Temptation Island 'raddoppia' su Canale 5, la nuova edizione prima dell'estate 2026: l'indiscrezione virale Temptation Island raddoppia: non è ancora certo, ma negli studi di Mediaset si vocifera che potremmo assistere a un'edizione dello show prima del 2026

Una notizia clamorosa sta facendo il giro del web e riguarda uno dei programmi tv più seguiti di questa estate. Stiamo parlando di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia nel prime time di Canale 5 lo scorso luglio, che nel 2025, inaspettatamente – visto i risultati deludenti di altri show targati Mediaset come il Gf e L’Isola dei Famosi -, ha ottenuto ascolti davvero invidiabili, arrivando a superare anche il 30% di share. Ora pare che Pier Silvio Berlusconi stia valutando l’idea di anticipare (e quindi raddoppiare) l’appuntamento con Temptation Island, ma vediamo cosa è emerso da un’indiscrezione choc delle ultime ore.

Temptation Island ‘raddoppia’: l’indiscrezione è virale

Molti fan saranno già su di giri dopo l’uscita di questa indiscrezione sulle pagine di Dagospia, il noto portale di gossip diretto da Roberto D’Agostino che spesso pubblica delle chicche davvero imperdibili e che si rivelano vere la maggior parte delle volte. In questo caso però viene esplicitato che si tratta di voci di corridoio, quindi non c’è alcuna ufficialità, ma soprattutto è bene specificare che questi ipotetici ‘piani’ potrebbero cambiare dall’oggi al domani. Ecco le parole che potete leggere tuttora su Dagospia:

"FLASH! NEI CORRIDOI DI COLOGNO MONZESE SI VOCIFERA CHE GLI APPASSIONATI DI ‘TEMPTATION ISLAND’ NON RIMARRANNO A BOCCA ASCIUTTA FINO ALLA PROSSIMA ESTATE. NELLE PROSSIME SETTIMANE CI SARÀ UN INASPETTATO RITORNO DEL PROGRAMMA CHE HA MACINATO RECORD SU RECORD REGALANDO A PIER SILVIO NUMERI DA CAPOGIRO?"

E’ normale chiedersi se sia proprio questa la strada pensata da Pier Silvio Berlusconi per risollevare gli ascolti dopo un clamoroso anno di insuccessi, ad eccezione, appunto, di Temptation. Ma Dagospia non è l’unico a fornire nuovi dettagli in merito a una possibile edizione prima dell’estate 2026, perché Fanpage.it riporta che potrebbe trattarsi di uno speciale che potrebbe andare in onda il prossimo settembre: "Secondo quanto apprende Fanpage.it, è stata presa concretamente in considerazione l’idea di riportare Temptation Island su Canale5 a settembre. […] Ciò che vedremo in TV potrebbe essere uno speciale che racconta cosa è successo ai protagonisti dell’edizione precedente". Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.

Non solo alti ascolti: perché non sorprende un’edizione di Temptation Island prima dell’estate

Una scelta di questo tipo non ci sorprenderebbe affatto. Non solo perché i numeri dell’ultima edizione erano da capogiro e sopra la media rispetto a quelle precedenti, ma anche perché non è la prima volta che Mediaset pensa di anticipare/raddoppiare Temptation Island. Basti ricordare quando un paio di anni fa si parlò di un’edizione invernale per lo show volto ad aiutare le coppie a capire se il sentimento che li unisce è veramente solido. Tra l’altro, la notizia di un Temptation Island Winter venne poi smentita da un’altra indiscrezione, questa volta arrivata da Davide Maggio, in cui si diceva che in autunno sarebbe andata in onda sì una seconda edizione ma del programma originale e con un cast tutto rinnovato. Insomma, Temptation Winter fu poi cancellato definitivamente ancora prima di iniziare per lasciare il posto a un altro ciclo di puntate dello show.

Dubitiamo fortemente che l’Amministratore Delegato di Mediaset voglia rinunciare a doppi ascolti da record, quindi, se la news diventasse ufficiale, aspettiamoci un paio di edizioni tra l’autunno del 2025 e l’estate del 2026, tanto al tour de force siamo già abituati dopo le tre puntate consecutive alla fine della scorsa stagione.

