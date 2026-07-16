Temptation Island, è morto Alessandro Medici. Il saluto (straziante) dell’ex Sofia Calesso: “Vivrai sempre dentro di me” L'ex concorrente dell'edizione 2020 è venuto a mancare nella mattinata di oggi, come annunciato dalla precedente compagna su Instagram. Incerte le cause del decesso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Se ne è andato all’improvviso, Alessandro Medici. L’ex concorrente di Temptation Island, che nel 2020 aveva partecipato al reality con la compagna Sofia Calesso, si è spento in mattinata per ragioni ancora da chiarire. A darne notizia è stato per primo l’esperto del settore Lorenzo Pugnaloni, seguito poi dall’ex di Alessandro, Sofia, che ha confermato la scomparsa con una storia Instagram dolcissima e straziante. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Temptation Island, la scomparsa improvvisa di Alessandro Medici

Gli appassionati di Temptation avevano imparato a conoscerlo, Alessandro Medici, nell’edizione ‘ibrida’ del 2020, quella che mescolava coppie non famose con vip. Con lui era apparsa la compagna di allora Sofia Calesso, da cui il concorrente si era poi separato nel 2025. Per questo la notizia di oggi, diffusa da Lorenzo Pugnaloni tramite il sito Lollomagazine.it, ha colto di sorpresa tantissimi affezionati del reality delle tentazioni.

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"Secondo quanto riferito da alcuni compaesani", ha scritto Pugnaloni, "Alessandro sarebbe deceduto nella mattinata di oggi. Una delle testimonianze ricevute racconta: ‘Ieri lo avevamo visto in un bar…Si parla di un infarto improvviso’". Non è ancora stato comprovato ufficialmente il motivo del decesso, al momento. Ma a stretto giro è arrivata, purtroppo, la conferma da parte dell’ex di Alessandro, Sofia.

Anche lei, dopo Pugnaloni, ha annunciato l’addio all’amato ex compagno online. Nel suo caso si è affidata una storia Instagram semplicissima: una foto in bianco e nero di Alessandro in compagnia di un cane. E sotto le parole, potenti e strazianti, "Vivrai sempre dentro di me".

La storia di Alessandro Medici e Sofia Calesso a Temptation Island

Alessandro e Sofia si erano fatti conoscere al grande pubblico grazie alla ribalta di Temptation Island 2020. Una coppia affiatatissima, la loro, che tuttavia si era rivolta al programma di Maria De Filippi per risolvere questioni lasciate in sospeso. Tra gelosie e incomprensioni, i due erano riusciti a superare le sfide del programma nel villaggio dei single in Sardegna. Usciti dalla trasmissione avevano ripreso le redini del rapporto, ricominciando con rinnovata passione e la promessa, reciproca, di arrivare finalmente alle nozze.

Il progetto del matrimonio, però, era stato messo da parte per inseguire un altro sogno: quello di diventare genitori. Così nel 2022 Sofia era rimasta incinta, ma uno scherzo del destino aveva portato a un aborto improvviso. Dopo quell’episodio, nonostante gli sforzi, qualcosa si era evidentemente incrinato. E così era arrivata la rottura definitiva nel 2025, spiegata da Sofia con estrema franchezza: "In realtà non ho mai superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena. Alessandro non si sentiva pronto a diventare padre e, una volta perso il bimbo, è come se lo avessi colpevolizzato. Oggi capisco lo sbaglio".

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