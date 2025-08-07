Temptation Island, Jenny Guardiano ‘asfalta’ Tony Renda via social: “Svegliati e trovati un lavoro” La concorrente del reality delle tentazioni ha attaccato pesantemente l'ex, in risposta a un'intervista che lui aveva rilasciato di recente. Ecco tutti i dettagli.

Jenny Guardiano va all’attacco dell’ex, Tony Renda, e lo fa con uno sfogo pesantissimo pubblicato sui social. L’ex concorrente di Temptation Island non è riuscita a trattenersi, dopo la recente intervista in cui Renda la accusava di essere cambiata profondamente. Così è partita la replica su Instagram, con toni decisamente al limite. Mentre i fan del programma, deliziati da questo botta e risposta di fuoco, si sono goduti come al solito uno spettacolo privato resto pubblico dalla lente d’ingrandimento dei social. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Temptation, le parole di Tony Renda su Jenny Guardiano e la replica al veleno

Tutto è iniziato con le dichiarazioni rilasciate da Tony Renda, nel corso di un’intervista a Fanpage. "Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico", ha detto Tony parlando dell’ex Jenny Guardiano. "Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda…L’amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi. Lei è ancora oggi arrabbiata, continua ad attaccarmi. È arrabbiata perché non si aspettava la mia decisione. Mi ha messo nelle condizioni di lasciarla. Non so più chi è oggi. Sono profondamente deluso".

Lo sfogo di Tony, però, non è passato inosservato. E quando è venuta a conoscenza delle sue parole, Jenny è intervenuta in prima persona per raccontare la sua verità.

L’attacco social di Jenny Guardiano a Tony Renda

"Sono stanca di questa situazione", ha replicato Jenny in un video al veleno. "Questa è la terza intervista in cui parli di me, dici che sono cambiata, che sono una delusione. A volte bisognerebbe avere le pa**e di essere uomo". E ancora, Jenny ha proseguito facendo una lista delle parole che in realtà, quando l’ha lasciata, Tony avrebbe dovuto pronunciare: "L’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, gli ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale".

Poi l’ultima stoccata, la più pesante: "Dovresti costruire una famiglia e rapportarti con donne della tua età. Dovresti costruirti la tua eredità, una pensione dignitosa. Svegliati e trovati un lavoro. Jenny non è cambiata, ha ripreso in mano la sua vita. Ho smesso di credere alle stron*ate. Mi dispiace essere l’argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superato. Peccato, io ho fatto già tante cose. E farò quella famiglia che tanto merito. Non mentire a te stesso. Fai un percorso psicologico importante". Di certo, un ritorno di fiamma tra Jenny e Tony, al momento, è del tutto fuori questione.

