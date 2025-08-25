Trova nel Magazine
Libero Magazine

Temptation Island, retroscena inatteso su una coppia: DAZN spoilera la frequentazione

A diverse settimane dalla fine dello show, la coppia formata da Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Arianna Mercuri è stata ripresa per caso dalle telecamere.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island abbiamo visto la coppia formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al programma a seguito di alcuni problemi di coppia e mancanze reciproche. Durante il loro percorso, Sarah ha rivelato di sentirsi fortemente trascurata dal fidanzato, e per questo di aver accettato anche le attenzioni di altri ragazzi con incontri segreti per dei caffè, mentre Valerio si è avvicinato a una tentatrice. Alla fine, i due sono usciti dal programma separati e Valerio ha continuato la sua nuova frequentazione con la single Arianna Mercuri. Ma, ad oggi, i due si vedono ancora? Negli ultimi tempi ne sono state dette tante, ma a rivelare esattamente come stanno le cose è stata la piattaforma DAZN che ha immortalato per caso Valerio e Arianna insieme: scopriamo di più.

Temptation Island, la storia tra Valerio e Arianna

Nel corso dell’esperienza a Temptation Island, Valerio e la fidanzata Sarah si sono allontanati sempre di più, e il ragazzo si è legato in maniera particolare alla tentatrice Arianna Mercuri con la quale alla fine è scattato anche un bacio appassionato. Valerio ha quindi chiesto il falò di confronto immediato con la fidanzata e ha scelto di chiudere in maniera definitiva la storia con lei. Tra lacrime, abbracci e un confronto davvero emozionate, i due sono quindi usciti separati dal programma. Nella puntata ‘Un mese dopo’ abbiamo poi scoperto che, una volta tornati a casa, Valerio ha proseguito la frequentazione con la single Arianna, tanto da presentarsi insieme a lei davanti a Filippo Bisciglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Temptation Island, DAZN spoilera per caso Valerio e Arianna

A distanza di settimane sono in molti a chiedersi se la frequentazione tra Valerio e Arianna sia effettivamente continuata, e magari sbocciata in una bella storia d’amore, o se tra i due sia già finito tutto. Ebbene, a rispondere a questa domanda ci ha pensato la nota piattaforma DAZN che, probabilmente per caso, ha immortalato proprio Arianna e Valerio insieme.

I due sono stati dapprima avvistati in vacanza in Sardegna e, a seguire, le telecamere di DAZN li hanno immortalati mentre si trovavano insieme sugli spalti dello stadio durante la partita Lazio – Como. Ad accorgersene è stata una spettatrice in particolare che pubblicando su X la loro immagine ha scritto: "Dazn mi si è bloccato così e sono stata 5 minuti buoni a chiedermi chi fossero perché avevano una faccia familiare". Notizia poi ripresa anche da esperti di gossip come Lorenzo Pugnaloni.

Ora non ci sono quindi più dubbi: Valerio e Arianna continuano a frequentarsi, e la loro storia sembrerebbe andare a gonfie vele.

Potrebbe interessarti anche

Filippo Bisciglia

Temptation Island, scatta il rumor (clamoroso) su Valerio e Sarah: “Si sono rivisti”. In bilico il rapporto con Ary

Una segnalazione social ha parlato di incontri che sarebbero continuati tra i due ex...
Temptation Island 13 - Filippo Bisciglia

Temptation Island: chi è Arianna 'Ary' Mercuri, la tentatrice che ha fatto perdere la testa a Valerio

La giovane 22enne è sempre più vicina al fidanzato di Sarah Esposito. Ma mentre il c...
Filippo Bisciglia

Temptation Island, Valerio rivuole Sarah ma lei lo gela: cosa è successo dopo la (presunta) rottura con Ary

Dopo i rumors su una crisi con la tentatrice Arianna, il concorrente del reality del...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni ‘un mese dopo’: Sonia e Alessio di nuovo insieme, colpo di scena Marco-Denise

Oggi mercoledì 31 luglio va in onda l’ultimo appuntamento del reality show di Filipp...
Temptation Island, Valerio e Ary in crisi: l'ex tentatrice 'mano nella mano' con un altro

Temptation Island, Valerio e Ary in crisi: l'ex tentatrice 'mano nella mano' con un altro ragazzo. Chi è

A Temptation Island si erano avvicinati molto e si stavano frequentando anche fuori ...
Temptation Island

Temptation Island, anticipazioni (29 luglio): nuove corna, matrimoni e il gran ritorno di Alessio e Sonia. Cosa vedremo

Oggi martedì 29 luglio va in onda il primo dei tre appuntamenti finali del reality c...
Temptation Island Sonia tradita da Simone pronta a vendicarsi: social in fiamme

Temptation Island, cosa è successo: Sonia stronca il pentimento di Simone, Sarah sconvolta per Valerio e Ary (adorati dal web)

Cosa è successo nella quinta puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5, giovedì...
Temptation Island 2025 - Filippo Bisciglia

Temptation Island, cosa è successo: Marco e Denise scoppiano al falò, Simone tradisce Sonia (e poi ci ripensa)

Coppie sempre più scoppiate: falò, tradimenti, lacrime e dichiarazioni inaspettate: ...
Temptation Island Sarah e Valerio falò reazioni social puntata 29 luglio 2025

Temptation Island, Sarah e Valerio (in lacrime) fanno piangere i social: "Disperata". E il confronto con i Perletti

Nella sesta puntata del 29 luglio, tanti pianti ed emozioni ma anche qualche polemic...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Valentina Riccio

Valentina Riccio
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Javier Martinez

Javier Martinez
Ida Platano

Ida Platano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963