieme: scopriamo di più.

Temptation Island, la storia tra Valerio e Arianna

Nel corso dell’esperienza a Temptation Island, Valerio e la fidanzata Sarah si sono allontanati sempre di più, e il ragazzo si è legato in maniera particolare alla tentatrice Arianna Mercuri con la quale alla fine è scattato anche un bacio appassionato. Valerio ha quindi chiesto il falò di confronto immediato con la fidanzata e ha scelto di chiudere in maniera definitiva la storia con lei. Tra lacrime, abbracci e un confronto davvero emozionate, i due sono quindi usciti separati dal programma. Nella puntata ‘Un mese dopo’ abbiamo poi scoperto che, una volta tornati a casa, Valerio ha proseguito la frequentazione con la single Arianna, tanto da presentarsi insieme a lei davanti a Filippo Bisciglia.

Temptation Island, DAZN spoilera per caso Valerio e Arianna

A distanza di settimane sono in molti a chiedersi se la frequentazione tra Valerio e Arianna sia effettivamente continuata, e magari sbocciata in una bella storia d’amore, o se tra i due sia già finito tutto. Ebbene, a rispondere a questa domanda ci ha pensato la nota piattaforma DAZN che, probabilmente per caso, ha immortalato proprio Arianna e Valerio insieme.

I due sono stati dapprima avvistati in vacanza in Sardegna e, a seguire, le telecamere di DAZN li hanno immortalati mentre si trovavano insieme sugli spalti dello stadio durante la partita Lazio – Como. Ad accorgersene è stata una spettatrice in particolare che pubblicando su X la loro immagine ha scritto: "Dazn mi si è bloccato così e sono stata 5 minuti buoni a chiedermi chi fossero perché avevano una faccia familiare". Notizia poi ripresa anche da esperti di gossip come Lorenzo Pugnaloni.

Ora non ci sono quindi più dubbi: Valerio e Arianna continuano a frequentarsi, e la loro storia sembrerebbe andare a gonfie vele.

