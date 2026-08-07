Temptation Island, quanto guadagna ora Giovanni Grazioso: il boom del carretto delle brioche. Fila e incassi da record L’ex compagno di Sabrina Soussi e protagonista del reality show di Filippo Bisciglia è diventato fenomeno nel centro di Catania con i suoi cornetti virali

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Giovanni Grazioso continua a cavalcare l’onda del successo dopo la partecipazione a Temptation Island. Il suo carretto di brioche, diventato un fenomeno virale sui social, richiama ogni sera migliaia di persone nel centro di Catania. Tra stime sugli incassi, code interminabili e possibili investitori, la sua attività è ormai al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo tutti i dettagli.

Temptation Island, il successo di Giovanni Grazioso continua anche lontano dalle telecamere

L’esperienza a Temptation Island si è conclusa con un epilogo amaro sul piano sentimentale, ma per Giovanni Grazioso il reality si è trasformato in un’inattesa opportunità professionale. Il giovane siciliano, infatti, noto per gestire un carretto di brioche nel centro di Catania, è diventato uno dei protagonisti più seguiti sui social e non solo. Ogni sera, davanti alla sua attività, si formano lunghe code di persone incuriosite dal fenomeno esploso su TikTok e desiderose di assaggiare le sue brioche. Secondo quanto riportato da Fanpage, il volume d’affari avrebbe registrato una crescita impressionante: si parla di incassi vicini ai 10mila euro in una sola serata. Considerando che il prezzo delle brioche parte da 3 euro per la versione al cioccolato e arriva a 3,50 euro per quella al pistacchio, le stime porterebbero a ipotizzare la vendita di oltre 3.000 pezzi nell’arco di una notte.

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Tra indiscrezioni e possibili investimenti: il futuro del fenomeno social

Numeri di questa portata hanno inevitabilmente alimentato interrogativi sulla capacità produttiva dell’attività di Giovanni Grazioso dopo Temptation Island. Come evidenziato da Fanpage, infatti, non è chiaro in che modo il carretto riesca a sostenere una domanda così elevata, anche se una delle ipotesi più accreditate è quella di una collaborazione con un forno o con un laboratorio locale per la preparazione delle brioche. Nel frattempo, l’enorme visibilità ottenuta da Grazioso avrebbe attirato l’interesse di Steven Basalari, imprenditore già noto per aver investito in iniziative diventate casi di successo (e non) nel mondo del food. Una fotografia che li ritrae insieme, diffusa sui social, ha alimentato le voci su una possibile partnership, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Se il progetto dovesse concretizzarsi, per Giovanni potrebbe aprirsi una nuova fase imprenditoriale, trasformando un’attività nata come semplice vendita ambulante in un marchio riconoscibile anche oltre i confini della Sicilia. Il tutto rappresenterebbe anche una rivincita personale, dopo il finale amaro della sua esperienza televisiva a Temptation con la rottura con l’ex compagna Sabrina Soussi.

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