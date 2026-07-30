Temptation Island, pagelle: Sabrina ancora non capisce (3), Giovanni vincitore morale (8), Soraya prima le scuse poi le accuse (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata del 29 luglio, "un mese dopo", che chiude l'edizione 2026 del "viaggio nei sentimenti" di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Come per ogni edizione, anche Temptation Island 2026 si conclude con l’ultimo atto, ovvero la puntata che rivela cosa è successo alle coppie partecipanti al docu-reality di Canale 5 un mese dopo i falò.

Nella nona e ultima puntata in onda mercoledì 29 luglio, Filippo Bisciglia torna a incontrare i protagonisti davanti alle telecamere a trenta giorni dalle decisioni prese sull’iconico tronco fronte al fuoco e, come sempre, le sorprese non mancano.

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Temptation Island "un mese dopo": cosa è successo

Ad aprire le danze sono Giovanni e Sabrina, che ci regalano subito la sorpresa di un nuovo incontro. Il conduttore accoglie Giovanni, il format "Un mese dopo" vorrebbe che i due, se si sono lasciati al falò, si raccontano uno separatamente dall’altro. Questa volta invece, le cose vanno diversamente. Giovanni, da solo, racconta che dopo l’addio al falò ogni contatto con la ex si è interrotto per sua volontà. Il ragazzo ha tagliato ogni comunicazione con Sabrina arrivando a bloccare la ex su WhatsApp. Eppure dice Giovanni che non ha giudicato la ex fidanzata e che nessuno può parlargli male di lei perché le vorrà sempre bene. A questo punto Bisciglia fa entrare Sabrina che si lamenta che l’ex non l’ha difesa e che non le ha parlato dopo l’uscita dal programma. Giovanni dice che ora il confronto glielo sta concedendo e dice che è spaesato ma non dà a colpa a lei per come sono andate le cose. Entrambi si rinfacciano le rispettive mancanze. Il confronto non porta assolutamente a nessun chiarimento, soprattutto perché Sabrina nega tutto. Giovanni svela anche che si sta ancora sentendo con la tentatrice Elisa e la ex ci rimane malissimo.

Cosa ne è stato invece, dopo Temptation di Diamante e Bernardette? I due sembrano pronti a consolidare e far crescere il loro amore. Per celebrare la promessa di matrimonio, lui organizza una proiezione privata all’aperto, sotto le stelle. Lieto fine anche per Iris e Andrea, che grazie al programma si sono ritrovati, e lui ha trovato anche il coraggio di entrare in gioielleria e regalare un anello alla fidanzata. Sara e Gabriele si sono invece definitivamente lasciati e hanno entrambi intrapreso un percorso di analisi personale.

Nuovo scontro di fuoco tra Soraya e Cristian, reduci dalla rottura di una relazione durata quasi due anni. Lei scopre la frequentazione intrapresa dall’ex fidanzato con una delle tentatrici subito dopo la fine del programma. Soraya riconosce i suoi errori ma subito accusa Cristian di non essersi mai esposto davvero: e sono subito scintille.

La decisione di abbandonare il programma insieme si è rivelata un’illusione invece per Francesca e Danilo, che si ripresentano davanti a Bisciglia da separati. Danilo ha infatti scoperto i messaggi tra la compagna e il tentatore Marco. Un colpo di scena che riporta a galla i problemi di fiducia mai superati dalla coppia. Esito amaro, infine, anche per Alessandra e Rosario, ripresentatisi da soli nonostante il lieto fine concordato al termine del viaggio nei sentimenti. Il rientro alla quotidianità ha fatto riemergere i dubbi e i due ora sono in pausa.

