Temptation Island, Raffaella Mennoia morde su Filippo Bisciglia: "Vorrei raccontasse la realtà". Le dichiarazioni (mai svelate) Temptation Island sta per volgere al termine e Raffaella Mennoia ha fatto qualche dichiarazione sul conduttore Filippo Bisciglia

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Anche quest’anno Temptation Island continua ad essere uno dei programmi cardine del palinsesto Mediaset. Il reality, condotto da Filippo Bisciglia, parte dalla mente di Maria De Filippi e della sua squadra e, ancora una volta, porta nelle case degli italiani decine di storie d’amore quasi naufragate o comunque in crisi.

Il programma continua ad ottenere numerosi ascolti e alti livelli di share, tanto che Pier Silvio Berlusconi lo considera – ad ogni estate – un punto di riferimento per la prima serata di Canale 5. Un reality show che, per diventare così com’è, necessita di un lavoro duro. A raccontarne qualche dettaglio è proprio Raffaella Mennoia, da sempre braccio destro di Maria De Filippi, che ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa, a cui ha appunto svelato qualche informazione in più sull’organizzazione che c’è dietro la messa in onda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Raffaella Mennoia e le parole sul conduttore Filippo Bisciglia

Nella stessa intervista rilasciata per La Stampa, Mennoia ha parlato – tra le altre cose – anche di Filippo Bisciglia, ormai volto fisso e conduttore di Temptation Island. Molti fan hanno sicuramente notato che quest’anno ha avuto un cambiamento nell’approccio con i concorrenti e che si è sbilanciato nel dire la sua opinione.

"Personalmente preferirei che si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni" – ha detto Raffaella Mennoia – "ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri". Delle parole che stanno sicuramente facendo il giro della rete. In più ha anche parlato di un possibile ritorno dell’edizione Vip, andata in onda qualche anno fa sempre su Canale 5. "Per ora quelle versioni sono archiviate" – ha concluso lei – "Personalmente ho sempre preferito le storie dei non famosi: le trovo più genuine".

Cosa ha detto Mennoia su Temptation Island

Raffaella Mennoia ha inoltre parlato di come viene organizzato il programma e di come riesca ad unire le persone. Ormai diventano infatti sempre più frequenti i locali, i bar e i beach club che organizzano delle serate a tema con maxischermi su cui proiettare le puntate di Temptation Island. "Alla gente non interessa tanto lo scandalo del tradimento, ma ragionare sull’interpretazione dell’amore" – ha fatto presente – "Ormai le ultime edizioni non raccontano più la coppia, ma la persona, con i suoi moti di orgoglio, la sua bassa o alta autostima, le pulsioni".

"Non è solo un reality delle corna", ha detto Mennoia, affermando che chi partecipa non è alla ricerca di un nuovo amore ma di qualcuno che lo faccia sentire ancora una volta importante. A proposito dei video di Sara e Gabriele, ha invece confessato di non sapere niente. "Se avessimo saputo dell’esistenza di quel filmato li avremmo scartati" – ha continuato – "ma non per chissà quale ragione: quel video è una bravata di due giovani ragazzi, che hanno fatto una stupidaggine. Li avremmo esclusi solo per tutelarli: da questa polemica ci hanno rimesso solo loro e mi spiace".

Potrebbe interessarti anche