Temptation Island, pagelle: Giovanni re del mondo (9), Francesca senza spina dorsale (0), Bernadette è Barbie "sposa di provincia" (2) Temptation Island, Giovanni ribalta tutto e diventa il protagonista: le pagelle della puntata tra lacrime, incoerenze e sogni di matrimonio

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Su Canale 5 è ancora tempo di Temptation Island. Filippo Bisciglia e le coppie rimaste nei rispettivi villaggi hanno animato un nuovo appuntamento con il viaggio nei sentimenti tra falò di confronto e colpi di scena inaspettati. Ci avviciniamo sempre più al gran finale e queste sono le pagelle ai protagonisti della serata di mercoledì 22 luglio 2026.

Giovanni, sei tutti noi. Voto 9. Finalmente un po’ di sano intrattenimento. Dopo settimane passate a incassare umiliazioni da Sabrina, ormai mentalmente già in luna di miele con il single Lory, Giovanni ha deciso di fare l’unica cosa sensata: smettere di inseguire chi non vuole essere rincorso. Attenzione, non datemi dell’incoerente. In passato l’ho massacrato per gli strafalcioni linguistici – e continuo a pensare che, nel 2026, certi errori siano francamente ingiustificabili. Ma le pagelle servono proprio a questo: a giudicare quello che succede puntata dopo puntata. E in questa puntata Giovanni è stato impeccabile. Ha capito di non essere più una priorità per la sua fidanzata. Lei si diverte, flirta e vive il villaggio senza troppi pensieri; lui soffre, incassa e poi, finalmente, si libera di quel peso. È esattamente lo spirito con cui bisognerebbe affrontare Temptation Island: smettere di rincorrere chi ti dà per scontato e ricominciare a scegliere te stesso. Il bello è che, una volta tolto di dosso il ruolo del fidanzato disperato, è uscito fuori un ragazzo anche piacevole da guardare in televisione. Ironico, spontaneo, accogliente con gli altri compagni d’avventura e capace di creare dinamiche senza forzarle. A mani basse, stavolta gli applausi sono tutti per lui.

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Temptation Island: i bocciati della puntata del 22 luglio 2026

Iris, impara a volerti più bene (e anche a mettere il rossetto). Voto 5. Tornare con Andrea è una scelta che richiede coraggio. O incoscienza. Iris, purtroppo, ha dimostrato soprattutto una fragilità enorme, decidendo di rimettersi tra le braccia di un uomo che durante il percorso ha collezionato più scuse che gesti concreti. Noi una coppia la giudichiamo da quello che vediamo a Temptation Island, non da ciò che è successo negli anni precedenti. Ed è proprio lì che nasce il problema. Il punto, però, non è nemmeno che Iris abbia creduto ai monologhi sconnessi e ai giri di parole di Andrea. Il vero interrogativo è un altro: come si fa a innamorarsi e a restare accanto a una persona così? Bugiardo, irrisolto, incapace di assumersi davvero le proprie responsabilità e, diciamolo, persino terribilmente noioso. Poi una nota di servizio, detta con affetto: Iris, oltre a imparare a volerti un po’ più bene, impara anche a mettere il rossetto. Perché al falò era sbavato a livelli da tragedia greca e, mentre Andrea cercava disperatamente di convincerti, lui almeno aveva l’abbronzatura dalla sua parte. Alla fine questa coppia ci lascia una sola certezza: il detto "chi si somiglia si piglia" continua a essere sorprendentemente attuale. E forse è proprio questo il colpo di scena più triste.

Bernadette, benvenuta nel 2026. Voto 2. Pensa avere come unico grande obiettivo nella vita il matrimonio. Pensa arrivare nel 2026 e avere già scelto i nomi (discutibilissimi) dei tuoi futuri figli, specificando pure che vuoi "il maschietto". Pensa aver vissuto sedici anni con l’unico scopo di arrivare a quel momento, senza esserti concessa altro se non la tua relazione, diventata ormai una routine più che una scelta. Bernadette sembra essere rimasta bloccata in un immaginario da cartolina anni Cinquanta: anello, marito, figli e una vita già scritta. Il problema? Nel frattempo il mondo è andato avanti. Il suo fidanzato Diamante, diciamolo, sembra davvero un pezzo di pane. Ma forse è anche perché da sedici anni si porta sulle spalle il peso di una relazione dove lei sembra aver messo tutto il suo universo dentro di lui. Lui è quasi un martire. Però almeno una cosa gliela riconosco: ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Ha ammesso di voler conoscere Martina e di essere incuriosito da lei. E la cosa più interessante è proprio questa: Martina non lo colpisce solo per la sua bellezza, che è evidente, ma perché "ragiona". Perché parla, si confronta, ha un modo di vedere le cose diverso. Forse è questa la vera rivoluzione per lui: scoprire che oltre a una relazione costruita su abitudini e progetti futuri esiste anche il piacere di stare accanto a qualcuno che ti stimola. Bernadette forse dovrebbe ricordarsi una cosa: il matrimonio non può essere l’unico traguardo della vita. Se arrivi al giorno del "sì" senza sapere chi sei fuori da quella coppia, il rischio è che l’unica cosa davvero celebrata sia la fine della tua individualità.

Qualcuno ci liberi da Francesca. Voto 0. I concorrenti di solito arrivano a Temptation Island per mettersi alla prova. Francesca sembra essere arrivata per mettere alla prova la pazienza del pubblico. Una lagna continua. Quelle mani perennemente davanti al viso, quell’aria da santarellina ferita e quel pianto infinito che, più che emozionare, dopo un po’ diventa una cantilena snervante. Francesca è quel tipo di persona che riesce a trasformare anche un falò in una seduta di terapia collettiva non richiesta. La sua più grande contraddizione? Per settimane ci ha raccontato la sua paura di perdere il fidanzato, la sua difficoltà persino ad avvicinarsi a un altro uomo, come se il mondo fosse diviso in due categorie: il suo fidanzato e il vuoto cosmico. Poi arriva Marco. Bello, gentile, comprensivo. Praticamente il bug del suo sistema operativo. Ed ecco che la fedeltà incrollabile, il senso del limite e il "io non farei mai niente" iniziano improvvisamente a vacillare. Il problema di Francesca non è Marco. Il problema è che forse per la prima volta qualcuno le ha dato quelle attenzioni che lei chiedeva disperatamente e che, a quanto pare, nella sua relazione mancavano. La cosa più assurda è che sappiamo già come andrà a finire. Francesca probabilmente tornerà dal suo fidanzato, l’unico uomo disposto a gestire il suo manuale infinito di regole, controlli e richieste. Quello a cui chiede prove, screenshot e aggiornamenti di ogni spostamento, mentre lui continua tranquillamente a fare quello che vuole. Alla fine questa coppia funziona così: lei controlla tutto, lui fa quello che gli pare. E incredibilmente, entrambi sembrano aver trovato il loro equilibrio. Un equilibrio che per noi telespettatori, però, è decisamente poco equilibrato.

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