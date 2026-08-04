Temptation Island, Raffaella Mennoia cambia idea su Filippo Bisciglia e la sua perdita d'imparzialità: "Scelta condivisa" Dopo le critiche attorno al ruolo più partecipativo del conduttore, l'autrice chiarisce la sua posizione e racconta il motivo per cui il nuovo approccio di Bisciglia è stato accolto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La quattordicesima edizione di Temptation Island si è chiusa con un successo straordinario in termini di ascolti, confermandosi ancora una volta uno dei programmi più seguiti dell’estate televisiva. Accanto ai racconti delle coppie protagoniste, però, quest’anno a far discutere è stato anche il ruolo di Filippo Bisciglia, apparso più coinvolto nelle dinamiche rispetto al passato. Una scelta che ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato la sua maggiore partecipazione e chi, invece, avrebbe preferito una conduzione più distante e concentrata esclusivamente sul racconto. A intervenire sulla questione è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e collaboratrice di Maria De Filippi, che inizialmente aveva espresso qualche perplessità sul nuovo atteggiamento del conduttore. Ora però, dopo alcune settimane, le sue parole sembrano aver assunto una sfumatura diversa, con una spiegazione più ampia del lavoro fatto insieme a Bisciglia.

La nuova posizione di Raffaella Mennoia su Filippo Bisciglia e Temptation Island

In una precedente dichiarazione, quando il programma era ancora in onda, Raffaella Mennoia aveva spiegato: "Personalmente preferirei che si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni, ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri". Una frase che aveva alimentato il dibattito sul ruolo del conduttore all’interno delle storie dei protagonisti.

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Intervistata successivamente da Tv Sorrisi e Canzoni, però, l’autrice ha chiarito che il maggiore coinvolgimento di Bisciglia è stato un percorso condiviso con la redazione e non una scelta improvvisata: "Una scelta di Filippo che abbiamo condiviso", ha spiegato Mennoia, sottolineando come il conduttore abbia comunque mantenuto un equilibrio importante, "Lui non giudica, non interpreta e, cosa più importante, non suggerisce soluzioni. È una presenza quasi più ‘narrativa’ che televisiva", ha aggiunto l’autrice, difendendo quindi il modo in cui Bisciglia accompagna le coppie durante il loro percorso nel villaggio.

Il rapporto con le storie personali e il successo del reality

Secondo Raffaella Mennoia, il coinvolgimento maggiore di Filippo Bisciglia potrebbe essere legato anche alla sua sensibilità personale e alle esperienze vissute negli ultimi mesi, con un riferimento alla fine della lunga relazione con Pamela Camassa. Un aspetto che avrebbe potuto influenzare il suo modo di rapportarsi ai sentimenti e alle difficoltà delle coppie protagoniste. L’autrice ha poi spiegato quale sia, secondo lei, il segreto del successo di Temptation Island: "Mette in conflitto i due bisogni umani fondamentali: la sicurezza e il desiderio". Proprio questa contrapposizione sarebbe alla base dell’identificazione del pubblico con le vicende raccontate: "Il punto è proprio il rispecchiamento: ognuno di noi si rivede in determinate dinamiche. Se non vedi te stessa, rivedi la tua amica o il tuo familiare, è qualcosa di molto profondo", ha dichiarato Mennoia, evidenziando come il pubblico oggi guardi il programma non soltanto per il tradimento.

Una possibile puntata speciale e il futuro del programma

Mennoia ha inoltre parlato della possibilità di una puntata speciale a settembre, una formula già sperimentata in passato per raccontare cosa è successo alle coppie dopo il termine del viaggio nei sentimenti. "Se succedono cose che pensiamo sia giusto raccontare, registriamo una puntata anche a settembre, però questo lo capisci strada facendo", ha spiegato. Più difficile, invece, immaginare una versione invernale del reality. "Il format va girato al mare, quindi dovremmo andare all’estero, per esempio in Egitto", ha raccontato l’autrice, evidenziando però anche le difficoltà produttive legate agli impegni della squadra di Fascino durante la stagione televisiva.

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