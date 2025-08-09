Temptation Island, Perla Vatiero e Rosario Guglielmi insieme: l'avvistamento che fa sognare i fan e scatena il gossip
Dopo i drammi amorosi della vincitrice del Grande Fratello, e i tira e molla con Lucia del concorrente di Temptation, i due sfortunati in amore si incontrano.
Negli ultimi giorni il mondo del gossip sembra avere un nuovo argomento su cui discutere. Un’immagine comparsa sui social ha immortalato Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 17, in compagnia di Rosario Guglielmi, volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Uno scatto che, nel giro di poche ore, è rimbalzato di profilo in profilo sul social, generando curiosità e supposizioni da parte dei fan e non.
Perla Vatiero e Rosario Guglielmi: lo scatto gli incastra
A pubblicare la foto è stata Claudia Mariani, blogger molto seguita su TikTok e nota per la sua attenzione alle storie del piccolo schermo. Nell’immagine i due camminano fianco a fianco, apparentemente immersi in una conversazione, senza particolari gesti che possano far pensare a un atteggiamento romantico. Tanto è bastato, però, per accendere il dibattito tra i fan dei reality, divisi tra chi immagina un possibile flirt e chi crede si tratti solo di una coincidenza. A riportare un po’ di chiarezza ci ha pensato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha spiegato come si sia trattato semplicemente di un incontro legato a motivi professionali, escludendo ogni altro retroscena sentimentale.
Un volto di Temptation Island e l’incontro tra Rosario e Lucia
Rosario Guglielmi non è nuovo alle cronache televisive. La sua partecipazione a Temptation Island con Lucia Ilardo aveva attirato l’attenzione per i risvolti turbolenti della loro storia, culminata con un tradimento svelato da Filippo Bisciglia. Nelle ultime settimane, inoltre, Rosario era stato avvistato di nuovo proprio con la sua ex, alimentando speranze di riavvicinamento tra i loro sostenitori. Il video di quell’incontro, pubblicato sempre da Pugnaloni, mostrava i due salutarsi alla stazione con un abbraccio, prima che lui si dirigesse verso il treno. Un gesto semplice, ma sufficiente per riaccendere le speranze di chi ancora crede nella coppia, che ora si dovranno scontrare con chi invece tifa per la nuova ship con Perla.
Le voci su Perla e le smentite
Parallelamente, Perla Vatiero era già finita al centro di indiscrezioni per un presunto legame con Cady Gueye, giovane imprenditore visto con lei pochi giorni prima. Anche in quel caso, però, è arrivata una smentita netta: tra i due ci sarebbe soltanto un rapporto di amicizia e nessun coinvolgimento sentimentale. Al momento, quindi, le indiscrezioni su Perla e Rosario sembrano non trovare conferme concrete. Resta il fatto che sicuramente ogni loro apparizione pubblica diventa materiale di discussione per i social. Se si tratti di un legame destinato a evolversi o di un semplice incontro lavorativo, lo dirà solo il tempo, ma l’attenzione su di loro, per ora, resta alta.
