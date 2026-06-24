Temptation Island 2026, prima puntata: Sabrina ammette un tradimento, Giovanni chiede il falò, Gabriele da Medioevo. Cosa è successo
Temptation Island tra colpi di scena, lacrime e confessioni: che cosa è successo nella prima puntata del 24 giugno 2026 su Canale 5
Canale 5 parte stasera, 24 giugno 2026, con l’evento estivo più atteso in assoluto nei palinsesti. Filippo Bisciglia inaugura un nuovo viaggio nei sentimenti con il mare della Calabria come sfondo, dando inizio all’edizione di Temptation Island prevista per quest’anno. Sette coppie si sono messe alla prova per capire e decidere il futuro della loro relazione. Ecco quali sono stati i momenti salienti della prima puntata.
Temptation Island: il riassunto della prima puntata del 24 giugno 2026
Gabriele e Sara da Chiasso, dopo sei anni e mezzo di relazione vogliono capire che ne sarà della loro storia: lui ha trovato delle chat compromettenti sul cellulare di lei ed è convinto che lo abbia tradito, non si fida più ed è geloso all’ennesima potenza. Francesca e Danilo da Napoli sono fidanzati da quattro anni. Lei non si fida di lui ed è convinta che la riempia di bugie dopo aver scoperto che lui si era iscritto a un’app di incontri. Sabrina e Giovanni da Catania stanno insieme da sei anni, ma lei chiede continuamente pause di riflessione e non ama il suo lavoro da venditore di brioche con un carretto. Soraya e Cristian sono una coppia da quasi due anni: lei scrive a Temptation per una mancanza di sintonia e intimità. Bernadette e Diamante, fidanzati da sedici anni, partecipano al programma perché lui non vuole sposarla. Iris e Andrea, in una relazione da tre anni, sono nel villaggio dopo che lei ha trovato delle conversazioni compromettenti di lui con un’altra ragazza. Alessandra e Rosario, poi, dopo quasi tre anni di amore, partecipano al viaggio nei sentimenti a seguito di una scoperta shock: lui ha vissuto una relazione parallela.
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Temptation Island: Sara e Gabriele protagonisti della prima puntata
Con la scoperta delle tentatrici c’è il primo colpo di scena: tra le ragazze c’è Giada, che in passato ci ha provato con Rosario, litigando così con la fidanzata Alessandra, che era anche la sua migliore amica. Gabriele (come trapela dalle prime anticipazioni) dà di matto dopo un ballo di Sara con uno dei tentatori prima ancora di entrare nel villaggio. La situazione s’incrina quando Sara, nel villaggio, parla della situazione economica del fidanzato, che, non lavorando, la vizia con i soldi dei genitori. Rivela poi che, per colpa della gelosia di lui, non può neanche rapportarsi con fornitori uomini. La coppia più in prima linea, però, è quella formata da Giovanni e Sabrina. Lui dipende dalla madre, è "teatrale" in intimità e poco colto. Addirittura definisce Sabrina un’estranea in confronto alla mamma. Questo porta la ragazza a confessare alle compagne nel villaggio un mezzo (o forse totale) tradimento. La coppia protagonista della serata è sicuramente quella formata da Sara e Gabriele: la gelosia di lui ha portato lei a una complicità immediata con il single Andre. Sabrina, nel frattempo, si avvicina al single sosia di Matteo Berrettini. Dopo qualche ballo e le insicurezze di lei viste al primo falò, Giovanni vuole vederla immediatamente, ma vedremo il resto nella seconda puntata.
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28 Giugno 2026
La vita che verràRai Storia
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