Temptation Island, le pagelle: Diamante fa la proposta di matrimonio a Bernardette (9), Soraya fa la vittima (2), Gabriele chiede scusa a Sara (8) Nel programma di Canale 5, Diamante conquista la scena: tra proposte di nozze, lacrime e clamorose contraddizioni le pagelle della puntata

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Nuovo appuntamento su Canale 5 con Temptation Island. Nella puntata di lunedì 27 luglio 2026, Filippo Bisciglia ha accompagnato le coppie ancora in gioco in un’altra intensa tappa del viaggio nei sentimenti. Tra falò di confronto, tensioni, emozioni e colpi di scena, il percorso verso il gran finale si è fatto sempre più acceso. Ecco le nostre pagelle ai protagonisti della serata, con promossi e bocciati dell’episodio.

Temptation Island 2026, pagelle puntata 27 luglio 2026

Proposta di matrimonio a Bernardette di Diamante (voto: 9) Il momento più autentico ed emozionante della serata porta la loro firma. Dopo un percorso fatto di dubbi, confronti e sentimenti messi a dura prova, Diamante sorprende Bernardette con una romantica proposta di matrimonio. Lei, visibilmente commossa, non riesce a trattenere le lacrime e pronuncia parole che racchiudono tutto il senso del loro viaggio: "Avete realizzato un sogno". Un finale intenso, culminato nell’abbraccio con Filippo Bisciglia, che assiste con emozione a una delle scene più belle di questa edizione. Nessun eccesso, nessuna teatralità: solo due persone che scelgono di ripartire insieme. Un epilogo capace di ricordare che, a volte, a Temptation Island l’amore riesce davvero a vincere.

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Soraya si vendica e lascia Christian (voto: 2): Se l’obiettivo era chiarire i conti, il falò di confronto si è trasformato in un lungo elenco di recriminazioni e accuse reciproche. Soraya arriva decisa a chiudere la relazione, sostenendo di non essersi mai sentita davvero amata: "Non mi ha mai fatto un complimento, non si è mai comportato da fidanzato". Nel villaggio, racconta, avrebbe riscoperto emozioni che con Christian non provava più, fino a riconoscere in Dimitri il modello di attenzioni che desidera ricevere. Un discorso che, almeno nelle intenzioni, punta sulla ricerca di una relazione più appagante. Il problema è che le sue parole si scontrano con quanto visto durante il programma. Dopo essersi avvicinata al single senza particolari freni, Soraya finisce per attribuire gran parte delle responsabilità al fidanzato, che nel frattempo non aveva avuto comportamenti paragonabili ai suoi. Christian prova a difendersi, ricorda perfino l’assurda discussione sul regalo di San Valentino – con tanto di maschera di Spider-Man finita al centro della lite – e le fa notare diverse contraddizioni. Lei sostiene di non voler parlare di soldi, ma è proprio l’aspetto economico a riaffiorare più volte nel confronto. Il risultato è un falò surreale, in cui le responsabilità sembrano sempre appartenere all’altro. La stoccata finale di Christian, "Sei un’attrice", sintetizza perfettamente il clima dello scontro. Al di là delle ragioni di una storia evidentemente arrivata al capolinea, Soraya non convince fino in fondo: le sue giustificazioni appaiono deboli e il tentativo di ribaltare la narrazione finisce per perdere credibilità.

Rosario convince Iris a dargli un’altra possibilità (voto: 7) : Il loro falò è uno dei più sinceri della serata, perché mette sul tavolo ferite che si trascinano da tempo senza cercare scorciatoie. Rosario ammette i propri errori, riconosce di averla fatta soffrire e confessa di aver affrontato il programma con l’obiettivo di capire se il suo sentimento fosse davvero amore. La risposta, alla fine del percorso, è netta: vuole Iris al suo fianco e dice di aver pensato solo a lei durante l’esperienza. Iris, però, non gli rende la vita facile e racconta mesi di solitudine emotiva, fatti di incomprensioni, silenzi e della sensazione di non essere mai stata davvero ascoltata. Un’accusa pesante, che fotografa una relazione logorata più dall’indifferenza che dai tradimenti. Rosario incassa senza sottrarsi, si assume le proprie responsabilità e prova a ricostruire il dialogo con parole semplici ma convincenti. Il momento più intenso arriva quando la bacia e le chiede di uscire insieme dal programma per ricominciare, promettendo di ritrovare quella complicità perduta. Iris decide di concedergli un’altra possibilità, scegliendo di credere più ai fatti che alle promesse. Il lieto fine c’è, ma ora la vera sfida comincia lontano dalle telecamere. "Buona vita ragazzi", è l’augurio di Filippo Bisciglia.

Gabriele e le scuse che arrivano dal cuore (voto: 8) Tra i momenti più intensi della puntata c’è quello di Gabriele, che sceglie di mettersi completamente a nudo dopo il falò di confronto concluso con la separazione da Sara. La lettera che le scrive non è un tentativo disperato di riconquistarla, ma un’assunzione di responsabilità sincera. Ammette gli errori, riconosce di averla fatta sentire sbagliata e racconta di aver capito, grazie al percorso nel programma, quanto abbia inciso il suo comportamento sulla relazione. Colpisce soprattutto la consapevolezza con cui afferma di essersi sempre sentito il principale responsabile della crisi. Non cerca alibi né scarica colpe, ma chiede semplicemente scusa. Ancora più significativo è il finale: invece di insistere o fare pressioni, decide di rispettare la scelta di Sara, mettendo da parte il proprio desiderio pur di non imporle nulla. Un gesto di maturità che arriva forse troppo tardi per salvare la coppia, ma che dimostra una crescita personale evidente. Talvolta il cambiamento più importante non è riconquistare qualcuno, ma imparare a riconoscere i propri errori.

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