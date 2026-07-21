Temptation Island, pagelle: Gabriele (di nuovo) solo sul tronco (3), Andrea "burroso" che poi ci ripensa (4), Soraya tortura Cristian (4) Francesca fugge, anzi no (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di lunedì 20 luglio del viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Nuova puntata, lunedì 20 luglio, nuovi colpi di scena a Temptation Island, dove le coppie rimaste in gioco vivono svolte e arrivano a prendere decisioni anche in mancanza, di un falò di confronto finale. La prima coppia al centro del racconto guidato da Filippo Bisciglia è quella formata da Giovanni e Sabrina con il giovane che, stufo di vedere la fidanzata sempre più vicina al tentatore Lory chiede, per la seconda volta, il falò di confronto. Ma la ragazza decide che vuole continuare il suo percorso e dunque non si presenta davanti al fuoco.

Sempre peggio anche il viaggio nei sentimenti di Cristian e Soraya, almeno per il ragazzo amante di Spiderman che questa sera, oltre a vedere la fidanzata che continua a interessarsi sempre più al suo tentatore, si sente pure dire che la ragazza non lo ama, eppure cerca ancora di trovare uno spiraglio in una situazione piuttosto chiara. Tra i grandi protagonisti della puntata ci sono anche Francesca e Danilo, lui perso appresso alle ragazze del villaggio, lei che si avvicina sempre di più al bel Marco fino a una corsa sulla spiaggia per tornare da Danilo che, però, si ferma a metà.

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Infine, Andrea e Iris, con il fidanzato che fa il cascamorto con la tentatrice "burrosa" Sary per poi infuriarsi quando vede la ragazza nel suo villaggio simpatizzare con un tentatore e chiedere un falò di confronto immediato, che però vedremo nella prossima puntata. E insomma, puntata movimentata, ma chi ne esce promosso e chi bocciato? Ecco le nostre pagelle.

Temptation Island, le pagelle di lunedì 20 luglio

Sabrina, voto: 3. Il povero Giovanni è sicuro, quando si rivolge infuriato a Filippo Bisciglia chiedendo, per la seconda volta il confronto con Sabrina: a questo punto la fidanzata non avrà il coraggio di rifiutare, di nuovo, di incontrarlo davanti al falò per chiarirsi. E invece, no. Sabrina rifiuta eccome, dicendo che vuole pensare al suo percorso e non può sempre pensare a lui che sta male e piange. E insomma, lei va per la sua strada, dimenticando il percorso di coppia, già diventato individuale, mentre il povero Gabriele rimane prima sul tronco poi tornando al villaggio, a parlare da solo, non capacitandosi che la ragazza abbia scelto, di nuovo, di evitare di incontrarlo. "Mi hai definito immaturo, io ti chiedo due volte il confronto e tu lo rifiuto. E’ allucinante, è un atto egoista, sta pensando solo a lei, ma c’e anche Giovanni", sproloquia il povero fidanzato, di nuovo rimbalzato.

Soraya, sempre peggio, voto: 4. Soraya continua a torturare il povero Cristian facendo ormai di tutto con il tentatore Dimitri: ma perché non chiede il falò ed esce per viversi la sua vita? Il povero Cristian è costretto a guardare ogni volta video che la vedono spingersi più in là con il tentatore, eppure ancora non sbotta come ci si aspetterebbe. Misteri.

Andrea, "burroso" , voto: 4. Andrea è l’assoluto nonsense della puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island. Prima lo vediamo fare la qualunque appresso alla single Sary di cui decanta le virtù e soprattutto le forme prosperose, anzi "burrose". Il suo non è un corteggiamento è un assalto di gesti, parole e allusioni, e la tentatrice non fa la minima fatica per tentarlo, tanto il ragazzo è entrato nel villaggio con chiarissime intenzioni. Sembra procedere tutto per il meglio per Andrea, che si gode una bella vacanza sotto il sole, mentre la fidanzata deve assistere più che ai video a un vero e proprio film dell’orrore/squallore. Finchè non arriva una notte di tormenti per il giovane che, in preda ai ripensamenti, decide che sta sbagliando tutto, che Iris gli manca tantissimo, come non avrebbe mai immaginato. Lo vediamo prima incamminarsi di buon mattino sulla spiaggia deciso a ricongiungersi con la fidanzata, inseguito e fermato da una decina di operatori della produzione. Poi, all’apice della crisi e del ripensamento, tuonare di volere il falò di confronto per dire a Iris quello che ha nel cuore. Fino alla prossima bella ragazza burrosa all’orizzonte.

Francesca, voto: 5. Altra protagonista che in questa puntata vediamo a un certo punto, senza precedenti avvisaglie nè motivi apparenti, buttarsi in una corsa sulla spiaggia per raggiungere il fidanzato è Francesca. La ragazza si ritrova accoppiata con Danilo, che deve avergliene già fatte passare di tutti i colori. Parliamo dell’uomo che ha svelato di non tornare a casa a Napoli e di trattenersi tutta la settimana a Roma per lavoro, per non stare con la fidanzata e, una volta fatta la telefonata serale d’ordinanza, fare un po’ quello che gli aggrada. Stessa cosa che lo vediamo fare nel villaggio, sfoggiando il suo accecante sorriso candido. Francesca guarda i suoi video da cascamorto e finisce in un mare di lacrime. Poi però, il single Marco decide di farle una corte serrata e anche se lei non sembra essere molto reattiva, in realtà si sente in colpissima, motivo per cui si ritrova a correre sulla spiaggia per andare da Danilo che, d’altrocanto, si infuria nel vedere la fidanzata corteggiata. Le fidanzate e i tentatori bloccano la corsa della ragazza, chiedendosi, come tutti noi: ‘ma che ti dice la testa?’

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