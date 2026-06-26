Temptation Island, polemiche per il caso del video hot. Gabriele e Sara rompono il silenzio: “Non siamo una coppia finta” I due protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno pubblicato un video sui social per scusarsi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Scoppia il caso a Temptation Island. Il video hard di Sara e Gabriele circolato in rete nelle ultime ore, infatti, continua a fare discutere. I due protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno così rotto il silenzio pubblicando un video tramite i canali social del programma. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Temptation Island 2026, Gabriele interviene sulla polemica del video hard

Il ‘caso’ dei presunti video per adulti di Sara e Gabriele continua a far discutere e, nelle ultime ore, ha spinto la produzione di Temptation Island a prendere una decisione senza precedenti. Per la prima volta durante, infatti, ai due protagonisti è stato concesso di intervenire pubblicamente attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma (il regolamento prevede normalmente il silenzio social dei partecipanti fino al termine della messa in onda). Al centro della polemica – come detto – ci sarebbero alcuni filmati hot risalenti a diversi anni fa pubblicati su una piattaforma per adulti e che, secondo quanto emerso, starebbero circolando sul web. Una vicenda che ha inevitabilmente acceso il dibattito sul web e alimentato dubbi sull’autenticità della coppia.

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Nel video diffuso sui social di Temptation è Gabriele a prendere per primo la parola, spiegando la propria versione dei fatti: "Stanno girando video miei e di Sara, video di quattro anni fa, non ero a conoscenza stessero girando quindi qualcuno li ha diffuso. Abbiamo omesso la cosa un po’ per vergogna, un po’ perché non pensavo stessero girando ancora. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei che passassimo per una coppia finta. Io non sono un attore, quello che ho provato lì dentro l’ho provato veramente. Eravamo due ragazzini, ci siamo ubriacati… La cosa che mi dispiace di più è che passiamo da coppia finta, perché tra noi non c’è finzione".

Le scuse di Sara

Successivamente è intervenuta anche Sara, visibilmente provata, concentrandosi soprattutto sulle conseguenze personali della diffusione dei filmati: "Vorrei spendere due parole su questo che sta girando da stamattina, su questo video che purtroppo esiste. È un video di tantissimi anni fa, che è stato spiattellato ovunque, che sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima, mi pento di non averne parlato con la redazione da subito… Ma come si può? Non è una cosa di cui ti vanti" "Vorrei non fosse strumentalizzata" ha spiegato Sara, ribadendo: "Vorrei non fossero messi in dubbio sette anni di vita con una persona". La vicenda continua intanto a monopolizzare l’attenzione degli appassionati del programma, mentre resta da capire se le immagini e le dichiarazioni diffuse nelle ultime ore avranno conseguenze sul percorso televisivo della coppia o soltanto sulla loro esposizione mediatica.

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