Temptation Island (già) nella bufera, la frase di Giovanni contro la fidanzata Sabrina indigna il web: "Soggetto da evitare"
Temptation Island, scoppia il caos sui social dopo la prima puntata. La frase di Giovanni contro Sabrina scatena il web
La prima polemica su Temptation Island riguarda la coppia formata da Giovanni e Sabrina. Originari di Catania e insieme da sei anni, sono due partecipanti scelti per questa edizione del viaggio nei sentimenti. Scrive lui dopo aver scoperto dei messaggi e situazioni ambigue portate avanti dalla fidanzata. Lei si difende con una serie di racconti intimi e privati che hanno scatenato l’ira dei social. A chi danno ragione gli attenti osservatori del programma sul web? Vediamo che cosa è successo e le frasi che più hanno fatto infuriare gli utenti.
Temptation Island, le frasi di Sabrina su Giovanni indignano il web. "Giovanni lascia la gomma da masticare sul cuscino"
Sabrina, in un flusso lunghissimo, racconta alle compagne nel villaggio la situazione con Giovanni, mentre lui osserva dal pinnettu del villaggio dei ragazzi. "Dipende dalla madre. Addirittura gli ha preparato la valigia per venire qua, altrimenti lui non sapeva come fare". La ragazza rincara la dose, parlando poi di atteggiamenti poco carini che il fidanzato attua a casa: "Mi lascia la gomma da masticare sul cuscino". Continua poi affermando che, per lei, è poco colto: "Non sapeva che gli alberi di Natale che compriamo dai cinesi sono finti", finendo poi per ammettere un mezzo tradimento che ha compiuto per evadere e sentirsi più apprezzata. La parte più "calda" è arrivata quando ha parlato della loro intimità. Rapporti ridotti all’osso e un modo di fare di lui troppo "teatrale". Il web si divide: per una parte di spettatori è Sabrina che dovrebbe mollare un irrisolto di 31 anni come Giovanni. Per un’altra fetta di utenti è lei a esagerare, mettendo in piazza fatti così privati e delicati.
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Temptation Island: Giovanni e Sabrina sono la coppia più discussa dopo la prima puntata
"Ingrata": con questo aggettivo viene etichettata Sabrina da chi difende Giovanni. C’è poi chi definisce "aberrante" il comportamento di lui, che ha pronunciato la frase più virale della serata: "Anche se me la sposo resterà sempre un’estranea. Mia mamma è mia mamma". I social, probabilmente aspettandosi già qualcosa del genere dopo le prime anticipazioni, sono esplosi. In effetti, sentire un uomo ragionare in questo modo nel 2026, è alquanto insolito e, a tratti, imbarazzante. È vero, però, che una come Sabrina, dopo aver constatato una serie di difetti talmente gravi e insopportabili, avrebbe potuto lasciarlo senza portare sulla pubblica piazza i loro problemi. Lei si avvicina a uno dei tentatori, lui sbrocca dopo il primo falò e chiede di vederla. Quale sarà l’epilogo di questa breve, ma intensa e discussa esperienza per la coppia?
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