Temptation Island, pagelle della puntata 29 luglio 2026

Giovanni vincitore morale, voto: 8. Non c’è dubbio che Giovanni sia il vero vincitore morale di questa edizione di Temptation Island. Mollata Sabrina sul tronco davanti al fuoco, si ripresenta fieramente e convintamente solo un mese dopo. Gli tocca comunque un altro confronto con la ex fidanzata. Lui la difende anche quando è indifendibile, non la scredita, mantiene il dialogo su toni civili ma sempre chiaro nel dire che "Io non provo più nulla", tanto da rinunciare anche a frequentare il loro coniglietto, "Leuccia" pur di non vederla più. Davanti al muro della ragazza che, tuttora, non si prende responsabilità, Giovanni arriva a dirle: "un uomo che piange ti sta dando tutto", mentre lei continua a bersagliarlo di critiche davanti alle telecamere. Infine, la frase che fa scattare la ola sui social: "Grazie a Maria ho capito". E c’è già chi scommette che lo rivedremo in qualche programma di Queen Mary quest’inverno, mentre il suo carretto di brioche fa il tutto esaurito ogni sera.

Andrea e Iris, voto: 7. Dimenticata per sempre Sary, la tentatrice burrosa, Andrea da quella notte fatale in cui ha avuto un ripensamento non è tornato più indietro ma anzi, è andato avanti fino a regalare un anello alla fidanzata Iris che, uscita insieme a lui con qualche dubbio al falò, ha avuto tutte le rassicurazioni che cercava fuori dal programma. Evviva.

Francesca e Danilo, quando l’addio è il lieto fine, voto: 6,5. Erano usciti insieme dal falò, si ripresentano un mese dopo separati. Lei ha continuato a sentire il single Marco, lui ha preso in mano la situazione e ha deciso che così non si può andare più avanti. E ci hanno ricordato che molte volte, a Temptation, l’addio è il migliore dei finali.

Diamante Bernadette coppia comparsa voto: sv. Non sapremmo cosa aggiungere di più.

Soraya fa mea culpa, ma poi si infuria voto: 5. "Avrei detto alcune cose in modo diverso, l’ho umiliato". Soraya si presenta davanti a Filippo Bisciglia con il capo coperto di cenere, pronta a chiedere scusa pubblicamente a Cristian, trattato come uno straccio durante il programma. Fin qui tutto bene. Poi però il ragazzo entro ed esce fuori che, una volta lasciata la ex, ha iniziato a frequentare una single conosciuta nel villaggio. Apriti cielo. Soraya lo accusa di averlo preso in giro e di essere stato scorretto, puntando ad uscire "pulito" davanti agli occhi del pubblico del programma per poi svelarsi traditore (anche se la storia era già finita) una volta a casa. Cristian le risponde che ormai è una e e non le deve alcuna spiegazione, lei conclude questo viaggio nei sentimenti in lacrime e arrabbiata. L’autocritica è già un ricordo lontano.

Gabriele e Sara tutti e due impegnati in un percorso personale, voto: 5. La storia piùù inutile e meno coinvolgente di tutta l’edizione. Sono finiti entrambi in analisi. Buon per loro.

Sabrina non capisce proprio, voto: 3. Nemmeno dopo un mese dalle sue gesta Sabrina fa un passo indietro e accenna a una sana autocritica. La ragazza ancora oggi non capisce quanto possa essere stato doloroso, per Giovanni, ascoltarla mentre raccontava dettagli sulla loro intimità (il fatto che fingeva a letto) o sentirla ammette un chiarimento, o vederla pendere dalle labbra di un tentatore mentre gli implorava un bacio. Sabrina torna sul luogo del delitto carica di nuove accuse contro l’ex e tutta la sua famiglia: tira fuori madre, padre, cugini di lui. "Se tornassi indietro, faresti le stesse cose?" le chiede Bisciglia e la sua risposta è chiara: "Sì" Per finire, piuttosto che prendersi un briciolo di responsabilità dà la colpa alla nuova popolarità di Giovanni per il fatto che l’ex fidanzato non la vuole più, con quella frase acida finale che sa tanto di malcelata invidia: "Sto vedendo che ti stai realizzando e mi fa piacere".

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