Temptation Island, pagelle: dite a Soraya che non è Charlize Theron (2), Danilo Pulcino Pio (7), Andrea da bidone dell'umido (0) Top e flop della quarta puntata di Temptation Island 2026. I nostri voti spietati ai protagonisti più rilevanti di questo attesissimo appuntamento

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Eccezionalmente nella serata di lunedì 13 luglio 2026 è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island. Dopo i colpi di scena di settimana scorsa, la squadra di Maria De Filippi non ha certo deluso le aspettative.

Temptation Island: chi sono i promossi della puntata del 13 luglio 2026

Danilo, l’eterno Peter Pan. Voto 7,5. Come si fa a dare un voto basso a Danilo? Uno che si presenta a Temptation Island dopo aver ammesso di modificare con l’IA le foto che gli chiede la fidanzata in palestra per "farla stare buona". Come si fa a odiare uno che, con quelle faccette, quei denti sempre in mostra e quel sorriso stampato in faccia, se ne esce con un candidissimo: "Preferisco stare a Roma che tornare a Napoli da lei". Certe volte il carnefice non è quello che ha tutte le carte in regola per esserlo. Certe volte bisogna andare un po’ più a fondo. Come fai a prendertela davvero con uno che sembra essersi fermato alle superiori? E come fai, allo stesso tempo, a compatire Francesca quando passa le giornate a fare la gelosa patologica con un soggetto del genere accanto? Francesca è anche una bella ragazza. Eppure ci siamo ritrovati a guardare i suoi attacchi di pianto per uno che, emotivamente, sembra non aver mai superato l’intervallo delle 10:30. No, non ce la faccio a bocciarlo. Danilo non mi fa arrabbiare. Mi fa solo una tenerezza infinita.

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Giustizia per la single Giada. Voto 6. Diciamolo: Giada è quel tipo di presenza che in tv funziona perché ti fa venire voglia di commentare. Sfrontata, provocatoria, a tratti fastidiosa. Una di quelle che entra nella stanza e alza subito la temperatura. Ma è davvero lei il problema? Se guardiamo oltre il rumore, il vero corto circuito sembra essere Rosario. Un uomo che sembra non riuscire a tenere insieme sentimenti, scelte e responsabilità. Uno che vuole vivere due realtà contemporaneamente e poi lascia agli altri il disastro da sistemare. Eppure succede sempre la stessa cosa: il bersaglio più facile diventa "l’altra". La persona arrivata dopo. Quella da accusare, eliminare, trasformare nella villain ufficiale della storia. Ma una coppia davvero solida può crollare solo perché arriva qualcuno da fuori? Alessandra ha sofferto, ha cercato risposte, ha investito in un progetto di vita con una persona che, visto da fuori, sembrava già distante. Ha fatto passi importanti per amore, mentre dall’altra parte forse qualcosa si era già rotto da tempo. Giada era lì con un ruolo preciso: mettere alla prova una relazione. Rosario, invece, era quello che una relazione ce l’aveva davvero. Era lui ad avere una promessa da rispettare. La verità meno comoda? È molto più semplice prendersela con la nuova arrivata che ammettere che certe crepe erano già nel muro.

Temptation Island: i bocciati della quarta puntata su Canale 5

Francesca uguale a Gabriele, ma nessuno lo dice. Voto 3. Nessuno lo vuole dire, ma Francesca e Gabriele hanno più cose in comune di quanto sembri. Che una ragazza così bella finisca a piangere disperata per uno come Danilo fa già discutere. Ma il punto non è solo Danilo. Il punto è il modo in cui lei vive la relazione. Il controllo, la gelosia, il bisogno continuo di conferme: dinamiche che ricordano molto quelle viste tra Gabriele e Sara, la coppia più discussa di questa edizione. La differenza è che mentre Gabriele è stato massacrato dal pubblico, Francesca viene difesa, coccolata e addirittura invocata sul trono. La Elodie dell’Ikea è diventata la vittima preferita di tutti, accanto a un fidanzato che ha sicuramente dei problemi, ma che nel villaggio, a conti fatti, non sembra aver fatto nulla di così grave. Il paradosso è proprio questo: Danilo ha la colpa di essere un eterno adolescente, ma Francesca ha una gestione delle emozioni che sembra altrettanto complicata. La domanda viene spontanea: se fossero arrivate immagini ancora più forti, cosa sarebbe successo? Perché il problema non è solo la sua reazione. Il problema è quanto facilmente una dinamica evidentemente poco sana venga trasformata in una storia di puro vittimismo cringe e fastidioso. Peggio di un’orticaria con 40 gradi.

L’imbarazzo di Dimitri (e Soraya). Voto 2. Il livello di cringe, come dicono i giovani, è semplicemente allucinante. Il modo in cui Dimitri finge (male) e quello in cui Soraya ci crede fanno quasi tenerezza. Quasi. Soraya è convinta di essere Charlize Theron: si dispera perché il single non è ancora caduto ai suoi piedi, mentre Dimitri, che palesemente la odia, stringe i denti e tira avanti. D’altronde, lo stipendio mica si porta a casa da solo. E poi si continua con lei. Immancabile cipria gialla, lacrime a fiumi e il povero Cristian che chiede il falò di confronto. Soraya lo rifiuta perché, a suo dire, non ha ancora trovato le risposte che cercava. Ma diciamoci la verità: lo sappiamo tutti che la motivazione è un’altra. L’Oscar, però, non lo darei a uno solo. Lo meriterebbero entrambi. E sarebbe quello per la Miglior sceneggiatura non originale perché certe scene sanno di già visto. E pure piuttosto male. Più che Temptation Island, una recita di fine anno.

Andrea, più basso di così non si può. Voto 0. Fino a una settimana fa non sapevamo nemmeno dell’esistenza di Andrea. E, a essere sinceri, stavamo decisamente meglio. Siamo davanti a uno che dice apertamente di cercare la sua fidanzata praticamente solo per fare sesso. Per il resto? Lei gli provoca noia. Non è abbastanza "stsot’ca". Se vi state chiedendo cosa significhi, immaginate la definizione più vicina a una "gatta morta". Ecco, quella. Il problema non sono le chat compromettenti o gli avvicinamenti alle altre ragazze. Il problema è un altro. Non vorremmo mai essere nei panni di Iris per il semplice fatto di essersi innamorata di un soggetto del genere. E, soprattutto, di essersi presentata a Temptation Island con lui. Uno che sostiene di non riuscire a stare lontano dalle altre ragazze perché "lo provocano". Una giustificazione che fa acqua da tutte le parti. E sapete cosa dice di cercare in Iris? "Il dialogo". Ma quale dialogo, se fai fatica a coniugare perfino un congiuntivo? Tesò, il problema non è solo che non sei bello. È che non sei brillante, non sai parlare e, ciliegina sulla torta, riesci pure a essere terribilmente poco interessante.

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