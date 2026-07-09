Temptation Island, pagelle: Sara e Gabriele irrespirabili (0), Alessandra regina delle sottone (5) e Soraya è una gaffe che cammina (2) Top e flop della terza puntata di Temptation Island su Canale 5: chi si è distinto positivamente, chi no nel corso dell'attesissimo appuntamento

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Su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Temptation Island. Dopo le immagini di mercoledì scorso, nella serata dell’8 luglio 2026, il focus è stato il falò di confronto tra Sara e Gabriele. Vediamo allora i promossi e i bocciati con i voti di Libero Magazine a tutti i protagonisti di questo attesissimo appuntamento tv con la conduzione inossidabile di Filippo Bisciglia.

Temptation Island: i promossi della terza puntata dell’8 luglio 2026

Giustizia per Danilo, Diamante, Bernadette e gli altri. Voto 8. C’è un mistero più grande di chi uscirà insieme da Temptation Island: dove sono finite le altre coppie? Nelle prime tre puntate abbiamo vissuto praticamente in simbiosi con Sara e Gabriele, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian, Alessandra e Rosario. Gli altri? Spariti. Smaterializzati. Più introvabili di un parcheggio il sabato sera. Danilo, Diamante, Bernadette e compagnia cantante sono diventati delle vere e proprie comparse del loro stesso programma. Ogni tanto la regia li inquadra per tre secondi e noi, puntualmente, ci chiediamo: "Aspetta… ma questi chi sono?". Una scelta narrativa piuttosto insolita, forse senza precedenti. Evidentemente i loro percorsi non hanno prodotto abbastanza materiale da meritare spazio. Può succedere. A quasi metà del viaggio conosciamo a memoria le dinamiche delle coppie protagoniste, mentre di queste sappiamo poco o nulla. E il risultato è che il programma sembra avere un cast di quattro coppie… più qualche comparsa che passa sullo sfondo. Per questo il voto 8 è a loro, ma non all’operazione "Chi l’ha visto?". Speriamo che dalla prossima puntata qualcuno si ricordi che anche Danilo, Diamante, Bernadette e gli altri hanno firmato un contratto per partecipare a Temptation Island, non per fare gli spettatori in prima fila. Noi continuiamo ad aspettarli. E a questo punto, quasi a tifare per loro.

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Temptation Island: i bocciati della terza puntata su Canale 5

Alessandra regina delle sottone, ma c’è di peggio. Voto 5. Ci sono amori che fanno battere il cuore. Poi ci sono quelli che fanno partire il conto alla rovescia verso la frase: "Ma davvero stai ancora lì?". Alessandra è arrivata a Temptation Island con un ruolo già scritto: la regina delle sottone. Quella che rincorre, aspetta, perdona, giustifica. Quella che cerca briciole di attenzione sperando che prima o poi diventino una torta nuziale. Il problema è che le briciole, a un certo punto, restano briciole. Le immagini con Giada, la single che è anche ex amica di Alessandra ed ex "amante" di Rosario, sono sicuramente pesanti. Ma forse non sono nemmeno il punto centrale della storia. Il vero dramma non è una tentazione arrivata nel villaggio: è una coppia che sembrava già vivere su due pianeti diversi. Lei piange praticamente in ogni fotogramma. Lui, invece, sembra più interessato al villaggio, ai barbecue, ai balletti e alla vacanza premio che al falò con la sua fidanzata. Il momento in cui chiede prima di cenare e poi di raggiungere Alessandra è quasi la fotografia perfetta di un rapporto completamente a senso unico. Poi arriva la scena surreale: per la prima volta una tentatrice si presenta direttamente al falò. Un momento talmente assurdo che sembrava scritto da un autore con troppa fantasia e poco sonno. La cosa più classica, però, resta sempre la stessa: la fidanzata ferita che finisce per concentrare tutta la rabbia sull’altra donna, dimenticando che il problema principale dovrebbe essere chi una promessa l’aveva fatta. Allora perché non uno 0? Perché il loro viaggio ha avuto una finale anticipato. E forse è stata la cosa migliore. Altre tre o quattro puntate di questo tira e molla, nessuno le avrebbe desiderate. Per Alessandra il voto è 5, ma non per la sofferenza. Ma perché a volte la più grande prova d’amore è smettere di aspettare quello che non arriva.

Soraya da mani nei capelli. Voto 2. Sembrava impossibile fare peggio. E invece Soraya ha deciso di alzare l’asticella del disastro. Prima le bordate a Cristian: "Mio padre gli paga l’affitto", "Non facciamo più nulla in intimità", "Il suo massimo è la sagra del carciofo". Un catalogo di frecciatine che avrebbe messo in imbarazzo chiunque. Poi arriva la frase che, probabilmente, è tra le più pesanti ascoltate in questa edizione: "Non sono mai stata single. Ho sempre avuto bisogno di un uomo accanto, anche se mi faceva stare male." Ed è lì che il gioco si ferma. Detta così, è una frase che fa venire i brividi. L’idea che stare con qualcuno, chiunque esso sia, sia preferibile allo stare bene con sé stessi è un messaggio tristissimo. Più che una confessione, un enorme campanello d’allarme. Poi resta una domanda che aleggia per tutta la puntata: se Cristian è davvero tutto quello che hai raccontato — poco ambizioso, poco presente, poco stimolante — cosa ci facevi ancora con lui? Perché passare il tempo a demolire una persona se, evidentemente, avevi già smesso di sceglierla? Ah, giusto: hai bisogno di un uomo al tuo fianco, sempre e comunque. Soraya, più che cercare risposte in Cristian o nel single Dimitri, dovrebbe iniziare a cercarle dentro sé stessa. Certamente Temptation Island può mettere alla prova una coppia, ma non può risolvere quello che una persona non ha ancora chiarito con sé. Prima di cercare il prossimo fidanzato, prova a conoscere la tua versione da single. Potresti scoprire che vale molto più di quanto pensi.

Sara e Gabriele in una puntata di Beautiful. Voto 0. Più che Temptation Island, a tratti sembrava una puntata crossover tra Beautiful, una fiction di Rai 1 e un corso accelerato su "come far alzare la pressione agli spettatori". Un falò di confronto così surreale da lasciare una sola domanda: stavamo guardando una coppia vera o due persone che avevano provato il copione durante il viaggio verso la Calabria? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo, però, è ciò che è andato in onda. E quello basta e avanza. Lei alterna disperazione e apparente freddezza in un modo che lascia più interrogativi che emozioni. Lui passa dall’uomo divorato dalla gelosia al drammatico (e terrificante) "La mia Saretta" nel giro di pochi minuti, con un cambio di registro che non rassicura, anzi. È proprio questa altalena a risultare inquietante, siccome certe frasi, certi toni e certi atteggiamenti, anche quando finiscono dentro un programma televisivo, non diventano automaticamente romantici. Anzi. Ci sono dinamiche che, viste da casa, fanno più riflettere che tifare. E se il pubblico si ritrova a provare disagio invece che empatia, forse qualche domanda bisogna farsela. Sono stati senza dubbio una delle coppie che ha fatto più parlare di questa edizione. Hanno regalato meme, discussioni e commenti infiniti. Ma lasciare il segno non significa necessariamente lasciare un bel ricordo. Per questo il voto è uno zero pieno. Senza appello e senza possibilità di esame di riparazione.

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